Lång smärtfull väntan på operation

Jag har under knappt ett år tvingats vara sjukskriven, då jag befinner mig i den dagligt kraftigt växande kön av patienter som väntar på operationer. Jag har under denna, för mig mycket långa, väntan på såväl fot- som knäoperation, blivit allt sämre då värken från de skadade kroppsdelarna blivit värre med tiden. Dels beroende på att skadorna förvärras dels att den inaktivitet man ”tvingas” till genererar nya problem och smärtor, då en förtvinad muskulatur inte orkar bära kroppen på ett normalt sätt.

Under hela denna långa sjukskrivning, så har jag såväl muntligen via telefon, och skriftligen via 1177, försökt att få kontakt med såväl USÖ, Lindesbergs lasarett som vårdslussen. Oftast har jag ägnat runt en timma för att så noga som möjligt, beskriva min ökande problematik. Vid flera tillfällen har jag omgående eller senast dagen efter, fått ett svar via 1177. Jag har då loggat in med stor förhoppning att äntligen få ett uppiggande svar! Men beskdet har varit riktigt knäckande; Ärendet avslutat! Inget mer än dessa två ord! Jag är nog inte den ende i motsvarande situation som upplever en chock; bryr de sig inte alls om mitt förtvivlade nödrop!

Att istället skriva vad det oftast visat sig betyda typ: ”ärendet vidarebefodrat” hade ju varit ett mycket mer uppbyggligt svar att få. Har ingen tänkt på att de två orden kan vara avgörande om man tvingas in i ett ännu nattsvartare mörker? Har ingen tänkt tanken att det kan leda till farlig depression?

Hasse Nyström

Odensbacken