Var stjärna för ÖSK Innebandy i SSL – i lördags blev Schulstad SM-nia i maraton: ”Gillar att tävla”

Under ÖSK Innebandys båda säsonger i SSL, eller elitserien som högstaligan hette då, 2010–2012 var örebroaren Fanny Schulstad den stora stjärnan och på gränsen till landslaget.

Efter SSL-spel även med Huddinge och Uppsala gjorde hon sin sista match på elitnivå 2015 – och samma höst anmälde hon sig till Stockholm marathon. Resten är, som det brukar heta, historia.

– Jag kände att jag behövde något att träna för när jag slutat med innebandyn, och jag var ofta väldigt bra på beep-test och Coopertest och sådant i innebandyn. Så jag gjorde en spontananmälan till maran och köpte ett tioveckors träningsprogram på nätet. Jag tänkte att jag skulle testa, och jag blev fast ganska snabbt. Löpning är en kul sport om man som jag gillar att tävla, det är lätt att mäta sig, säger nu 31-åriga Schulstad.

Första året sprang hon på 3.22 och var 96:a av damerna, 2017 förbättrade hon sig till 3.10 och var 42:a, och i fjol sprang hon in just under 3.07. Men den mest anmärkningsvärda förbättringen skedde till i år. I lördagens lopp sprang Schulstad in som SM-nia i Stockholm marathon på 2.52.14. Det ger en snittfart på fyra minuter och fem sekunder per kilometer över de 42 195 meterna.

– Målet var att gå under tre timmar, och någonstans hade jag en drömgräns på 2.55. Det är så mycket som kan hända under en mara: Man kan ha en dålig dag, magen kan krascha, man kan få ont i ett knä ... Men jag tyckte att det kändes väldigt bra redan från start i lördags, berättar Schulstad som sprang första halvan på 1.27 och andra på 1.25.

Schulstad plockade fyra SM-placeringar på andra halvan, och snittade under fyra minuter per kilometer sista tolv.

– Jag var orolig att jag inte skulle hålla eftersom andra halvan är tuffare, backigare. Men efter halva vägen, ute på Djurgården, stod min tränare och hejade och frågade hur det kändes. ”Bra”, ropade jag. "Då kan du trycka på”, sa han. Och jag hade faktiskt lite energi att lägga i en växel till.

Schulstad framhåller just tränaren, Christian Mundt, som en av de stora förklaringarna till årets kraftiga förbättring.

– Jag kontaktade honom i höstas, och sedan dess har han lagt upp mina träningsveckor. Framför allt har det gjort att jag fått mer struktur. Det har blivit tuffare kvalitetspass och betydligt mer mängd, tio–tolv mil i veckan, säger hon.

Schulstad visade god form redan tidigt i våras, när hon blev tvåa i Varvetmilen hemma i Örebro på 38.09. Och nu är hon alltså SM-nia i maraton.

– Det är svårt att tänka att man är så bra, man ser bra de som är framför. Men när man zoomar ut så har jag förstås kommit mycket längre i löpning än jag hade trott när jag började för fyra år sedan.

Vad blir nästa steg, kommer det bli en elitsatsning även i löpning?

– Från början var inte tanken att jag skulle bli så här inbiten, men nu är planen att köra på, så får vi se vad det leder till. Så länge det känns kul och jag känner mig motiverad så är planen att försöka förbättra sig hela tiden. Men jag började rätt sent, och om man jämför med dem som är längst fram i toppen så har man en bit kvar. Man får ha respekt för att det tar tid att nå dit.

Andra har tagit den vägen: VM-aktuella SM-trean Hanna Lindholm började springa i 30-årsåldern efter att tidigare ha spelat fotboll i division 2, och alla minns väl Evy Palm som började springa som 34-åring och tog sig till OS och satte svenskt rekord som 47-åring.

Bara fyra distriktslöpare har sprungit maran snabbare än 2.52 genom alla tider – men Schulstad räknas inte in i den statistiken eftersom hon tävlar för Stockholmsklubben Runacademy IF. Hon bor i Stockholm sedan 2012.

Bästa länslöpare i Stockholm marathon blev distriktsrekordhållaren Josefin Gerdevåg, som var sjua i SM-klassen på 2.46.59. Mikaela Kemppi var nia av svenskarna (men var den enda av topplöparna som inte var registrerad i SM-klassen) på 2.48.39, och Liduina van Sitteren blev SM-tolva på 2.54.17. Totalt i tävlingen, som etiopiska Aberash Fayesa vann på 2.33.38, var Gerdevåg, Kemppi, Schulstad och van Sitteren elva, 13:e, 15:e respektive 18:e.

På herrsidan blev örebroaren Erik Anfält, som tog SM-brons i fjol, nia trots att han sprang sju minuter snabbare nu: På 2.26.02. Linus Rosdal blev SM-tolva på 2.28.18. Etiopiske Nigusie Sahlesilassie vann på banrekordet 2.10.10.