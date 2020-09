Lagkaptenen tillbaka i startelvan – när Kif Örebro kryssade i Växjö: ”Vi får inte till spelet”

Det blev andra raka krysset för Kif Örebro under fredagen. Detta när man spelade borta mot jumbon Växjö under fredagskvällen.

I den första halvleken var det Växjö som hade de flesta målchanserna, när framför allt Jennie Nordin fyrade flera skott. Kif Örebro skrapade också fram ett par möjligheter, men närmast att ta ledningen var ändå hemmalaget.

Växjö hade också en boll inne med strax under kvarten spelad, men en rätt så tydlig offside gjorde att målet vinkades bort.

Lagen gick till halvtidsvila med 0–0.

– Det känns som att vi har kontroll på matchen. Det dom skapar känns inte särskilt farligt, säger lagkaptenen Frida Abrahamsson som var tillbaka i startelvan under fredagskvällen.

– Planen är svårspelad och vi lyckas inte riktigt få till det spel vi hade planerat. Men vi kämpade rejält i båda första och andra halvlek, och ger inte upp någonstans. Vi får ändå vara nöja med jobbet vi lägger ner.

Tidigt i den andra halvleken blev Växjö farliga när Kif-målvakten Moa Öman fick tippa en boll i ribban. Därefter följdes en rörig situation i straffområdet där bollen till sist kunde nickas undan.

Det studsar en del och gräset var ganska löst. Man halkade ganska lätt, och bollen sticker iväg snabbare än vi är vana vid från konstgräs.

Det blev chanser åt båda hållen, men sammantaget flest för Växjö. Kif Örebro fick nöja sig med ett kryss på Visma Arena efter att matchen slutat 0–0.

Växjö hade fyra raka förluster inför matchen, och bröt alltså sin negativa trend genom att plocka poäng.

– Båda halvlekarna är rätt lika varandra. Vi får inte till spelet. Det studsar en del och gräset var ganska löst. Man halkade ganska lätt, och bollen sticker iväg snabbare än vi är vana vid från konstgräs. Det blir väl att vi inte riktigt får till några bra inläggslägen, säger Abrahamsson.

Att det bara blev en pinne mot just jumbon är ingenting att lägga någon extra vikt vid, menar försvararen.

– När man säger det på det sättet så är det klart att det inte låter lika bra att kryssa mot Växjö som till exempel Linköping förra helgen, säger Abrahamsson.

– Men vi hade pratat inför matchen om att dom ligger där dom ligger i tabellen, och kan man få ett övertag på ett sånt lag så kan det vara värt någonting. Vi hade gärna velat gå högt och pressa, vinna bollen högt och få till inlägg från kanterna, säger Abrahamsson.

I matchens 86:e minut tvingades en av lagens stora offensiva stjärnor Heidi Kollanen att kliva av efter att ha gjort sig illa i knäet. Den första prognosen är att hon kommer att behöva röntgas för att undersökas vidare.

Växjö – Kif Örebro 0–0 (0–0)

Mål: –.

Varningar, Växjö: –. Kif: Lindsay Agnew.

Publik: –.

Domare: Adi Aganovic.

Kif Örebro

Moa Öhman – Frida Abrahamsson, Elli Pikkujämsä, Maja Regnås – Heidi Kollanen (ut 86), Freja Olofsson, Nellie Lilja, Lindsay Agnew (ut 71) – Cali Farquharson, Frida Skogman (ut 60), Karin Lundin.

Avbytare: Mimmi Paulsson-Febo, Ellen Karlsson (in 71), Sara Lilja Vidlund (in 60), Emma Östlund, Elin Bengtsson, Emilia Pelgander, Cajsa Åkerberg (in 86).