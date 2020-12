Landslagsmålvakten förlänger med Kif Örebro – som byter strategi: ”Kommer inte vara varannan match”

Moa Öhman, 22, blir första spelare att skriva nytt kontrakt med Kif Örebro inför nästa säsong. Dessutom sträcker sig målvaktens nya avtal över 2022.

Öhman har gjort 16 juniorlandskamper för Sverige och suttit på bänken i nio matcher med U23-landslaget, som hon just nu är på läger med i Göteborg. Hon kom till Kif från Kungsbacka inför årets säsong.

– Vi tycker att hon utvecklats under det här året, och vi tror att den utvecklingen kan fortsätta. Hon är uppskattad i U23-landslaget och är i en bra ålder. Vi tycker det kändes jätteprioriterat att få henne att stanna, säger Jonas Karlberg, sportchef i Kif Örebro.

Under Stefan Ärnsveds ledning har Kif Örebro de två senaste säsongerna inte haft någon uttalad förstamålvakt. 2019 startade Mimmi Paulsson-Febo tolv matcher, amerikanska Danielle Rice tio. I år gjorde Paulsson-Febo också tolv, Öhman tio. Med några få undantag stod de varannan match. Men så kommer det inte se ut under nya huvudtränaren Rickard Johansson.

– Det enda som är klart än så länge är att det inte kommer vara varannan match. Rickard tror inte på den typen av matchning, det är inte så han vill driva det enligt sin filosofi, säger Karlberg som ändå inte utesluter att Paulsson-Febo också blir kvar.

– Vi håller på och för samtal både med Mimmi och andra målvakter, precis som vi gör på alla andra positioner, och vi får se vilken lösning vi kan hitta. Vi vill fortfarande ha en konkurrenssituation där den bästa målvakten för dagen står – men blir det en som står i 20 matcher så blir det så. Det handlar också om vad vi kan komma överens om, vi har ingen gigantisk budget och det måste prioriteras på alla positioner.

Öhman är den sjätte spelaren som är bekräftad i Kif Örebros trupp inför 2021. Enligt uppgifter till NA kommer en sjunde – ett nyförvärv – att presenteras under fredagen.

Silly season i Kif Örebro inför 2021

Spelare under kontrakt, målvakter: Moa Öhman (kontrakt över 2022).

Försvarare: –

Mittfältare: Nathalie Hoff Persson, Wilma Öhman (ny från Umeå, kontrakt över 2022), Carly Wickenheiser (ny från Morön BK).

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Karin Lundin.

Tränarstab: Rickard Johansson (huvudtränare, ny från Sylvia).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Mimmi Paulsson-Febo (do), Frida Abrahamsson (försvarare), Ellen Karlsson (do), Elli Pikkujämsä (do), Maja Regnås (do), Emma Östlund (do), Ida Adamsson (mittfältare), Cali Farquharson (do), Emilia Pelgander (do), Heidi Kollanen (anfallare).

Utgående låneavtal: Nellie Lilja (mittfältare, lån från FC Rosengård), Cajsa Åkerberg (do, lån från Eskilstuna United).

Klara förluster: Lindsay Agnew (mittfältare, åter till North Carolina Courage efter lån), Elin Bengtsson (do, ny klubb ej klar), Freja Olofsson (do, Racing Louisville FC), Frida Skogman (anfallare, slutar), Stefan Ärnsved (tränare, uppehåll från fotbollen), Martin Skogman (do, Varberg).