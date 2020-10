Lagledaren avslöjar att hjälten bad om att slippa köra – kan få plats i finallaget: ”Handlar om att vinna matchen på skrivbordet”

2020 års elitserie i speedway har handlat om att ha en bra utgångsplan – och en ännu bättre plan B, C och D.

Snabba förändringar har krävt kreativa lösningar, och det är de som tagit Indianerna till klubbens första SM-final sedan 2015.

Jonas Jeppesen kom in som en joker, men har varit lagets mest betydelsefulla förare. Niels-Kristian Iversen värvades sent, och har kört briljant. Max Fricke har varit med när han kunnat, men när både han och Iversen på grund av GP-tävlingarna i Torun missade tisdagskvällens match kom i stället Kenneth Bjerre in och säsongsdebuterade med en sensationell insats: 16+1 av 18 möjliga poäng över sex heat.

Och det trots att den 36-årige dansken bad om att få slippa köra matchen efter att ha kraschat i finalen av det individuella danska mästerskapet mindre än 24 timmar tidigare.

– Han frågade om han kunde slippa. Han ringde mig direkt efter sitt sista heat, och då hade inte ens tävlingen tagit slut, och frågade om det fanns några alternativ. Då sa jag att det inte fanns någonting och då sa han ”jag kommer, klart jag ställer upp, är det någon klubb jag vill ställa upp på så är det Indianerna”. Vi har jobbat ihop i tre år innan, och även om vi inte har rått ihop ett coronaavtal utifrån hans vilja att kunna åka hem den lilla tiden som fanns, med logistiken som var mellan matcherna i Polen, så är det klart att han vill ställa upp, säger lagledaren Peter Johansson.

– Men det var mer än en liten oro inför matchen. Jag var rädd att han inte skulle kunna ta sig runt ordentligt, så ont som han hade i går.

Den oron kom på skam direkt, och nu är frågan hur Johansson ska kunna peta Bjerre ur laget inför finalerna mot Masarna på tisdag och onsdag nästa vecka. Det finns förstås möjlighet att i stället peta någon annan när Niels-Kristian Iversen och Max Fricke kommer tillbaka – och Indianerna skulle rentav få in allihop under snittataket och om de i stället offrade en förare som Joel Andersson eller Ludvig Lindgren.

Johansson har inte tänkt klart ännu.

– Ja, nej … Vi får se lite grann. Det är för tidigt att svara på. Vi ska sätta oss ned och diskutera lite grann det där, så får vi se lite grann. Men jag utesluter ingenting, säger han.

Det finns också en möjlighet att frågan löser sig av sig självt – eftersom både Fricke, Iversen, Jonas Jeppesen och Pontus Aspgren har matcher kvar att köra i Polen, och allt fortfarande är oklart kring logistik och covid-19-tester. Största farhågan har varit att Wroclaw, som tidigare under säsongen hållit hårt i sina förare, inte ska tycka att det är någon bra idé att Max Fricke åker till Sverige mellan söndagens semifinalretur mot Stal Gorzów och första medaljmatchen fredagen därpå.

– Jag pratade med Fricke i dag (läs: på torsdagen), och han trodde inte att det skulle bli något problem. Det enda är att det är långt till Avesta, ”så jag hoppas att Lejonen vinner” sa han, säger Johansson.

Men så blev det alltså inte.

Tills vidare jobbar Johansson vidare med sina planer A, B, C och D …

– Det handlar mycket om att hålla kontakten med alla och se vilka vi har friska och tillgängliga. Det är som alltid den här säsongen att mycket handlar om att vinna matcherna på skrivbordet. Vi har tagit ut ett lag med folk som vill åka, även om vi vet att Ekstraliga ställer till det så är det förare som vill åka för oss. Och det ser vi nu, det har fungerat, säger Johansson och syftar på att båda slutspelsmotståndarna Dackarna och Västervik gått på knäna rent förarmässigt medan Indianerna kommit med genomstarka uppställningar.

Peter Johansson om …

… Indianernas sensationellt stora seger mot Västervik: ”Jag är lite förvånad själv. Vi är duktiga på att få fram det bästa hos varandra, redan på trackwalken. Fram till och under trackwalken är det avslappnad och skön atmosfär. Vi kan skoja och ta det lugnt. Sedan samlar vi oss, diskuterar igenom banans beskaffenhet och analyserar den tillsammans. Sedan är det lite lekstund igen och sedan, tio minuter innan start, kopplar vi på och då är det allvar och fokus. Och det är ett sådant enormt flöde i kunskapsutbytet och hur vi hjälper varandra på banan och utanför banan, både mellan mekaniker och förare. Återigen: Det är en laganda där man verkligen tänker på varandra och hjälps åt.”

… Joel Anderssons succé med två heatsegrar och tre femettor: ”Han har byggt sitt självförtroende successivt, match för match på slutet när han börjat få ordning på grejerna. Nu är det inte bara att grejerna går, utan nu åker han med pondus och självförtroende, och då blir det så här.”

… att möta Masarna i SM-final: ”Jättestarkt lag, jättestarkt hemmalag. Ganska komplett och brett lag. Vi har fördelen att vi varit där en gång, så vi vet vad vi ska till. Nu kommer jag nog sätta mig och titta lite grann på hur banan där uppe varit de senaste matcherna.”

Så kör Indianernas förare inför SM-finalerna

Niels-Kristian Iversen, Max Fricke: GP i Torun fredag, GP i Torun lördag, semifinalretur i Polen söndag (Iversens Gorzów har hemmamatch mot Frickes Wroclaw). På fredag och söndag nästa vecka kör båda medaljmatcher i polska ligan (den enda final, den andra bronsmatch).

Jonas Jeppesen: Dubbla matcher med polska andraligesklubben Ostrovia, emma mot Gniezno på lördag, borta mot Bydgoszcz på söndag.

Pontus Aspgren: Hemmamatch med lettiska Daugavpils, i polska andraligan, mot Lodz på söndag.

Ludvig Lindgren, Jonatan Grahn, Gustav Grahn, Christoffer Selvin: Division 1-match med Indianerna i Nässjö på lördag.

Ludvig Selvin: Division 1-match med Vikingarna i Nässjö på söndag.

Joel Andersson, Kenneth Bjerre: Inga tävlingar inplanerade.