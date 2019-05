Svenske ultralöpningsstjärnan ska slå världsrekord i augusti – genrepade med seger i Örebro: ”Ett koncept jag inte testat”

Den fjärde upplagan av Örebro backyard ultra blev den överlägset största någonsin med nästan 150 anmälda. Tävlingen följer det allt mer populära ”backyard ultra”-konceptet, där det gäller att springa 6,7 kilometer varje timme, så många timmar som möjligt, tills bara en deltagare återstår.

Linda Bengtsson, som kommer från Skåne men bor i Karlstad, vann damklassen på nya banrekordet 22 timmar – men mest uppmärksamhet skapade ultralöpningsstjärnan Johnny Hällneby, 47, som anmälde sig sent och till synes lekande lätt tog hem segern på 32 timmar trots att han egentligen tog tävlingen som ett träningstillfälle.

– Det slog över till tävling efter 24 timmar, då blev det lite taktik: Ibland ville man visa sig stark, ibland ville man utnyttja hela timmen för att ta det lugnt. Jag var egentligen nöjd med 24 timmar, men väldigt beredd att springa i 36. Hade tävlingen blivit längre än så hade jag fått rådgöra om det vore vettigt att fortsätta, säger han.

Hällneby använde nämligen tävlingen som genrep inför sitt världsrekord i sexdagarslöpning i slutet av augusti. Grekiske legendaren Yiannis Kouros, som har alla officiella världsrekord från 24 timmar och uppåt, sprang 1 036,8 kilometer över 144 timmar i en tävling i Australien 2005, vilket stått sig sedan dess. Hällneby, som i maj i fjol noterade nytt svenskt rekord med 880,3 kilometer, behöver alltså öka från knappt 147 kilometer till nästan 173 kilometer per dygn för att ta rekordet.

I ett backyard springer man 160,9 kilometer per dygn, vilket alltså ger en rätt bra bild av vad som väntar – men det ställer också lite andra krav än tidslopp. För Hällneby var det debut i tävlingsformen.

– Backyard ultra är ett koncept jag inte testat förut och två saker sticker ut, tycker jag: Dels begränsningen att man inte kommer mer än 6,7 kilometer i timmen, i ett tidslopp kan man ju springa på och lägga in längre pauser. Dels blir den sociala biten ännu starkare eftersom alla gör samma sak hela tiden. Jag tycker att de andra tidsloppen också är väldigt sociala, men det här blev mer påtagligt. Det var underbart att springa runt i skogen och uppleva den med alla andra. Harmoniskt, säger han.

Men han sprang alltså inte främst för att komma så långt som möjligt, utan för att träna inför rekordförsöket.

– Jag tränade olika former av springa-/gå-struktur, olika former av intervaller som man kan använda under sexdagarstävlingen. En som jag fastnade för var 90 sekunder springa/30 sekunder gå. Den föll ut förvånansvärt bra, det var fantastiskt skönt att bara behöva springa 90 sekunder åt gången. Men det är inte alls säkert att det blir grundupplägget under sex dagar, men det kan vara något att ta till, säger Hällneby.

– Dessutom tränade jag på att vara disciplinerad med rörlighetsövningar under lopp. När jag tränar hemma lägger jag ofta in det, men det är en annan sak att komma ihåg det när man har nummerlapp på bröstet. Men det kommer behövas under sex dagar, för kroppen stelnar till.

När 24 timmar passerades återstod sju herrar i tävlingen, som såg ut att kunna bli lång. Men redan ut på det 26:e återstod bara tre. Trio följdes åt i sex timmar, men Daniel Roxvret, från Nacka, fick problem och kom inte runt det 31:a varvet, och strax efter starten på det 32:a tackade Danderyds Daniel George för sig. Då behövde Hällneby bara ta sig igenom de sista 6,7 kilometerna för att säkra segern.

– Teoretiskt sätt hade det varit roligt att få 36 timmar, 150 miles, men det fanns inget självändamål i det, och det var väldigt skönt när tävlingen tog slut. Det var skönt att det bara blev en natt också, nu kan jag komma hem och sova ordentlig. Det är bra för återhämtningen, säger Hällneby, som bland annat vann en cykelpump och ett stort paket hårt bröd.

32 varv gav drygt 214 kilometer, runt 2 000 höjdmeter på den hyfsat kuperade och för dagen bitvis leriga banan, och var ett nytt banrekord med fyra timmars marginal.

Hällneby, som bor i Vallentuna, är förutom sina starka resultat förmodligen mest känd för den löpningsinriktade podcasten Pace on earth, som han driver tillsammans med sambon Ellen Westfelt. Deras företag arrangerar också träningsresor, erbjuder träningsprogram och driver utmaningar som Ultra interval challenge.

Tävlingen var den andra av fyra i svenska cupen i backyard ultra, som arrangeras i Örebro län och Dalarna i år. Bengtsson vann även den första deltävlingen, och toppar totalen närmast före Karlskogas Leonora Johnsson som blev trea i Örebro med 21 timmar. Roxvret toppar herrcupen närmast före Georg.

Svenske Johan Steene har det inofficiella världsrekordet i backyard ultra med 68 timmar (456 kilometer) noterat vid en tävling i USA i höstas.

Örebro backyard ultra 2019

Topp tre, damer: 1) Linda Bengtsson, Kåveröds Skidklubb, 22 varv (147,5 kilometer), 2) Leonora Johnsson, Karlskoga, 21 varv (140,8), 3) Camilla Åbergh, Väsby SS Triathlon, 19 varv (127,4).

Herrar: Johnny Hällneby, Pace on earth, 32 varv (214,6 kilometer), 2) Daniel George, Danderyd, 31 (207,9), 3) Daniel Roxvret, IK NocOut.se, 30 (201,2).

Svenska cupen i backyard ultra, ställning efter två av fyra deltävlingar, damer: 1) Bengtsson, 200 poäng, 2) Johnsson, 150, 3) Maria Thomsen, IF Linnéa, 140.

Herrar: 1) Roxvret, 150 poäng (55 varv), 2) George, 150 (53), 3) Andreas Falk, Åkersberga Sportklubb, 140.

Yiannis Kouros världsrekord

Greken Yiannis Kouros, född 1956, har världsrekord på alla officiella löpdistanser från tolv timmar och uppåt:

24 timmar: 303,506 kilometer.

48 timmar: 473,495 kilometer.

1 000 kilometer: Fem dagar, 16 timmar, 17 minuter.

Sex dagar: 1 036,8 kilometer.

1 000 miles (1 609,3 kilometer): 10 dagar, 10 timmar, 30 minuter, 36 sekunder.

Kouros har också banrekordet i Spartathlon och har tidigare haft världsrekord på 100 miles och tolv timmar.