Kumlakille gör landslagsdebut i tjeckiskt etapplopp: ”Är rätt backigt – det är det jag gillar”

Kumlakillen Jonathan Ahlsson, 16, har på kort tid gått från att vara helt okänd till att klassas som ett av svensk cykelsports största framtidsnamn.

2017 körde Ahlsson, som tävlar för Örebrocyklisterna, inte ens ungdoms-SM. 2018 tog han brons i tempoloppet och silver i linjeloppet – och nu, våren 2019, är han plötsligt en av landets hetaste juniorer, trots att många av konkurrenterna hunnit fylla 18 år. I premiären av Sverigecupen förra helgen var han tvåa i både Götenetempot och Kinnekulleloppet – och bara ett par dagar senare hörde förbundskapten Lucas Persson av sig. Landslagsdebuten sker i etapploppet Course de la paix – ”fredsloppet” – i Tjeckien torsdag–söndag den här veckan.

– Jag har haft som mål att komma in i landslaget, jag visste att det inte var omöjligt. Jag hoppades få köra just de här tävlingarna, och det känns riktigt bra att jag kan fullfölja det, säger han på telefon från Terezín där svenska laget bor under veckan och där tävlingen går i mål på söndag.

Course de la paix klassas som en av världens mest prestigefyllda juniortävlingar och består av fem etapper: En linjeetapp på 80–100 kilometer per dag, plus ett individuellt tempolopp över elva kilometer på fredag morgon. Bland de tidigare vinnarna märks världsmästare som Fabian Cancellara (1999) och Michal Kviatkowski (2007 och 2008), och i fjol tog belgaren Remco Evenepoel, som senare under året vann JVM-guld i både linje- och tempolopp,hem sammandraget. Sveriges lag består av sex cyklister – tre sistaårsjuniorer född 2001 och vid sidan om Ahlsson ytterligare två förstaårsjuniorer födda 2002.

– Från andra länder vet jag inte riktigt vilka som är bäst, det är ju första gången jag är ute med landslaget. Men jag har förstått att det är riktigt bra konkurrens, många av de bästa juniorerna i Europa är med, säger Ahlsson som inte riktigt vet vilken roll han kommer få i landslaget – hur mycket hjälpryttare han kommer få agera och hur många egna chanser som kommer att bjudas.

– Alla etapper är rätt backiga, och det är det jag gillar. Jag har alltid varit rätt liten i kroppen, och när jag de senaste åren har blivit starkare så har jag fått fördel av att vara liten just när det går uppför. Första etappen startar med en backe (400 höjdmeter upp till Loveckovice) och på lördag är det två 400-metersbackar på slutet. Det borde passa mig ganska bra när det blir längre backar.

Juniorerna kör VM i samband med seniorernas, i Yorkshire i september, och skulle Ahlsson ta en plats där skulle det bli första gången sedan 2008 som länet hade två cyklister på ett världsmästerskap (då var det Emilia Fahlin och Monica Holler). Vägen dit är dock lång.

– Jag tror att Sverige bara har två platser på juniorsidan, och det brukar vara andraårsseniorerna som får köra VM. Om jag ska ha en chans att ta en plats där måste jag nog köra någon nivå över alla andra i Sverige i sommar, annars väljer de nog dem som är ett år äldre och har mer rutin, säger Ahlsson som i stället satt upp andra mål för säsongen.

– Nu när jag kommit in är nummer ett att fortsätta vara med i landslaget och prestera bra, och dessutom är SM ett stort mål. Jag vill ta en bra placering där.

Jonathans storebror Jacob Ahlsson, 20, tillhörde också junioreliten och kör nu, som senior, för Motala AIF:s halvprofessionella elitlag.

– Jag har lärt mig väldigt mycket av honom. Vi tränar typ alltid tillsammans, och jag har ingen riktigt tränare utan fått prova mig fram. Mycket med hjälp av Jacob, säger Jonathan som också lär byta klubb när det är dags att bli senior.

– Det var på gång redan inför den här säsongen, men jag valde ändå att stanna kvar hos Örebro, trots att jag är ensam junior här. Som junior spelar det inte så stor roll, man kan komma in i landslaget utan att ha ett lag runt sig, men när man kommer upp i elitklassen måste man ha ett lag att köra tillsammans med.

Coure de la paix juniors

Sveriges lag: Anton Dahlblom (född 2001), CK Bure/Willebrord Wil Vooruit, Hjalmar Klyver (2001), CK Bure, Wincent Wallinder (2001), Västerås CK, Jonathan Ahlsson (2002), Örebrocyklisterna, Edvin Lovidius (2002), Södertälje CK, Lukas Vernersson (2002), Mölndals CK.

Etapperna: Torsdag: 100,7 kilometer, med två bergspris, med start och mål i Litomerice. Fredag förmiddag: I princip helt platt individuell tempoetapp över 11,2 kilometer i Trebenice. Fredag eftermiddag: 80,4 kilometer relativt platt etapp med start och mål i Roudnice nad Labem. Lördag: 99,8 kilometer med start i Teplice och mål i Altenberg (Tyskland) och två rejäla stigningar (över 500 höjdmeter) sista fyra milen. Söndag: 96,4 kilometer med start och mål i Terezín, med tre mindre stigningar.