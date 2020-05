Läkarföreningen: Vi vill ha schyssta villkor för alla i vården!

... till Lars Strömans krönika införd i NA 15 maj 2020

”Sjukvården i Region Örebro Län var redan innan coronapandemin hårt pressad. Vi är inte unika inom svensk sjukvård, många regioner har liknande problem: neddragningar av vårdplatser, en primärvård som är bemannad med läkare till knappt 40 procent, sommarscheman som inte går ihop på grund av av brist på omvårdnadspersonal och läkare som slår i övertidstaket.

Tillsammans har vi gått ihop, enats och jobbat hårt, dygnets alla timmar, för att sjukvården ska kunna leverera det den är bäst på: sjukvård åt väldigt svårt sjuka ...

Från detta underläge har sjukvården i Region Örebro län riggat om sin organisation, skapat stora mängder nya vårdplatser, flyttat mottagningar, akuta såväl som planerade, byggt nya intensivvårdsavdelningar, allt inom loppet av veckor. Att detta kunnat genomföras beror helt hållet på att alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården både bokstavligt och bildligt talat kavlat upp ärmarna ännu mer än tidigare och ställt upp och jobbat målmedvetet. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare har bytt kliniker, arbetsplatser, scheman, arbetskamrater och arbetsuppgifter. Tillsammans har vi gått ihop, enats och jobbat hårt, dygnets alla timmar, för att sjukvården ska kunna leverera det den är bäst på: sjukvård åt väldigt svårt sjuka, covid-patienter såväl som alla andra patienter, som förstås också fortsatt behöver vård.

Sjukvården är aldrig stängd. För att detta ska vara möjligt, finns där bland annat undersköterskor, sjuksköterskor och läkare dygnet runt, 365 dagar om året, midsommarafton såväl som julafton. Vi gör detta tillsammans, men våra arbetsvillkor ser olika ut, olika kollektivavtal för olika arbetstagarorganisationer.

Vi var bekymrade över Region Örebro läns övertidsuttag hos läkare redan innan pandemin.

Många av Läkarförbundets medlemmar har jobbat 50 till 60 timmar i veckan de senaste månaderna, detta är tillåtet enligt gällande kollektivavtal. Den tid vi jobbar utöver 40 timmar per vecka ska ges ut som kompensationsledighet. Detta för att regionerna inte ska bryta mot arbetstidslagen som säger att när året är slut får vi inte ha jobbat mer än 416 timmar övertid, det som kallas ”övertidstaket”. Under rådande pandemisituation kan denna kompensationsledighet inte ges. Vanligtvis, utan covid-19, har vi bekymmer med att läkare schemaläggs mer än vad arbetstidslagen tillåter. SVT gjorde en kartläggning av Region Örebros läkare förra året, då fick man fram att 81 läkare jobbat mer än 200 timmar övertid och att sju hade jobbat mer än 416 timmar under 2019, det senare är olagligt. Vi var bekymrade över Region Örebro läns övertidsuttag hos läkare redan innan pandemin. Siffrorna kommer inte att se bättre ut under 2020. Vi försöker följa och hålla koll på hur övertidsuttaget ser ut just nu, men dessa siffror klarar arbetsgivaren inte att redovisa för oss.

Läkarförbundet önskar att så många som möjligt får så mycket återhämtning som möjligt i sommar oavsett vilken yrkeskategori man tillhör.

Det kommer att komma en tid efter covid-19, då hälso- och sjukvården ska jobba ikapp den vårdskuld som nu byggs upp. Alla inställda operationer och alla mottagningsbesök ska utföras. Samtidigt ska sjukhuset fortsätta att vara öppet och fungera som vanligt, av lätt insedda skäl kan vi inte stänga för att jobba ikapp. Då kommer alla yrkesgrupper inom vården behövas, inte minst läkarna.

Läkarförbundet önskar att så många som möjligt får så mycket återhämtning som möjligt i sommar oavsett vilken yrkeskategori man tillhör. Skulle det nu visa sig att Region Örebro län inte kommer att kunna tillgodose detta så är vi rörande överens med både Lars Ströman, Vårdförbundet och Kommunal om att 15 000 kronor är en alldeles för låg ersättning för att flytta sin semester till september!

Staten gräver djupt i statskassan dessa dagar för att hjälpa drabbade branscher, att då vi som står i ”stormens öga” inte ska kunna få del av detta, få kompensation för det livsavgörande arbete vi gör, vare sig i ledighet eller i ekonomisk ersättning, det känns surt. Att det dessutom finns personer inom journalistkåren som försöker så split mellan yrkesgrupper, som uttrycker sig raljant och tendentiöst mot just en yrkesgrupp, det gör att vi misströstar. Men för att på ett konstruktivt sätt försöka råda bot på den missuppfattning om gamla hierarkiska strukturer inom sjukvården vill vi härmed bjuda in dig Lars Ströman att följa med någon av oss undertecknande läkare under något av våra jourpass i sommar.

Och tackar du nej så låter vi oss inte nedslås, vi nöter vidare och kämpar på. Alltid i första hand för våra patienter. Men också för schyssta villkor för oss som jobbar inom vården.”

För Örebro läns läkarförenings medlemmar:

Paula Wallmon

ordförande och kirurg

Josefin Gerdevåg

1:e vice ordförande och narkosläkare

Lars Edling

2:e vice ordförande och infektionsläkare