Norsk seger i Tour de ski – ny svensk skräll – fem heta punkter från jaktstarten i Val di FIemme

►Östbergs överlägsenhet

Det skulle mycket till för att Ingvild Flugstad Östberg skulle missa att ta hem totalsegern i Tour de ski. Hon lämnade inget åt slumpen. Var totalt överlägsen och gav aldrig Nepryaeva en suck. Frågan var om Nepryaeva ens skulle kunna hinna andas för att ens närma sig sin norska konkurrenten. Ska man vinna kan man ju lika gärna göra det rejält och skingra alla tvivel om titeln var värdig eller inte.

►Svenska talangernas nya kanonlopp

Redan under lördagen stod Falun Borlänges Moa Molander Kristiansen och Piteås Lisa Vinsa för varsitt riktigt fint lopp. Under söndagen klättrade de ytterligare och då inte bara i slalombacken Alpe Cermis, utan även i resultatlistorna. Inför dagen låg 23-åringarna på 13:e, respektive 19:e plats i sammandraget. Men efter två nya superinsatser, så gick de i slut mål som just 13:e och 14:e. Därmed bjöd Sverige på två positiva tecken trots att de stora stjärnorna lös med sin frånvaro.

►Minikampen

Eftersom Östberg var så totalt överlägsen fick vi istället nöja oss med att försöka hitta spänning i att ryskan Natalia Neprayeva försökte hålla finska Krista Pärmäkoski bakom sig. Pärmäkoski närmade sig för varje mellantid och var inte långt bakom efter den sista. På upploppet var hon nära – men fick till slut ge sig. Va till sist drygt 13 sekunder bakom ryskan.

►Men egentligen saknades den riktiga spänningen

Trots en liten kamp mellan Nepryaeva och Pärmakoski var det inte mycket nerv under den avslutande etappen. En del förklaras ju att många av de bästa åkarna stått över touren eller åkt hem. Men bland de som var med hela vägen var det också lite väl långt avstånd mellan åkarna för att publiken skulle tvingas att sitta på nålar. Nu när touren är över, så får man ändå ta med det i sammanfattande form och erkänna att det är ett svaghetstecken för årets Tour de ski.

►Klockkaoset

Varje kalenderbitare satte nog kaffet i halsen. Strul med klockan gjorde att det saknades officiella mellantider. Sven Plex Pettersson hade aldrig berörts eftersom han själv satt med tidtagarur. Men nu blåstes tittarna på att kunna följa jakten på Östberg. Värdelöst när det kommer till jaktstart. Det där digitala uret kom igång framåt slutet, men då hade vi redan gått miste om en del av dramatiken.

Pallen:

1) Ingvild Flugstad Östberg, Norge

2) Natalia Neprayeva, Ryssland

3) Krista Pärmäkoski, Finland

Svenskarnas placeringar:

13) Moa Molander Kristiansen

14) Lisa Vinsa

25) Mia Eriksson

DNS: Maria Nordström