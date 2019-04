Anfält sprang länets snabbaste maraton sedan 1984 – på sin 43-årsdag: ”Åldern är inget jag lägger vikt vid”

Redan innan söndagsförmiddagens tävling i Rotterdam hade Erik Anfält, som är regerande SM-bronsmedaljör på distansen, noterats för de fem snabbaste maratonloppen av en länslöpare under 2000-talet.

Men örebroaren, som fyllde 43 år på söndagen, hade fått vänta länge på sitt senaste personliga rekord på distansen. Efter hans 2.25.03 i Valencia 2015 har Anfält sprungit tio maratonlopp utan att lyckas rå på den tiden. Men på gatorna i den nederländska hamnstaden fick han äntligen till det: 1.11.44 på första halvan, 1.14.58 på andra – för totalt 2.24.42 över 42 195 meter. Personligt rekord med 19 sekunder, och den bästa tiden av en länslöpare sedan Rolf Barr sprang på 2.21.50 i Berlin 1984.

– Som kroppen känts förstod jag att jag skulle ha chans på pers om jag hade en bra dag, och det hade jag. Jag blev lite mer sliten än vad jag hade räknat med i värmen, även om det bara var 20 grader så var man lite ovan. Och jag hade en liten svacka mellan 27 och 32 kilometer, är jag tappade lite fokus, men sedan bet jag ihop bra och krigade mig in, säger Anfält.

– Jag är fantastiskt nöjd med att jag fick till det, jag har försökt några gånger de senaste åren utan att lyckas, jag har varit nära perset och nosat. Åldern är inget jag lägger någon vikt vid, men man blir äldre och det är klart att man inte kommer kunna leverera på hög nivå i all evighet. Jag ser den inte som något hinder, men jag blir mer och mer ödmjuk för varje satsning jag gör när det gäller att hålla sig hel och sådana saker.

Anfält springer för Örebro AIK, och med sig i Rotterdam hade han klubbkompisen Jonas Nilsson som debuterade på maratondistansen så sent som för fyra månader sedan. Då, i Valencia, sprang han in på sensationella 2.33.19 – och i Rotterdam persade han med över sex minuter och korsade mållinjen på 2.27.07 (1.12.07 på första halvan, 1.15.00 på andra). Det gör honom till länets näst snabbaste maratonlöpare under 2000-talet, och fjärde bäst genom alla tider.

– Jag är riktigt glad, det var bästa tänkbara scenario. Jag kände att det fanns en möjlighet att göra 2.27 i den bästa av världar, men allt under 2.30 hade jag varit jättenöjd med. Och att Erik äntligen fick ta sitt pers var grädden på moset, det var en jäkligt skön kram när man kom i mål, säger Nilsson.

– Jag låg i rygg på Erik första halvan av loppet, var 20 sekunder bakom halvvägs. Där slog jag halvmaratonpers med nästan 2,5 minuter, men det kändes ändå bra. På andra halvan hamnade jag i ett ingenmansland och fick jag göra mycket av jobbet själv, men jag motiverade mig med att försöka se ryggen på Erik så länge som möjligt, och jag tappade den inte förrän det var fem kilometer kvar. Jag höll i så gott jag kunde och är jättenöjd.

Pers med över sex minuter, och nu är du bara 2,5 minuter från Anfält. När tar du hans tid?

– Så vill jag inte tänka. Jag försöker ta lopp för lopp, månad för månad. Jag vet att jag har mer att ge men tar ändå ett steg i taget och försöker njuta av det här utan att få hybris. Jag kommer fortsätta köra så länge jag tycker att det är kul. Jag håller på med löpning för att må bra av det.

Anfält är imponerad av sin 16 år yngre klubbkompis som bara satsat seriöst på löpning i 2,5 år och bara maratontränat i ett halvår.

– Det är häftigt, men jag är inte förvånad. Han har jättepotential. Jag tycker inte om att prata tider, men det finns definitivt mer att hämta. Jag var 31 år när jag började satsa på löpningen, och han är bara 27, så han har väldigt många år framför sig om han bestämmer för det. När jag lägger av ska jag lägga min tid på att pusha Jonas, säger Anfält.

Men du lägger inte av nu?

– Nej, det har jag definitivt inte tänkt. Min strategi senaste åren har varit att ta ett lopp i taget. Kroppen känns hel och bra, så nu blir det säkert Stockholm marathon.

Kenyanen Marius Kipserem vann Rotterdam marathon på 2.04.11, den tredje bästa tiden i världen hittills i år.

Snabbaste herrlöparna i maraton i distriktet

Genom tiderna: 1) Lars Hagberg, KFUM Örebro, 2.21.46 (Stockholm marathon 1983), 2) Rolf Barr, IF Start, 2.21.50 (Berlin marathon 1984), 3) Erik Anfält, Örebro AIK, 2.24.42 (Rotterdam marathon 2019), 4) Jonas Nilsson, do, 2.27.07 (Rotterdam marathon 2019), 5) Björn Stenberg, Almby IK, 2.27.34 (Örebro marathon 1982).

Under 2000-talet: 1) Erik Anfält, Örebro AIK, 2.24.42 (Rotterdam marathon 2019), 2) Jonas Nilsson, do, 2.27.07 (Rotterdam marathon 2019), 3) Thomas Chaillou, KFUM Örebro, 2.27.52 (Paris marathon 2017), 4) Johan Eriksson, Kopparbergs IF, 2.33.39 (Karlstad marathon 2004), 5) Johan Pettersson, Hagaby Goif, 2.34.07 (Stockholm marathon 2001).

Källa: Närkes friidrottsförbund.