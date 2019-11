Långa vingar på väg:” Leveranserna kommer i ett ständigt flöde”

Som NA berättade i augusti så bygger Rabbalshede kraft AB sedan mars 2019 en vindkraftspark med sammanlagt fem verk vid Gärdshyttan. Under den senaste tiden har flera långa transporter med torndelar och vingar svängt in från riksväg 50, avfarten mot Gärdshyttan, via en tillfälligt anlagd väg. Nyligen svängde ett ekipage med en nära 70 meter lång vinge in på vägen.

- Leveranserna kommer i ett ständigt flöde och kommer successivt till ett torn i taget. Just nu är den första torndeelen på plats. Vi är något försenade enligt den interna tidsplanen men tror att vi är klara med parken till sista mars nästa år, berättar Fredrik Samuelsson, chef för IR och energiförsäljningen i Rabbalshede kraft AB.

Innan transporterna började rulla gjordes även en simulerad testkörning med en nära 80 meter lång trailer.

Mera om företaget

►Vindkraftsparken Gärdshyttan beräknas vara klar i mars 2020 och Rabbalshede är både beställare och slutkund. Tyska företaget Enercon levererar vindkraftverken.

►Rabbalshede kraft AB bildades 2005 och byggde sin första vindkraftspark 2008. Sammanlagt äger/samäger man 105 verk, företrädesvis i Bohuslän.

►Även i Värmland har man 22 egna verk och i närheten av Mariestad finns 22 verk som är delägda.