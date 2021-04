Har det någon betydelse vad länsinvånarnas teater heter? Teaterns styrelse tycker det och valde förra året att, i teaterns marknadsföring, ändra namnet från Länsteatern till Örebro teater. Miljöpartiet tycker också att det är väldigt viktigt vad länsinvånarnas teater kallas. Därför borde den heta Länsteatern även i fortsättningen. För alla invånare är med och betalar och teaterns uppdrag är att nå hela länet.

Tyvärr delar inte majoriteten (S,KD och C) i regionen den åsikten. På senaste fullmäktige hade man möjligheten, att via ägardirektivet, ge teaterstyrelsen uppdraget att marknadsföra teatern under sitt formella namn, alltså Länsteatern i Örebro. Det gjorde man inte. På så vis svek ägaren halva befolkningen i länet, vilka nu är med och finansierar en länsteater som ska marknadsföras som Örebros.

Många på landsbygden och i små kommuner känner sig helt enkelt övergivna.

Det finns i dag en mycket besvärlig debatt där stad ställs mot land. På ena sidan står talespersoner från länets mindre kommuner som hävdar att regionen systematiskt koncentrerar resurserna till Örebro. Man upplever att de mindre kommunerna får sämre vård, sämre kollektivtrafik och mindre inflytande.

Oavsett om detta är faktamässigt korrekt eller inte står det klart att den politiska legitimiteten ifrågasätts idag på ett sätt som är ganska unikt. Många på landsbygden och i små kommuner känner sig helt enkelt övergivna.

Att i detta läge, samtidigt som 5000 personer har demonstrerat i Karlskoga för förlossningen och företagen hållit likvaka över akuten i Linde, ändra namnet på teatern till Örebro teater är oförklarligt okänsligt. Här hade ju majoriteten haft möjlighet att verkligen visa att man menar allvar med en hållbar regional utveckling, genom att stärka ägardirektivet.

Signalpolitik är alltså viktigt.

Miljöpartiets åsikt är glasklar. Vi är mycket stolta över en av Sveriges bästa länsteatrar som verkligen gör en fantastisk verksamhet till glädje för många. Men vi delar inte teaterstyrelsens åsikt att det bästa för teatern är att heta Örebro teater. Vi tror tvärtom att det på sikt är ett mycket ostrategiskt beslut som kan bidra till att undergräva legitimiteten för regionala länsverksamheter – då länsborna inte känner sig inkluderade. Och då kan det i förlängningen, efter allmänna val, komma partier till makten som inte vill ha en offentligt finansierad länsteater alls.

Signalpolitik är alltså viktigt. Vi uppmanar nu majoriteten att, som ägare till Länsteatern i Örebro AB, säga åt styrelsen att marknadsföra vår länsgemensamma teater under namnet Länsteatern.

Miljöpartiet de gröna i Region Örebro län

Mats Gunnarsson

regionråd

Monika Aune

2:e vice ordförande i Kulturnämnden

Fredrik Persson

ledamot fullmäktige