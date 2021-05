Lämnar Örebro – Christer Olssons mäktiga hyllning: ”Den bästa gruppen jag har varit i”

Det har varit en lång måndag med möten för Christer Olsson och de övriga i tränarteamet innan han ringer upp för en pratstund.

Då går det upp för honom att han precis gjort sista arbetsdagen i Örebro Hockey.

– Vi har klarat av alla möten med killarna här så ja, det var väl sista dagen på jobbet. Det kan man säga, säger Olsson.

Och hur känns det?

– Det är givetvis vemodigt. Det måste jag säga. Det har varit två fantastiskt roliga år för mig personligen att få komma till Örebro. Och få fortsätta den resan som Niklas (Eriksson) började med när han kom in med Jörgen (Jönsson). En resa slutar här och det är givetvis vemodigt samtidigt som man har en ny resa framför sig.

Den resan kommer att ske i Schweiz och Bern där det redan förra veckan blev officiellt att han blir ny assisterande tränare. Han har dock själv valt att vänta ut säsongen med Örebro innan han nu till slut uttalar sig om processen.

– Jag har som sagt trivts väldigt bra i Örebro men jag fick en förfrågan från Bern och jag kände att det var lite nu eller aldrig för mig att hoppa på ett sådant äventyr. Bern är ändå en storklubb i Europa. En härlig utmaning och det är den som kittlar. Det vägde över i slutändan.

Men ändå var det inte ett enkelt beslut. Han berättar om de två åren i Örebro med stolthet. Hur han mött kollegor som blivit hans vänner.

– Hela den här ledarstaben vilket är allt från Sam (Masih), vår fysio, till Berglund och Mattsson (Andreas och Mattias, fystränare) och våra materialförvaltare ... det här är den bästa grupp jag någonsin har varit i. Det känns ju tråkigt. Det är människor som blivit vänner för livet så det är ett tufft beslut att ta, säger Olsson och fortsätter:

– Samtidigt har jag alltid varit driven av nya utmaningar och att testa sig själv. Nu dök det här upp i Bern därav det beslutet.

En åttondeplats första säsongen med ett inställt slutspel på grund av coronapandemin. Det här året tog Örebro ytterligare kliv och tvingade fram en femte avgörande semifinal mot seriesegraren Växjö.

– Vi har alltid försökt att vara lösningsorienterade. När vi stött på problem så har vi alltid försökt lösa dem och komma tillbaka. Det tycker jag vi får betalt för nu, att vi varit ihärdiga i vårt jobb och killarna har varit med på det på ett fantastiskt sätt. När vi gick in i den här säsongen så visste vi att "Bromme" (Mathias Bromé) och "Rod" (Rodrigo Abols) skulle kunna försvinna och at vi inte skulle kunna plocka in några nya spelare. Det lag som Stefan Begtzén och Niklas Johansson satt ihop var ett bra lag men vi visste att de här spelarna skulle kunna försvinna och att vi inte skulle kunna ersätta Bromé. Nu blev "Rod" kvar och det var superviktigt. Sedan har de killarna som varit med till sista matchen gett allt de hade. Det tycker jag är stort.

Är det mest stolthet över säsongen i stort eller kan du gräma dig över att ni inte nådde hela vägen fram?

– Givetvis. Som den sista matchen blir så tror jag alla känner att det är en liten tagg åt sidan och det tror jag blir en energiinjektion för de som ska vara kvar. Det krävs bara lite till här samtidigt som det är lång resa fram till de matcherna. Men jag tror att Örebro som klubb fått sniff på att vi kan vinna inom något år här.

Christer Olsson är god vän med Niklas Eriksson sedan många år. Han hade därför fått höra en del om Örebro Hockey redan innan han anlände 2019. Från insidan fick han känna hur de egna förväntningarna överträffades.

– Det här året har givetvis varit jäkligt tufft för alla, men får man säga något som sticker ut så är det hemmamatcherna, att det var för jäkla roligt att gå till match på hemmaplan. Att ha det stödet man får av den egna publiken och 14–3. Jag visste att det skulle vara en stark sak i Örebro men det var härligt att få uppleva det också.

Från Behrn till Bern. I den schweiziska huvudstadsklubben kommer han ingå i ett helsvenskt tränarteam med huvudtränaren Johan Lundskog och den andre assisterande tränaren Mikael "Musse" Håkansson, senast i Djurgården.

– Vi har pratat lite på telefon och haft lite Zoom-möten. Det känns jättebra. Johan är en ung tränare, bara 36 år, men man märker på honom att han har det. Jag tror han kommer att bli en framgångsrik tränare över tid. "Musse" har jag spelat mot och stött på genom åren men vi har ingen vänskapsrelation så det är ett blankt papper.

Innan tiden i Örebro har Christer Olsson mest varit verksam som huvudtränare. Men i Örebro har han fått mersmak på rollen som assisterande tränare.

– Jag trivs i den rollen. Ser man till Niklas jobb som head coach så ... jag tror inte folk förstår Niklas arbetskapacitet. Han jobbar hårdast i föreningen, punkt slut. Det passar mig bra att jobba mer på individnivå och ha en smalare nisch mot backsidan. Jag trivs väldigt bra i min roll.

Nu får du följa Örebro från distans där Niklas fortsätter vara huvudtränare. Vad tror du om den fortsatta resan?

– Jag tror Örebro bara är i början på någonting. Jag tror de skulle kunna göra en Växjö här och vara ett topplag i tio år om man sköter sina kort rätt ekonomiskt och får in rät typ av spelare. Vi märker ju att det är en annan klientel som hör av sig till Örebro än hur det var tidigare kanske. Jag tror framtiden är ljus för Örebro.

Nu blir det mellanlandning hemma i Leksand men någon längre ledighet blir det inte. För snart inleder han sitt nya tränaruppdrag i Bern.

– Jag sticker till Leksand på onsdag och blir hemma i en vecka, sedan blir det ner till Bern. De börjar den 24 maj och då gäller det att göra sig hemmastadd på nästa ställe i några veckor. Sedan vänder jag hem över sommaren.

Pratstunden är på väg mot sitt slut. Men innan undertecknad hinner tacka för samtalet så tar Christer Olsson ordet själv för att få säga något.

– Om jag får tillägga något med den här resan med Örebro så har jag minnen från början på förra året när vi kunde spela matcher och förlora med kanske ett mål. Då tyckte omgivningen och supportrar "vad bra ni spelade" till att i dag förvänta sig att Örebro ska vinna. Det känns häftigt att ha fått vara med på den resan. Tidigare var inte förväntningarna på laget så höga. Plötsligt är man på en annan nivå. Jag kommer ihåg en match i Luleå där vi låg under men gjorde två snabba mål på slutet, men fick stryk i sudden. Då var folk missnöjda med att vi inte slog Luleå på bortaplan. Att ha fått vara med om något som folk tror på och har förväntningar att laget kan vinna alla kvällar i veckan ... det tycker jag känns häftigt, säger Olsson.