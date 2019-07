Lagstifta mot kriminella gäng och inför samhällstjänst

Går det att med lagstiftning förbjuda ett kriminellt gäng? I Danmark beslöt justitieministern, att åtminstone tillfälligt, införa en lag om att ett kriminellt gäng skulle upplösas och förbjudas. Gänget har de senaste åren skapat otrygghet med mord och skjutningar på öppen gata över hela landet.

Lagen gav polisen möjlighet att anhålla personer som uppträdde i det offentliga rummet med gängets symboler. Gänget ändrade naturligtvis sina symboler. Vad kan vi göra i Sverige?

I Sverige ger vi åtalseftergift, istället för att sätta en gräns för hur många brott som är acceptabla.

Vi läser i tidningen och hör på nyheterna att gängkriminella släpps i brist på bevis. De frisläppta har inte så sällan stor brottsbelastning på sitt samvete. Det måste införas en gräns för hur mycket samhället ska behöva tåla?

I Sverige ger vi åtalseftergift, istället för att sätta en gräns för hur många brott som är acceptabla. Ständiga återfallsförbrytare är ett hot mot samhället och skapar otrygghet bland våra medborgare. Den senaste tidens skjutningar och sprängningar i flera städer är en oroväckande eskalering av våldet.

Förvandla åtalseftergift till obligatorisk samhällstjänst.

Det är förvånande att det är tillåtet att tillhöra ett kriminellt gäng i Sverige. Förutom Danmark har även Tyskland under förra året infört förbud mot ett kriminellt gäng, som beskrivs som ett allvarligt hot mot såväl enskilda som allmänheten. Just så är läget i Sverige just nu.

Vi måste lagstifta om förbud mot den samhällsfarliga gängbildningen, och samtidigt införa samhällstjänst för frihetsberövade gängmedlemmar. Förvandla åtalseftergift till obligatorisk samhällstjänst.

Destruktiv gängkriminalitet skulle kunna omvandlas till konstruktiv verksamhet. Vilken samhällsnytta om gängkriminella med utbildning får göra samhällstjänst inom exempelvis äldreomsorgen!

Claes Thulin

Bergslagen