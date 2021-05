Lämnade Örebro Hockey – det hände sedan: • Gick till Belarus • Arbetslös till februari • Avstängd av klubben • Succé efter turbulens • Hånad

Dominik Furch

Blev omåttligt populär under den enda säsong han gjorde i Örebro. Storspelade hela säsongen och var tveklöst en av SHL:s bästa målvakter. Men någon fortsättning blev det inte för de den ständigt leende tjecken som i stället återvände till KHL. Närmare bestämt till Jhonas Enroths förra klubb Dinamo Minsk i Belarus.

Han inledde riktigt starkt och blev i november utsedd till ligans bäste målvakt. Furch var i allra högsta grad en bidragande faktor till att Minsk reste sig efter ett tufft fjolår i botten till att denna säsong sluta sjua och ta sig till slutspel.

Väl där blev dock storklubben SKA St Petersburg för svåra. Minsk föll, 1–4 i matcher. Furch landade till slut på 90,3 procent i räddningsprocent i grundserien och 21 vunna matcher. I slutspelets fem matcher blev det mer beskedliga 88,2 procent. Är för tillfället utan kontrakt till nästa säsong.

Alfred Barklund

Fick sina minuter i SHL men höll mest till i J20. Att potentialen fanns rådde det inga tvivel om och det snappade hockeyallsvenska Västervik upp.

Väl där fick han vara med på en av de häftigaste resorna i hockeysverige det gångna året.

Ständigt nederlagstippade Västervik tog sig hela vägen till semifinal i slutspelet och pressade blivande SHL-laget Timrå till sex matcher. Den som ordnade just den sjätte matchen var Alfred Barklund med sitt 2–1-mål. Det var hans första seniormål i karriären. Det handlar sannerligen om att välja sina tillfällen.

Barklund noterades för övrigt för 33 matcher i grundserien och fem assister. Han var även utlånad till Visby/Roma i hockeyettan i fyra matcher.

Aaron Irving

Högt ställda förväntningar när han under försäsongen sköt motståndarna sönder och samman med sitt fruktansvärt hårda skott. Men någon succé blev det aldrig för Irving i Örebrotröjan. Sex mål och tio assister är förvisso inte dåligt men hade svårt med tempot i SHL och efter säsongen var han inte längre önskvärd, trots ett år kvar på kontraktet.

Istället blev det flytt till Tjeckien och Litvinov. Lagmässigt en högst beskedlig säsong med en elfteplats av 14 lag, vilket dock räcker till ett slags slutspelskval i den generösa tjeckiska ligan. Men där var Litvinov chanslöst mot Mountfield i tre raka matcher. Irving bombade in tolv mål i grundserien, samt sex assister. Förlängde kontraktet i mars och blir kvar i Tjeckien ytterligare en säsong.

Jordan Boucher

Spelade till sig ett tvåårskontrakt med Örebro via try out 2019. Efter ett rätt så lovande debutår skruvades förväntningarna upp rejält när Boucher var glödhet under försäsongen ifjol. Öste in mål och såg ostoppbar ut. Men väl i serien låste det sig totalt. Första målet kom först i hans 15:e match när han hittade rätt borta mot Luleå. Däremellan hade han hunnit med att vara avstängd i fem matcher för en huvudtackling mot Brynäsforwarden Linus Ölund.

Hann med ytterligare en fem matcher lång avstängning innan säsonger var över. På de 40 matcher han spelade noterades han för fyra mål och sju framspelningar. En fortsättning i Örebro var aldrig aktuell utan istället blev det flytt till Wolfsburg i tyska ligan. Ligastarten försenades ända till december. Väl där gjorde Wolfsburg det bra i den norra divisionen och slutade trea. Boucher bokfördes för fyra mål och lika många assister på 25 matcher.

I slutspelet tog sig sedan Wolfsburg hela vägen till final där det dock blev förlust mot Eisbären Berlin. Hur det gick för Jordan Boucher? Han spelade inte alls i slutspelet.

För inför grundseriematchen mot Niklas Sundblads Schwenninger Wild Wings meddelade Wolfsburg att han inte fanns med i laget av disciplinära skäl. Några dagar senare rapporterades det att Boucher inte skulle spela några fler matcher med klubben, på grund av ospecificerad disciplinär händelse. Det är fortfarande oklart vad det var som hände men klart är i alla fall att han inte blir kvar i Wolfsburg.

Shane Harper

Den genomsympatiske amerikanen hade efter en något trevande start ändå två lyckade säsonger i Örebro Hockey. Främst den andra stack ut där han gjorde 15 mål. I samband med att säsongen tog slut på grund av corona vände han hem till USA och fick vara med om födseln av sin dotter Haven.

Just familjesituationen medförde i att han prioriterade spel i Nordamerika till kommande säsong, vilket han berättade för NA.

Men eftersom säsongen försenades och alternativen var få så fick Harper åter rikta blickarna till Europa. Han berättade att Örebro var hans förstaalternativ, men fick nobben. Istället blev det spel i krisande konkurrenten Brynäs. Där blev det 13 poäng (5+8) på 26 grundseriematcher. Hann även med att vara avstängd i fem matcher på grund av en huvudtackling.

Spelade alla fem kvalmatcher mot HV71 när Brynäs säkrade SHL-kontraktet och noterades för två assister.

Kontraktet med Brynäs har löpt ut och det är oklart vad som väntar härnäst för Shane Harper.

Sakari Salminen

Inledde starkt och var gjuten i Örebros förstakedja med Ryan Stoa och Mathias Bromé. Den finurlige, tekniske och smarte finländaren producerade i en stadig takt.

Men allt eftersom gick det tyngre och tyngre. Han missade sex matcher under jul och nyår på grund av skada och väl tillbaka var han petad från förstakedjan när Shane Harper spelat sig in i den uppställningen. Hittade egentligen aldrig formen igen och precis som Aaron Irving var han efter säsongens slut inte längre önskvärd och kontraktet bröts trots att ett år återstod.

Gick väldigt länge utan kontrakt innan han i februari skrev på för moderklubben Ässät. Där blev det två mål på elva matcher innan säsongen var över. Klubben var aldrig nära slutspel.

Salminen kan dock trösta sig med att han inte kommer behöva gå arbetslös i höst. För han har skrivit ett ettårskontrakt med Ässät inför nästa säsong.

Ryan Stoa

Osäkert kort på förhand trots fina meriter. Skulle han klara av tempot i SHL? Ja, det skulle han. Näst bäst poängmässigt bakom Mathias Bromé med sina 37 pinnar. Och hans 19 fullträffar gav en förstaplats i interna skytteligan.

Trots det uttryckte klubben en osäkerhet att förlänga kontraktet. Stoa själv uttryckte viss frustration över det hela när NA talade med honom efter säsongen.

Istället blev det spel i HV71 och debut mot just Örebro i november (förlust, 2–4). Blev en dunderflopp och det ryktades om att han tränat dåligt hemma i Florida under sommarhalvåret.

Efter elva matcher och noll poäng gick han skilda vägar med HV71 och flyttade istället till huvudstaden och Djurgården.

Och där blev det kanske inte supersuccé men Stoa fick i alla fall visa upp betydligt mer av vad han går för. På 13 matcher blev det åtta poäng (3+5).

Står utan kontrakt inför nästa säsong.

Viktor Lodin

Fick sina chanser i Örebro men tog den aldrig riktigt, även om han glimtade till. Berättade för NA efter säsongen att han inte skulle bli kvar.

Istället flytt till Timrå där han skulle få en mardrömsstart – men inte av hockeymässiga orsaker.

I början av september omhändertogs han av polis, misstänkt för narkotikabrott. Han valde själv att träda fram i ett öppet brev på Timrås hemsida.

Fick ändå fortsätta spela och lyckades på ett imponerande sätt skaka av sig den turbulenta starten. Framför allt växte han under sluttampen av säsongen och var kanske lagets bäste spelare stundtals när kanoner som Jonathan Dahlén inte riktigt producerade i samma takt som tidigare.

Producerade starka 40 poäng (14+26) på 47 matcher och fortsatte leverera i slutspelet med nio poäng (4+5) på 13 matcher och var en stor del i att Timrå med bravur tog sig hela vägen upp i SHL.

Kontraktet har löpt ut och det är oklart vad som händer nu. En fortsättning i Timrå borde egentligen vara nära förestående men det snackas om att Ottawa, som äger hans rättigheter i NHL, vill ha över honom.