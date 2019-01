Historisk tvåa i Vasaloppet – nu tilldelas Bob Impola Pulsklockan för 2018: ”I år vill jag vara trimmad vid fler tillfällen”

Han bidade sin tid i 89,5 kilometer men var allra först in på upploppet i Mora den första söndagen i mars. Bob Impola, 26, fick förvisso se sig spurtslagen av Andreas Nygaard – men skrev ändå historia. Han var den förste svensken sedan 2013 att ta en topp två-placering i Vasaloppet, och den förste länsåkaren sedan 1957 att ta en pallplats i världens största skidtävling.

– Planen var att gå in på upploppet som tvåa eller trea. Men jag låg femma i mitt spår med en kilometer kvar, och det är för dåligt, så jag gick ut och rundade allting, och då blev jag först in på upploppet. Då var det bara att köra på. Då sprack all taktik, då fick man lägga på allt man hade, berättade Impola för NA några dagar efter den historiska bragden.

När 2018 nu summerats har den Kopparbergsfostrade Fjugestabon för bedriften utsetts till mottagare av NA:s och Löpex Sports pulsklocka, som enligt stadgarna ska tilldelas den ”länsidrottare eller -ledare som stått för den främsta prestationen i en konditionsidrott under året”. Pristagaren röstas fram av läsarna på na.se, och 2018 stod kampen länge mellan Impola och friidrottstränaren Mikael Kroon. Skidåkaren drog det längsta strået med en marginal på ett 40-tal röster.

– Jätteroligt att vinna. Jag har inte följt omröstningen jättenoga, men Viktor (Hansson, träningskompis) visade mig den, säger Impola och fortsätter:

– 2018 var ett grymt år för mig med Vasaloppet, men fram tills dess var det upp och ned. Jag fick inte riktigt till de där topparna som jag hade förväntat mig före vasan. Men jag var inte orolig, Vasaloppet är ju årets stora mål, så fram tills dess hade jag allt kvar. Och det blev ju riktigt häftigt. Men annars var året upp och ned, det slutade tyngre med en tuff novembermånad då min pappa dog.

Rent sportsligt är Impola mitt i uppladdningen inför den riktiga starten av långloppsvärldscupen Ski classics, sexmilaloppet Kaiser Maximilian lauf i österrikiska Seefeld nästa lördag. Det är det första av tio internationella långlopp i cupen som avslutas med finska Ylläs–Levi den 13 april.

– Jag har försökt ändra lite på upplägget, för i år vill jag att kroppen ska vara lite mer trimmad vid fler tillfällen. Jag har försökt få in lite mer träningsmängd, men framför allt försökt att förbättra svagheterna. Få mer spänst i benen så jag fixar de tuffa partierna bättre. Första tävlingen är ett bra test på det, ett riktigt kraftprov. Tävlingen utgår från VM-stadion i Seefeld, men stigningarna går högre än på VM-banorna, berättar Impola.

– De lopp jag ser fram mest emot förutom Vasaloppet är annars Ylläs–Levi och Marcialonga. Det är två lopp som ska passa mig, men Marcialonga har blivit en katastrof båda gångerna jag har provat. Första gången blev jag magsjuk, och förra året vet jag inte vad som var fel.

Kan du dra någon lärdom av din toppning inför Vasaloppet förra året, eftersom du lyckades så bra?

– Kanske, men samtidigt handlade det mycket om att jag tog bort träning och vilade upp mig, och det kan jag inte göra alltför många gånger under säsongen utan att tappa på längre sikt. Jag ska försöka hålla i det hårda jobbet ett tag till innan jag spetsar.

Priset, som kommer att delas ut vid ett senare tillfälle, består av en toppmodern pulsklocka – i år en Polar Vantage M till ett värde av 2 799 kronor – skänkt av Löpex Sport, och en blomsterbukett skänkt av NA.

Alla Örebro läns pallplatser i Vasaloppet

1948: Curt Löfgren, Hällefors SK, trea.

1957: Åke Åkerström, Klotens IF, tvåa.

2018: Bob Impola, Karlslunds IF, tvåa.

Alla vinnarna av NA:s och Löpex Sports pulsklocka

Priset instiftades 2014 eftersom det då hade gått tio år sedan en konditionsidrottare senast fick NA:s guldklocka (Monica Holler 2004), och än har den dystra sviten inte spräckts.

2014: Adam Axelsson, skridsko/cykel, SK Winner/Örebrocyklisterna.

2015: Josefin Gerdevåg, löpning, KFUM Örebro.

2016: Martin Regborn, orientering, Hagaby Goif.

2017: Emilia Fahlin, cykel, Örebrocyklisterna/Wiggle-High5.

2018: Bob Impola, skidor, Karlslunds IF/Team Serneke.

Omröstningen 2018

Omröstningen om NA:s och Löpex Sports pulsklocka 2018 pågick 19–31 december, men ett problem i det webbaserade omröstningssystemet under de avslutande dygnen gjorde att antalet röster på de två toppkandidaterna inte kunnat fastställas med exakthet. Impola var dock i ledningen under hela omröstningsperioden, och slutresultatet har inte påverkats.

Resultatet: 1) Bob Impola, längdskidor, Karlslunds IF/Team Serneke, cirka 260, 2) Mikael Kroon, ledare löpning, KFUM Örebro, cirka 220, 3) Josefin Gerdevåg, löpning, KFUM Örebro, 110, Emilia Fahlin, Örebrocyklisterna/Wiggle-High5, 42, Erik Anfält, löpning, Örebro AIK, 37.

Bob Impola

Född: 29 maj 1992, uppvuxen i Kopparberg.

Bor: I Fjugesta.

Klubb: Karlslund.

Långloppslag: Team Serneke.

Meriter: Sju topp 20-placeringar i långloppsvärldscupen, som bäst en andraplats i Vasaloppet i mars 2018 och en femteplats i La Sgambeda, Italien, i december 2017. Vann Wadköpingsloppet 2015.