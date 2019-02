Erika Bergentz bästa länsåkare i Tjejvasan i år igen: Kolla in hur det gick för dina vänner – här är alla resultaten

45-åringa Bergentz hade sällskap av 27 år yngre klubbkompisen (i Garphyttans IF) Elin Schagerström i princip från start till mål, och var någon sekund och placering bakom vid passeringarna i Oxberg, Hökberg och Eldris, men en sekund före över mållinjen i Mora. 1.30.24 och en 49:e-plats för Bergentz (drygt nio minuter från täten och 1.13 från segern i D45-klassen där hon blev trea) och 1.30.25 för Schagerström (som var åtta i juniorklassen, 7.14 från segern men bara 1.15 från pallen).

Räknar man länet lite bredare så var Susanne Hedlund, som sedan många år tillbaka bor i och tävlar för Bjursås i Dalarna men som är född och uppvuxen i Karlskoga och fostrad i Granbergsdal, dock bästa länsåkare med en 16:e-plats, När hon tog sig i mål i andraklungan, 2.09 bakom segrande Britta Johansson Norgren.

Superveteranen Asta Sjöberg från Lindesberg, urstark i både skidåkning och orientering, var snabbast av alla åkare över 80 år med långt över 1,5 timmars marginal (!) i sin individuella debut i Vasaloppsspåret (hon var med i Stafettvasan 2014) och 1 408:a totalt av 5 485 som tog i mål. Imponerande.

En annan som förtjänar ett omnämnande är Åsa Fjellström, Karlslund, som tog sin sjunde topp 100-placering på 1.52.35 (femma i D45-klassen) efter att dagen innan ha varit tvåa av alla damer i Kortvasan på 1.46.20 (tio sekunder bakom Tova Andersson).

Tjejvasan 2019 (30 kilometer klassiskt), topp 20: 1) Britta Johansson Norgren, Sollefteå, 1.21.03, 2) Lina Korsgren, Åre LSK, 1.21.04, 3) Katerina Smutna, Tjeckien, 1.21.07, 4) Emma Wikén, Åsarna, 1.21.09, 5) Laila Kveli, Norge, 1.21.09, 6) Elin Mohlin, Sockertoppen IF, 1.21.11, 7) Frida Erkers, IFK Mora, 1.21.24, 8) Sandra Olsson, Malung, 1.21.29, 9) Frida Hallqvist, Åsarna, 1.21.30, 10) Ida Dahl, IFK Mora, 1.21.38, 11) Karin Wallén, Falun Borlänge, 1.21.41, 12) Maria Jonasson, Östersund, 1.23.07, 13) Ulrika Axelsson, Sya SK, 1.23.08, 14) Sofia Lindberg, Robertsfors, 1.23.09, 15) Lova Broström, Sya SK, 1.23.11, 16) Susanne Hedlund, Bjursås, 1.23.12, 17) Moa Olsson, Falun Borlänge, 1.24.06, 18) Marit Engeseth, Norge, 1.25.37, 19) Maria Nordström, Borås, 1.25.48, 20) Lisa K Svensson, Åsarna, 1.25.48,

Länsåkare med placering: 49) Erika Bergentz, Garphyttan, 1.30.24, 50) Elin Schagerström, do, 1.30.25, 127) Emma Wennerström, Karlslund, 1.39.15, 142) Åsa Fjellström, do, 1.40.48, 153) Minna Seger, Garphyttan, 1.42.00, 201) Kajsa Rosdal, Berber IS, 1.46.20, 217) Elin Sjöberg, do, 1.47.15, 261) Malin Dahlström, Tullinge SK, 1.49.42, 348) Evelina Ericsson, Söders-Tyresö, 1.55.24, 350) Elin Larsson, Malungs IF, 1.55.27, 359) Ellen Nyhlin, Karlslund, 1.55.50, 360) Ulrika Wågelöf, Berber IS, 1.55.51, 410) Susanne Sandvik, Hällefors, 1.59.31, 460) Evelina Petersson, Karlslund, 2.03.42, 540) Ann-Marie Bern, Berber IS, 2.15.09.

Länsåkare utan placering: Annika Knutsson, Odensbacken, 2.13.23, Evelina Knutsson, Odensbacken, 2.13.24, Karin Berglund, Vintrosa, 2.16.28, Tilda Fransson, Nora, 2.16.28, Alexandra Kristofersson, Karlslund, 1.52.25, Erika Lundmark, Norrbärke SK, 1.54.47, Ulrica Eriksson, Berber IS, 1.59.26, Marie Pettersson, Karlskoga, 2.02.32, Ida Helmersson, Örebro, 2.08.41, Eeva Päiväniemi, Laxå OK, 2.08.55, Jessica Henriksson, Örebro, 2.20.36, Lena Jonsson, Askersund, 2.22.10, Maria Lewis-Lundqvist, Vintrosa, 2.22.11, Camilla Grönkvist, Kumla, 2.23.17, Madde Karlsson, Örebro, 2.23.38, Linn Olsson, Karlslund, 2.23.46, Jenny Frohm, Örebro, 2.24.00, Anna Karlsson Widmark, Anna&Emil SK, 2.25.48, Jannica Eriksson, Karlskoga, 2.26.36, Josefine Hultgren, Karlslund, 2.26.38, Charlotta Wahlgren, Örebro, 2.27.49, Anette Johansson, Arboga, 2.28.34, Anna Karin Mjörnerud, Götlunda IF, 2.42.24, Maria Andersson, Örebro, 2.45.02, Gerd Johansson, do, 2.43.02, Madelene Hagberg, do, 2.43.24, Therese Larsson, Vretstorp, 2.43.46, Marianne Oscarson, Berber IS, 2.43.54, Anna Calais, Örebro, 2.43.56, Lena Säfström, Team Säfström, 2.43.59, Fia Söderberg, Örebro, 2.31.47, Therese Mejman, do, 2.32.58, Emma Särefors Dellevåg, Laxå, 2.33.02, Nina Fontana, Örebro, 2.33.41, Helena Eriksson, Hova IF, 2.34.06, Anna-Karin Roos, Örebro, 2.34.06, Margareta Borg, dp, 2.35.04, Martina Hertin, do, 2.38.00, Anna Landgren, Askersund, 2.38.03, Anna Eriksson, KFUM örebro, 2.38.18, Asta Sjöberg, Lindesberg, 2.39.31, Julia Mattsson, Kopparberg, 2.40.57, Linda Sörling, Sverige, 2.57.00, Lisa Klingström, Örebro, 2.57.30, Cecilia Aldén, do, 2.45.58, Maria Neuriesser, Karlskoga, 2.46.11, Helena Holm, Kopparberg, 2.46.13, Ingela Eklund, Örebro, 2.46.43, Stina Svensson, do, 2.47.02, Anette Lööf, Askersund, 2.48.05, Monica Andersson, Garphyttan, 2.50.11, Marie Olsson, Askersund, 2.50.37, Katarzyna Olofsson, Gårdsjö, 2.50.59, Gun Stångberg, Lindesberg, 2.52.19, Sussie Ekman, Örebro, 2.52.20, Annie Alared, Hällefors, 2.52.36, Phetra Ericsson, Nora, 2.55.10, Lena Persson, Örebro, 2.55.24, Ann-Britt Olofsson, Arboga, 3.08.45, Ann-Sofie Lundström, Peab IF, 3.08.56, Malin Norling, Arboga, 3.09.04, Anna Andersson, Ludvika, 3.09.10, Hanna Magnusson, Karlskoga, 3.09.24, Lena Almstedt Eriksson, Degerfors, 2.58.44, Kristin Blixt-Hinshaw, Karlskoga, 2.58.46, Elin Englund, Dyltabruk, 3.00.09, Molly Eriksson, Glanshammar, 3.00.26, Maria Andersson, Arboga, 3.00.34, Erica Nordin, Örebro, 3.00.39, Veronica Scott, Karlslund, 3.01.01, Kelly Sjögren, Örebro, 3.01.22, Lovisa Göthlin, Karlslund, 3.02.11, Karin Brunér, Fjugesta, 3.02.33, Hillevi Ericsson, Kumla, 3.03.26, Pia Klemming, Örebro, 3.05.05, Frida Klemming, do, 3.05.06, Anna Håkansson, do, 3.25.18, Lisa Magnusson, do, 3.26.03, Emma Olsson, do, 3.26.17, Linda Andersson, Karlslund, 3.12.26, Josefine Eriksson, Lindesberg, 3.13.05, Eva-Karin Eriksson, do, 3.13.07, Ellen Mogren, Skyllberg, 3.14.14, Emma Björndahl, Karlskoga, 3.14.24, Moa Larsson, Örebro, 3.14.45, Karin Karlsson, Berber IS, 3.15.16, Caroline Hökemyr, Karlskoga, 3.15.30, Camilla Eriksson, Hallsberg, 3.16.04, Britt Karlsson, Vintrosa, 3.16.14, Alice Olsson, Örebro, 3.20.06, Amanda Sköldqvist, Sk Tranan, 3.22.09, Lena Eriksson, Ludvika, 3.24.27, Gudrun Grönkvist, Fjugesta, 3.24.31, Pernilla Kihlberg, Örebro, 3.24.58, Camilla Martinsson, IFK Grängesberg, 3.40.26, Ida Andersson, Örebro, 3.40.38, Emelie Sjögren, do, 3.41.18, Anna Brunsell, Fjugesta, 3.41.25, Anna-Maria Nordö, Karlskoga, 3.41.42, Olivia Ohlin, Örebro, 3.41.58, Yvonne Jonsson, do, 3.42.05, Anna Martinsson, Kopparberg, 3.43.39, Amanda Goodison, Karlskoga, 3.43.52, Louise Önnefors, Nerikes DRK, 3.43.53, Jenny Bodin, Sk Tranan, 3.28.25, Greta Särefors, Laxå OK, 3.31.11, Monika Eriksson, Örebro, 3.33.54, Anna Hult, Grythyttan, 3.35.21, Sandra Karlsson, Flamingos IK, 3.36.45, Anna-Carin Aldén, Örebro, 3.39.05, Elin Skoog, Degerfors, 4.11.18, Caroline Johansson, Örebro, 4.12.02, Anne Toftling, do, 4.12.21, Agneta Sinclair, do, 4.12.23, Marije Galavazi, do, 4.12.44, Marie Lander, do, 4.12.45, Josefine Huvell, do, 3.49.14, Birgitta Samuelsson Fhager, do, 3.50.32, Therese Högberg, Karlskoga, 3.51.19, Erica Hodin, Nora, 3.56.50, Emma Johansson, Flamingos IK, 3.57.33, Maja-Linn Kumpula, Örebro, 3.58.25, Josefine Gustafsson, do, 3.59.21, Annsofie Åberg, do, 3.59.53, Ann-Marie Lennartsson, Gårdsjö, 4.00.54, Elisabeth Renberg, Karlskoga, 4.02.41, Linnea Ahlberg, do, 4.04.11, Micaela Hallkvist, Örebro, 4.05.11, Anna Eriksson, Karlskoga, 4.06.07, Åsa Forslund, Örebro, 4.06.17, Emelie Torstensson, Hallsberg, 4.47.18, Danielle Rönnbäck, Örebro, 4.50.43, Maria Schultz, do, 4.52.58, Cassandra Karlsson, do, 4.54.22, Kristin Haraldsson, Kumla, 4.54.41, Madelene Svensson, Karlskoga, 4.57.02, Emelie Öhman, Kumla, 4.57.02, Lovisa Ståtenhag, Redvägs SK, 4.13.27, Ingela Rosengren, Finnerödja, 4.14.39, Felicia Hastad, Götlunda IF, 4.15.54, Clara Hastad, do, 4.15.56, Anette Petersson, do, 4.16.14, Jeanette Andersson, Lillkyrka, 4.16.15, Britt-inger Löfgren, Karlskoga, 4.16.37, Tova Blomster, Odensbacken, 4.18.09, Helena Blomster, Odensbacken, 4.18.28, Ingmarie Brattström, Karlskoga, 4.20.21, Annika Hagsten, Hällefors, 4.22.20, Helene Eriksson, Örebro, 4.22.37, Frida Tranvik, do, 4.23.33, Evelina Aldén, Trafikverket Fritidsförbund, 4.26.31, Åsa Svanbäck, Örebro, 4.28.39, Ingela Sjögren, Gårdsjö AIF, 4.28.51, Jenny Ågren, Örebro, 4.29.26, Romana Hjalmarson, Åtorp, 4.31.10, Daniela Lehmann, Örebro, 4.32.22, Pia Österman, Ervalla, 4.32.23, Maivor Larsson, Laxå, 4.32.53, Lisa Widstrand, Laxå, 4.32.56, Lotta Eriksson, Hällefors, 5.42.33, Anna-Carin Lomm, Karlslund, 6.20.01, Marie-Louise Lindahl Skoglund, Örebro, 6.31.37, Sara Edlund, Karlskoga, 6.40.02.