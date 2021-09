Lämnade landslaget för att skriva på för ny klubb – övergången spricker för Kiese Thelin

Isaac Kiese Thelin lämnade under måndagsförmiddagen landslagstruppen under pågående samling, för att slutförhandla med en klubb och sedan återansluta till truppen under tisdagen för att finnas med under matchen mot Grekland på onsdag.

Men det hela gick inte som planerat. Under måndagskvällen bekräftar den turkiska klubben Konyaspor att det inte blir någon övergång.

"Övergången för Isaac Kiese Thelin, som skulle skett idag, har stoppats av oss som ett resultat av den höga prisökningen av hans agent efter att nyheten har nått media.", skriver klubben via Twitter.

Klubben skriver vidare att de "förväntar sig att pressen är mer försiktiga kring transferjournalistik".

Texten kan komma att uppdateras.