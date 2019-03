Från Maria som blev femma till Örjan som åkte på över tolv timmar – här är alla länsåkarnas resultat i Vasaloppet: Se hur det gick för dina vänner

För att få prestationsmedalj krävdes på herrsidan 6.58.53, på damsidan 7.21.37, vilket 47 herrar och två damer klarade av.

Alla länsåkarnas resultat i Vasaloppet 2019

Resultaten är levererade av Vasaloppet och tillhandahållna av TT. NA ber om överseende med eventuella felaktigheter.

Damer: 5) Maria Gräfnings, Karlslunds IF, 5.03.36, 43) Olivia Hansson, do, 6.19.32, 171) Liduina Van Sitteren, do, 7.42.08, 215) Yvonne Franzén, Almby IK, 7.57.09, 251) Maja Blom, Karlslunds IF, 8.04.27, 295) Ulrika Troedsson, IFK Lindesberg, 8.16.03, 298) Elin Sjöberg, Berber IS, 8.16.43, 383) Karin Neander, Karlslunds IF, 8.38.08, 466) Karin Andersson, Berber IS, 8.54.29, 474) Sara Ring, Östersunds SK, 8.56.23, 487) Jenny Vessling, Granbergsdals IF, 8.58.13, 525) Gunilla Almquist, Berber IS, 9.04.21, 541) Ida Kellström, Karlslunds IF, 9.07.55, 570) Ulrika Ekström, Garphyttans IF, 9.11.41, 703) Susanne Malmqvist, IF Start, 9.33.23, 705) Ulrika Wågelöf, Berber IS, 9.33.50, 713) Emma Andersson, Karlslunds IF, 9.35.10, 779) Katarina Elo, dp, 9.46.38, 792) Elin Nilson, do, 9.48.28, 804) Paulina Petruska, Granbergsdals IF, 9.50.11, 1049) Ann-Marie Bern, Karlslunds IF, 10.24.27, 1060) Catharina Lilja, Granbergsdals IF, 10.25.50, 1106) Linnea Jakobsson, Karlslunds IF, 10.31.37, 1151) Anna Spalin, Norabygdens SK, 10.36.56, 1198) Karin Sjöstrand, Öset Skido, 10.44.03, 1319) Jenny Åkerberg, Storådalens SK, 11.02.11, 1374) Anna Hafsten, Karlslunds IF, 11.11.19, 1404) Malin Eriksson, do, 11.15.24, 1406) Ann-Sofie Götvall, do, 11.15.33, 1466) Maria Nilsson, Axa SC, 11.25.17, 1518) Linda Pettersson, Vemdalens IF, 11.29.29, 1539) Emelie Albrektsson, Karlslunds IF, 11.32.38, 1671) Marina Öhrn, Brohyttans IF, 11.45.55, 1674) Emma Jonasson, Axa SC, 11.46.03, 1687) My Eriksson-Kåberg, Heds IF, 11.47.28.

Herrar: 30) Bob Impola, Karlslunds IF, 4.41.55, 100) Robert Brundin, do, 4.59.53, 121) Adam Gillman, Garphyttans IF, 5.04.28, 183) Gustav Hindér, Karlslunds IF, 5.13.32, 226) Daniel Cornelius, do, 5.18.37, 248) Pär Wedin, Garphyttans IF, 5.21.04, 255) Adam Nyrén, Karlslunds IF, 5.21.13, 300) Oskar Ekholm, do, 5.25.48, 304) Dan Larsson, do, 5.26.13, 333) Magnus Hedlund, Granbergsdals IF, 5.30.14, 357) Jimmy Axelsson, Karlslunds IF, 5.32.55, 416) Anton Hallor, do, 5.40.29, 506) Patrick Hansson, do, 5.49.30, 563) Mattias Fritz, do, 5.54.17, 566) Bengt Björklund, do, 5.54.24, 570) Anton Bäckman, do, 5.54.40, 579) Larz Andersson, do, 5.54.55, 666) Johan Larsson, Berber IS, 6.01.11, 717) Mattias Frändå, Karlslunds IF, 6.04.32, 752) Erik Nilsson, do, 6.06.09, 755) Fredrik Zetterberg Eriksson, Granbergsdals IF, 6.06.30, 805) Göran Andersson, Strömtorps IK, 6.09.25, 834) David Renman, Svillinge IF, 6.10.53, 903) Fredrik Svensson, Strömtorps IK, 6.14.55, 970) Kent Lindgren, Östansjö SK, 6.18.31, 991) Peter Jellvert, Karlslunds IF, 6.20.27, 1050) Johan Eriksson, Kopparbergs IF, 6.23.27, 1052) Ulf Lekeborn, IFK Lindesberg, 6.23.33, 1070) Mathias Wiktorsson, Karlslunds IF, 6.24.45, 1076) Johan Skoglund, Hällefors SK, 6.24.55, 1145) Michael Alex, Karlslunds IF, 6.29.26, 1149) Patrik Björling, Siljansnäs SLK, 6.29.29, 1170) Jörgen Nilsson, Granbergsdals IF, 6.30.03, 1247) Magnus Julin, Karlslunds IF, 6.33.33, 1248) Jörgen Kanto, do, 6.33.37, 1269) Gustav Westin, do, 6.35.42, 1273) Staffan Juliusson, do, 6.35.48, 1304) Jonas Lindahl, Nora, 6.36.55, 1320) Johan Ånger, Hällefors SK, 6.37.35, 1349) Jörgen Andersson, Axa SC, 6.38.47, 1395) Ulf Nilson, Karlslunds IF, 6.40.48, 1425) Håkan Karlsson, Granbergsdals IF, 6.42.23, 1484) Magnus Svensson, do, 6.44.00, 1513) Magnus Berg, Garphyttans IF, 6.44.41, 1565) Linus Dudal, do, 6.45.37, 1848) Karl-Alfred Falk, Ställbergs IK, 6.55.33, 1875) Viktor Gerdin, Karlslunds IF, 6.56.58, 1930) Anders Kallin, do, 6.58.58, 1943) Roger Elimä, do, 6.59.19, 1954) Mikael Petersson, do, 6.59.42, 1963) Fabian Rosén, do, 6.59.54, 1983) Daniel Frehde, Örebro, 7.00.59, 2017) Anders Larsson, Axa SC, 7.02.28, 2033) Joakim Jansson, Garphyttans IF, 7.03.22, 2124) Joakim Kaiser, Karlslunds IF, 7.06.54, 2235) Thomas Johansson, do, 7.10.41, 2245) Lars Forsman, Garphyttans IF, 7.11.16, 2333) Lars Hjärtsjö, Svennevads IF, 7.13.57, 2337) Karl-Johan Thuresson, Kilsmo IK, 7.14.05, 2379) Carl Modig, Karlslunds IF, 7.15.30, 2399) Mattias Löfqvist, Västerås SOK, 7.15.54, 2423) Henrik Sjöström, Storådalens SK, 7.16.39, 2424) Anders Gran, Karlslunds IF, 7.16.40, 2439) Daniel Andmarken, do, 7.16.58, 2442) Daniel Jenefeldt, do, 7.16.59, 2455) Henrik Andersson, do, 7.17.22, 2530) André Andersson, IFK Grängesberg, 7.19.44, 2608) Erik Högkvist, OK Tyr, 7.21.42, 2630) Johan Ryhed, Filipstads SF, 7.22.14, 2647) Per-Henrik Behr, Garphyttans IF, 7.22.38, 2675) Johan Walfridsson, do, 7.23.34, 2769) Gunnar Lejdholt, Karlslunds IF, 7.26.11, 2815) Johan Alfredsson, do, 7.27.23, 2864) Mikael Norgren, do, 7.29.08, 2928) Martin Törnqvist, Axa SC, 7.30.34, 2936) Anders Edlund, Garphyttans IF, 7.30.46, 2981) Roger Hansson, Kumla SF, 7.31.37, 3017) Johan Gustavsson, Zinkgruvans IF, 7.32.52, 3090) Philip Hjertberg, FK Finn, 7.34.38, 3093) Petter Carlsson, Meritor FK Lindesberg, 7.34.46, 3213) Hans Karlsson, Strömtorps IK, 7.37.40, 3214) Anton Pettersson, Arboga SK, 7.37.40, 3241) Johan Garp, Zinkgruvans IF, 7.38.11, 3262) Martin Wallin, Norabygdens SK, 7.38.42, 3296) Anders Pettersson, Karlslunds IF, 7.39.36, 3413) Lars Kallin, IFK Mora, 7.42.18, 3443) Jakob Fransson, Norabygdens SK, 7.43.06, 3462) Stefan Johansson, Krogsereds IK, 7.43.43, 3480) Robin Gustafsson, Karlslunds IF, 7.44.04, 3562) Peter Forsling, Norabygdens SK, 7.46.16, 3563) Tony Duberg, Karlslunds IF, 7.46.18, 3582) Peter Åslund, Berber IS, 7.47.07, 3721) Martin Candestam, Broby Goif, 7.51.02, 3726) Fredric Jansson, Kumla SF, 7.51.12, 3743) Thomas Andersson, Hällefors SK, 7.51.48, 3747) Stig Karlsson, IF Start, 7.51.52, 3772) Joel Pehrsson, Karlslunds IF, 7.52.32, 3814) Rickard Sandström, Storådalens SK, 7.53.51, 3824) Peter Ericson, Arboga SK, 7.53.59, 3851) Villem Raudsepp, Karlslunds IF, 7.54.31, 3941) Philip Gustafsson, Götlunda IF, 7.57.12, 3987) Emil Bejerstrand, Zinkgruvans IF, 7.58.05, 4025) Mikael Alfredsson, Karlslunds IF, 7.58.51, 4046) Daniel Sandberg, Frövi KF, 7.59.22, 4145) Thomas Eriksson, Norabygdens SK, 8.02.52, 4158) Fredrik Börjesson, Storådalens SK, 8.03.05, 4194) Christofer Johansson, Axa SC, 8.03.35, 4202) Mats Bergvall, Östansjö SK, 8.03.54, 4211) Stefan Carlsson, Berber IS, 8.04.12, 4243) Niklas Rönning, Norabygdens SK, 8.05.00, 4325) Martin Widén, Axa SC, 8.07.37, 4401) Ingemar Blick, Garphyttans IF, 8.09.30, 4425) Erik Prytz, Karlslunds IF, 8.10.18, 4438) Linus Hermansson, Arboga SK, 8.10.26, 4480) Erik Karlsson, Karlslunds IF, 8.11.59, 4536) Jon Krejby, Almby IK, 8.13.48, 4697) Johan Jonsson, Sidensjö IK, 8.18.32, 4732) Peter Welander, Axa SC, 8.19.22, 4795) Daniel Grindenborg, Karlslunds IF, 8.20.47, 4797) Jonas Georgsson, do, 8.21.01, 4812) Jonatan Emilsson, do, 8.21.20, 4815) Torbjörn Norlund, do, 8.21.27, 4921) Thimmy Avonds, do, 8.24.15, 4929) Johan Langeville, Karlslunds IF, 8.24.37, 4939) Linus Sjöberg, Medåkers IF, 8.24.57, 5103) Peter Tesell, Östansjö SK, 8.29.13, 5136) Tomas Vidfelt, Lindebygdens OK, 8.30.07, 5143) Daniel Sjöberg, Garphyttans IF, 8.30.26, 5293) Jonas Hultman, do, 8.34.29, 5335) Anders Jansson, Frövi KF, 8.35.26, 5336) Thomas Pettersson, Zinkgruvans IF, 8.35.27, 5433) Gunnar Hårsmar, Axa SC, 8.37.52, 5533) Anders Eriksson, Meritor FK Lindesberg, 8.40.31, 5558) Lars Karlsson, Östansjö SK, 8.41.13, 5587) Mikael Kihlberg, Karlslunds IF, 8.42.09, 5671) Dennis Jernfält, Anna&Emil SK, 8.44.20, 5789) Andrzej Szalbot, Hällefors SK, 8.48.08, 5799) Kjell Pettersen, Karlslunds IF, 8.48.42, 5814) Jonas Pettersson, Zinkgruvans IF, 8.49.20, 5845) Simon Åberg, Karlslunds IF, 8.50.15, 5979) Magnus Kring, Team B3IT, 8.54.55, 6007) André Engström, Karlslunds IF, 8.55.37, 6094) Nils Lindgren, Axa SC, 8.57.28, 6122) Rickard Tällberg, Bollnäs Goif, 8.58.29, 6178) Anders Österberg, Karlslunds IF, 9.00.24, 6202) Martin Ekström, Svartå IF, 9.01.20, 6232) Jarmo Elo, Karlslunds IF, 9.02.10, 6297) Jörgen Rönning, Berber IS, 9.03.42, 6306) Fredrik Arnesson, Lindebygdens OK, 9.04.04, 6319) Bo Gustavsson, Karlslunds IF, 9.04.20, 6322) Mikael Muhr, Berber IS, 9.04.21, 6429) Per Börjesson, Östansjö SK, 9.08.08, 6497) Robin Jacobsson, Zinkgruvans IF, 9.10.23, 6506) Lars Sandberg, Karlslunds IF, 9.10.47, 6512) Henrik Nordin, IFK Lindesberg, 9.11.02, 6593) Johan Forsberg, Kumla SF, 9.13.06, 6675) Armin Mustafic, Karlslunds IF, 9.16.02, 6724) Anders Lindström, Örebro, 9.17.37, 6735) Jonas Larsson, IFK Lindesberg, 9.17.55, 6736) Jonas Dahlgren, Axa SC, 9.17.55, 6843) Henric Petersson, Almby IK, 9.21.28, 6896) Lucas Johansson, Karlslunds IF, 9.22.45, 6919) Anders Olsson, Axa SC, 9.23.12, 6939) Eric Zetterman, Garphyttans IF, 9.23.28, 6994) Andreas Bergström, Axa SC, 9.25.04, 6995) Calle Eriksson Lilja, Granbergsdals IF, 9.25.08, 7008) Magnus Andersson, Karlslunds IF, 9.25.40, 7021) Nore Ring, Zinkgruvans IF, 9.26.23, 7031) Jonas Ivarsson, Axa SC, 9.26.40, 7034) Olov Lindqvist, Karlslunds IF, 9.26.44, 7035) Andréas Jonsson, Axa SC, 9.26.51, 7043) Torbjörn Kjellén, Godegårds SK, 9.27.25, 7105) Anders Nygren, Almby IK, 9.29.39, 7106) Christer Bergmark, Karlslunds IF, 9.29.40, 7138) Per Ragnarsson, Ställbergs IK, 9.30.41, 7183) Alexander Ekeroth, Brohyttans IF, 9.32.01, 7188) Magnus Bergman, Kumla SF, 9.32.08, 7207) Magnus Kjell, Karlslunds IF, 9.32.40, 7255) Kjell Rosenlind, Berber IS, 9.33.49, 7266) Simon Eklund, Karlslunds IF, 9.34.00, 7280) Jan Reuter, Granbergsdals IF, 9.34.37, 7347) Fredrik Söderberg, Kilsmo IK, 9.36.45, 7389) Peter Randén, Granbergsdals IF, 9.37.55, 7396) Axel Lindroth, Kilsmo IK, 9.38.03, 7476) Christian Dyvik, Nybro SK, 9.41.38, 7524) Håkan Mossberg, Kopparbergs IF, 9.42.59, 7609) Mathias Karlsson, Berber IS, 9.45.55, 7610) Petter Arneback, do, 9.45.56, 7652) Daniel Ansved, Axa SC, 9.47.08, 7658) Johan Larsson, Karlslunds IF, 9.47.23, 7701) Robin Andersson, Hällefors SK, 9.48.49, 7771) Sven Nilsson, IF Start, 9.50.56, 7783) Victor Uddmyr, Karlslunds IF, 9.51.22, 7888) Erik Persson, Axa SC, 9.54.43, 7912) Arto Åkerman, Karlslunds IF, 9.55.13, 7968) Lars Modig, do, 9.56.42, 8036) Håkan Erhardsson, do, 9.57.50, 8055) Hampus Kjell, do, 9.58.08, 8120) Roger Kjell, do, 9.59.08, 8237) Axel Larsson, Laxå OK, 10.00.54, 8241) Filip Johansson, SK Hylte, 10.00.57, 8262) Michael Bergkvist, Hällefors SK, 10.01.28, 8322) Nils-Olov Åsman, Karlslunds IF, 10.04.28, 8402) Oskar Gunnarsson, do, 10.08.21, 8455) Hampus Westholm, do, 10.10.36, 8456) Linus Westholm, Umara SC, 10.10.37, 8467) Hamza Turkoguz, Runacademy, 10.11.08, 8471) Gustav Bergljung, Karlslunds IF, 10.11.21, 8547) Andreas Harlén, do, 10.14.32, 8571) Henric Johansson, Axa SC, 10.15.36, 8640) Jukka Suomela, Arboga SK, 10.18.19, 8723) Marcus Svärd, Häverödals SK, 10.22.02, 8748) Anders Wandland, FK Lindesberg, 10.23.12, 8782) Anthon Drugge, Götlunda, 10.24.39, 8806) Jonatan Lindner, Hammarby IF, 10.25.24, 8815) Johan Skalin, Axa SC, 10.25.45, 8816) Janne Tuominiemi, FK Lindesberg, 10.25.46, 8910) Mikael Holmberg, Granbergsdals IF, 10.29.39, 8948) Karl Lindgren, Axa SC, 10.31.22, 8957) Christoffer Lilja, Jönköpings OK, 10.32.07, 8963) Urban Sjöström, Götlunda IF, 10.32.17, 8983) Mattias Karlsson, Brohyttans IF, 10.32.50, 9043) Sam Artmark, Berber IS, 10.34.40, 9060) Mattias Engström, Karlslunds IF, 10.35.07, 9146) Olle Arnesson, Lindebygdens OK, 10.39.15, 9164) John Bärj, Karlslunds IF, 10.40.24, 9284) Jan-Olof Helldin, Grönbo IF, 10.46.36. 9288) Albin Eriksson, Kumla SF, 10.46.49, 9442) Mattias Holter, Karlslunds IF, 10.54.55, 9555) Jan Edhammer, IFK Lindesberg, 10.59.55, 9610) Fredrick Johnsen, Storådalens SK, 11.02.37, 9615) Sebastian Kaldrup, Axa SC, 11.03.01, 9671) Sören Frisk, Granbergsdals IF, 11.06.28, 9699) Peter Warnqvist, Karlslunds IF, 11.07.40, 9719) Jimmy Bylund, Axa SC, 11.09.15, 9753) Erik Bergström, Norabygdens SK, 11.11.00, 9754) Martin Göransso, Arboga SK, 11.11.06, 9760) Filip Bergkvist, Axa SC, 11.11.23, 9765) Tobias Jacobsson, Frövi IK, 11.11.41, 9836) Benny Eriksson, Karlslunds IF, 11.15.24, 9884) Lars Westberg, do, 11.17.25, 9893) Gustav Dolk, Axa SC, 11.17.42, 9957) Adam Karlsson, Örebro, 11.21.39, 10003) Hugo Sahlberg, Axa SC, 11.23.22, 10121) Tomas Medeskog, Granbergsdals IF, 11.30.00, 10122) Lars-Gunnar Nilsson, do, 11.30.01, 10142) Jan Lund, Axa SC, 11.31.03, 10160) Otto Tuvesson, Karlslunds IF, 11.32.43, 10196) John Ekman, Axa SC, 11.34.35, 10235) Claes Berntsson, do, 11.36.32, 10277) Ronny Säteraas, Norabygdens SK, 11.38.10, 10290) Kjell-Arne Sjönneby, Lindesberg SK, 11.39.14, 10325) Torbjörn Marell, Karlslunds IF, 11.40.12, 10348) Johan Bååk, Axa SC, 11.41.11, 10408) Lars-Erik Bergström, Norabygdens SK, 11.43.59, 10413) Amanjeet Sandhu, Karlslunds IF, 11.44.08, 10428) Peter Runius, Zinkgruvans IF, 11.45.12, 10471) Leif Carlsson, Godegårds SK, 11.46.57, 10480) Henrik Jern, Granbergsdals IF, 11.47.09, 10486) Daniel Björnram, Axa SC, 11.47.19, 10497) Fredrik Larsson, Medåkers IF, 11.47.58, 10498) Kim-Daniel Andersson, Gäddede SK, 11.47.59, 10504) Andreas Myr, Karlskoga SLK, 11.48.11, 10519) Per-Ola Johansson, Axa SC, 11.49.05, 10600) Jörgen Skoog, Sisu Forshaga, 11.53.59, 10638) Magnus Palmborg, Karlslunds IF, 11.55.52, 10658) Peder Johansson, do, 11.58.47, 10690) Jerker Porat, Axa SC, 12.01.19, 10707) Örjan Andersson, Karlslunds IF, 12.03.34.