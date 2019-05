Emilia Fahlin testade höstens VM-bana i skarpt läge: ”Nästan tuffare än jag trodde – kommer bli extremt hårt”

Emilia Fahlin, 30, chockade cykelvärlden när hon följde upp fjärdeplatsen i lagtempo vid VM i Innsbruck i höstas med en fjärdeplats även i linjeloppet. Inte för att hon på något sätt var okänd efter tolv säsonger som proffs – utan för att de tuffa stigningarna i de österrikiska Alperna inte borde passa henne.

Redan då snackade Örebrocyklisten om att 2019 års VM-banor i brittiska Yorkshire borde stämma betydligt bättre överens med hennes styrkor som cyklist. Ett utlåtande som kvarstår efter att Fahlin i helgen för första gången testat dem.

– Man har bara kunnat ana vad som väntat, så det var väldigt roligt att få en bild av det i verkligheten. Nu har man en idé om hur det kommer att vara – och det är nästan tuffare än vad jag trodde. Det kommer bli extremt hårt, speciellt om vädret är dåligt som det var nu i helgen. Det är små vägar med tunn och dålig asfalt som gör att man inte kommer få något gratis, och det är upp och ned hela dagen. Man får ingen vila någonstans, säger hon.

– Men det är bra att det inte är lätt, det kommer att gynna mig om jag kommer till VM i bra form. Den som är starkast för dagen kommer att vinna. Klart att de största nationerna som Holland och Italien kommer försöka spela lite taktiskt, men det kommer inte bli alls lika avgörande att ha ett stort lag runt sig på en sådan här bana. Den är väldigt tuff, men överkomlig på en bra dag.

Damernas linjelopp körs den 28 september, och går över 150 kilometer. Det inleds med 108 kilometer från Bradford till Harrogate – bland annat förbi den två kilometer långa stigningen upp till Lofthouse, med en snittlutning på tolv procent – och avslutas med tre varv på en 14 kilometer lång, småkuperad och extremt intensiv varvbana inne i Harrogate.

– Man kommer inte att vinna tävlingen upp till Lofthouse, men det kommer att sållas redan där och det kommer antagligen bara vara en mindre klunga kvar sedan. Jag tävlade där 2017, och då gick det iväg 17 cyklister i den backen och höll undan de sista sex milen. Även om det är långt kvar är det svårt att komma ikapp eftersom det går upp och ned hela tiden, man tjänar inte så mycket på att ligga på rulle och samarbeta på den här banan, säger Fahlin.

Tolvkilometersvarvet i Harrogate fick Fahlin prova i tävlingssammanhang under första etappen av två i Tour de Yorkshire, i fredags. Då passerades slingan mitt under en 132 kilometer lång tävling där Fahlin slutade nia i en klungspurt. Dagen därpå var hon 13:e i mål på andra etappen. På söndagen körde hon ett rekognoseringsvarv på resten av VM-banan.

– Finalvarvet är väldigt intensivt, väldigt tekniskt. Det är upp och ned eller kurvor hela tiden, och man kommer in i alla uppförsbackar efter hårda svängar, så man får inte med sig något momentum. Det är bara av och på hela tiden, säger Fahlin och fortsätter:

– Sista backen är bara ett par kilometer före mål, och det kan bli många trötta ben i den ... Sedan kommer man in i byn, tar en skarp högersväng in mot ett litet krön, och från toppen är det bara 200 meter in till mål. Det är en tuff spurt, en riktig powermålgång. Men hellre det än en platt final. Styrkan kommer att avgöra, det kommer inte vara många kvar på slutet.

Årets VM kommer bli Fahlins tolfte raka, och hennes tredje raka som kapten i svenska laget efter att Emma Johansson la cykelskorna på hyllan. Dessförinnan väntar bland annat SM i Båstad i slutet av juni, då Fahlin ska försvara sin mästartröja, och EM i Nederländerna i början av augusti. Men redan den här veckan kör hon tredagarstävlingen Festival Elsy Jacobs i Luxemburg, med en kort tempoprolog på fredagen och två linjeetapper lördag–söndag.

– Det är fina tävlingar, lätt kuperat och lite tekniskt in mot mål. Jag har bra minnen från Luxemburg, och vi hoppas kunna göra något bra där med laget, säger Fahlin som kör för franska FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope.

– Allt topplagen är inte med i Luxemburg, så vi borde kunna vara med och skapa tävling på ett annat sätt än på de största tävlingarna, och det tror jag blir nyttigt för oss. Vi behöver bli lite bättre på att tävla som ett lag. Går det bra för mig är det en bonus, vi har ett par andra tjejer som också kan göra det bra här, men det känns som att det vore på tiden att ta en pallplats.

Fahlin har kört sju världstourlopp under våren, varit topp tio två gånger och topp 25 i alla utom ett. Det gör 2019 till hennes överlägset bästa vår i karriären, Fahlin brukar annars vara betydligt bättre på höstarna.

– Det som saknas är den riktiga fullträffen, och det börjar kännas ... Jag skulle vilja få till det. Men överlag har jag hållit en riktigt bra nivå. Jag har suttit med i frontgruppen varenda gång som det splittrat sig i tävlingarna, och det har bara hänt vid enstaka tillfällen tidigare år. Så jag har tagit ett kliv och kommit till en ny standard, men det glömmer man nästan bort. Nu vill man upp på pallen eller ta en seger. Det är nästa steg, och det är inte långt borta.