Per Eklöf klart snabbast av länsåkarna i Öppet spår – här är alla resultaten: Se hur det gick för dina vänner

Här är alla länsresultat från Öppet spår 2019.

Alla länsresultat i Öppet spår 2019 – i bokstavsordning

Resultaten är levererade av Vasaloppet och tillhandahållna av TT. NA ber om överseende med eventuella felaktigheter.

Sara Ageborg, Örebro, 11.23.58, Emma Ageborg, do, 11.23.58, Elin Ahl, Hallsberg, 7.06.22, Anders Alfredsson, Örebro, 8.22.23, Magnus Allansson, Fellingsbro, 5.35.39, Lennart Almqvist, Örebro, 7.32.20, Jonathan Almqvist, do, 7.32.18, Stefan Alvbrant, Garphyttan, 6.35.23, Sara Andersson, Örebro, 11.07.55, Hanna Andersson, do, 7.27.00, David Andersson, do, 10.18.13, John Andersson, Kumla BK, 8.48.49, Stefan Andersson, Frövi, 7.07.35, Peter Andersson, JP Brunn, 11.48.10, Hannes Andersson, Örebro, 5.48.19, Oscar Andersson, do, 6.17.07, Eva Andersson, Karlskoga, 8.40.59, Ludwig Andersson, Kopparberg, 10.08.05, Markus Andersson, Örebro, 6.09.46, Johan Andersson, Schneider Electric Vasan, 5.54.43, Henrik Appelgren, Ervalla SK, 7.28.50, Jens Arvidsson, 57ans förening, 8.45.14, Josefine Aspgren, Örebro, 11.47.33, Erik Astvald, Örebro, 9.29.41, Jakob Axelsson, Örebro, 8.35.19.

Tobias Barkman, Lindesberg, 5.57.29, Malin Bergendahl Svensk, Örebro, 12.27.08, Anna Bergendal, Berber IS, 7.09.03, Tommy Berggren, Karlslunds IF, 5.50.17, Maja Berglund, Vretstorp, 9.28.08, Marit Bergman, Örebro, 8.38.28, Patrik Bergström, Berber IS, 8.48.57, Magnus Bergström, Örebro, 5.58.22, Urban Bergström, Riseberga Kloster, 7.02.23, Benjamin Berner, Örebro, 6.28.17, Zarah Bjuremar, do, 7.36.00, Jonas Björk, do, 5.42.17, Niklas Björklund, do, 6.27.28, Fredrik Björklund, do, 7.35.21, Toni Blanksvärd, Närke Obstacle Team, 6.39.28, Joacim Bock, Örebro, 9.08.44, Tiny Borén, Sköllersta, 12.02.19, Mariana Borkowski, Storådalen, 9.09.33, Johan Bringhed, Karlslunds IF, 7.21.09, Andreas Burstedt, Crossfit Fellingsbro, 9.21.26, Erik Busk, Örebro, 6.52.23, Jonas Bäckström, Meritor FK, 7.53.09, Patrik Bäckström, Örebro, 10.17.47.

Fredrik Calais, Berber IS, 5.53.56, Evelina Carey, Örebro, 8.26.06, Tommy Carlsson, Schneider Electric, 6.23.40, Tony Carlsson, Örebro, 6.40.50, Katarina Crafoord, do, 11.07.53,.

Sander Dahlberg, do, 10.05.23, Mats Davidsson, do, 10.08.41, Magnus Davidsson, Vintrosa, 10.08.42, Frida Djurfeldt, Örebro, 11.02.39.

Hanna Einarsson, Vretstorp, 10.07.58, Caroline Ejdervik, Örebro, 8.00.49, Jesper Ek, Sågakärret SPT, 6.46.56, Erik Ekberg, Örebro, 12.13.08, Ann Ekblom, Karlslunds IF, 8.55.47, Simon Ekdahl, Örebro, 6.17.56, Liza Eklund, Arboga SK, 8.50.23, Per Eklöf, Karlslunds IF, 4.35.50, Carina Ekroos, Fjugesta, 12.34.47, Gustaf Ekström, Örebro, 7.13.28, Jan Elfström, Berber IS, 7.16.13, Anders Envall, Örebro, 5.48.01, Johan Eriksson, Arboga, 8.38.07, Karl Eriksson, Berber IS, 6.42.36, Jonas Eriksson, Karlslunds IF, 11.43.49, Pim Eriksson, Frövi, 9.30.56, Thomas Eriksson, Vintrosa, 8.04.24, Rickard Eriksson, Frövi, 8.28.17, Robert Eriksson, Örebro, 5.32.30, Jimmi Eriksson, Örebro, 10.57.20, Marie Evertsson, do, 11.43.45.

Rasmus Fahlén, Brohyttan, 7.15.29, Emil Fahlén, Kumla, 8.23.19, Sabina Fredlund, Örebro, 6.16.01, Christina Fredriksson, Vintrosa, 10.46.05, Johnny Fridholm, Karlslunds IF, 5.43.42, Lotta Frykholm, Örebro, 8.31.42, Stefan Frykholm, do, 5.57.54.

Emma Gabrielsson, Örebro, 9.26.57, Johan Gabrielsson Jonsson, do, 6.54.06, Ebba Glas, Lindesberg, 10.07.29, Inga-Stina Grafström, OK Alferna, 12.04.06, Alexander Granath, Garphyttan, 7.57.26, Patrik Grankvist, Örebro, 7.01.35, Joakim Granström, do, 8.46.05, Peter Gripström, Frövi, 12.09.13, Mattias Gruvaeus, Almby IK, 6.11.06, Cajsa Gruvaeus, Karlslunds IF, 11.12.31, Mari Grönlund, Dancemania, 10.23.51, Hanna Gullberg, Berber IS, 9.37.02, Ivan Gunnarsson, Frövi, 6.25.41, Camilla Gunnarsson, do, 7.56.39, Lars Gunnarsson, Vretstorp, 7.16.57, Pär Gunnarsson, do, 7.16.48, Jonas Gustafsson, Örebro, 9.20.57, Henrik Gustafsson, Frövi, 7.45.35, Patrik Gustafsson, Örebro, 10.59.18, David Gustafsson, Hällefors SK, 8.20.00, Jonas Gustavsson, Karlslunds IF, 10.58.40, Sofia Gustavsson, Örebro, 9.58.34, Björn Göthlin, Östansjö SK, 6.07.59.

Carl Victor Hagersten, Axa Sports Club, 6.40.04, Hanna Hagström, Garphyttans IF, 6.20.28, Fredrik Hahne, Örebro, 6.03.54, Johanna Halén, Åtorp, 11.06.57, Hanna Hansson, Berber IS, 8.10.52, Rasmus Hansson, Grythyttan, 11.07.53, Lena Hasselgren Lindsten, Karlslunds IF, 6.37.07, Niklas Hasselwander, Nerikes Kils SK, 5.41.14, Håkan Hedberg, Arboga, 7.49.19, Niklas Hedlund, Örebro, 5.03.41, Martin Heimer, Berber IS, 6.34.36, Erik Helin, Karl Hedin IF, 6.06.05, Tobias Helldén, Gropens IF, 10.38.24, Johan Helsing, Karlslunds IF, 5.33.56, Christer Hernstigen, Nora, 5.07.27, Sofia Hjertqvist, Örebro, 6.00.45, John Hockart, Ervalla, 8.54.59, Erica Hodin, Nora, 9.36.57, Rainer Huhtala, Örebro, 7.35.15, Henrik Hultberg, do, 7.03.16, Therese Hultman, do, 11.57.27, Mia Huss, Frövi, 11.40.42, Anna-Lena Hörbing, Karlskoga, 10.35.22.

Anna Ingberg, Karlslunds IF, 11.12.29, Per Ingverud, Örebro, 8.05.50, Jonas Israelsson, Almby IK, 8.11.18, Pär Israelsson, Nora, 9.28.26.

Stefan Jacobsson, Örebro, 10.00.05, Kenneth Jacobsson, Arboga SK, 5.16.45, Robert Jakobsson, Lindesberg, 10.02.41, Mats Jansson, Fellingsbro, 5.26.52, Christofer Jansson, Örebro, 5.42.47, Gunnar Jansson, Kilsmo IK, 9.33.18, Jessica Jansson, Lindesberg, 6.14.53, Anton Jansson, Karlskoga, 9.01.53, Hans Jessen, do, 7.18.56, Evy Johansson, Dyltabruk, 10.15.21, Isak Johansson, Hallsberg, 6.06.22, Jonas Johansson, Granbergsdals IF, 5.37.46, Daniel Johansson, Zinkgruvans IF, 8.13.31, Gustav Johansson, Kumla, 9.07.21, Mats Johansson, Hallsberg, 7.24.31, Markus Johansson, Vintrosa, 8.26.28, Magnus Johansson, Berber IS, 9.37.00, Markus Johansson, do, 8.37.13, Anna Jönsson, do, 8.37.11.

Olof Kalat, Axa Sports Club, 10.49.40, Fredrik Kallis, Karlslunds IF, 8.24.00, Kenneth Karlberg, do, 6.17.44, Markus Karlsson, Örebro, 9.40.01, Anders Karlsson, Svillinge IF, 6.57.35, Pontus Karlsson, Hallsberg, 7.02.28, Lars Karlsson, Örebro, 7.49.42, Mats Karlsson, Berber IF, 5.18.13, David Karlsson, Örebro, 5.33.57, Niklas Karlsson, do, 6.42.48, Tord Kemi, CK Möckeln, 9.08.12, Hanna Kensén, Örebro, 9.41.08, Agnes Kinner Tellgren, Berber IS, 9.37.01, Fredrik Kjellström, Örebro, 11.17.23, Mathias Klasenius, do, 6.54.10, Patrick Klasér, Zinkgruvans IF, 5.25.43, Joakim Klinga, Arboga, 7.18.09, Magnus Klingberg, Örebro, 8.52.48, Thomas Knutsson, Zinkgruvans IF, 6.51.44, Per Kungsberger, Östansjö SK, 8.28.49, Olav Kvist, Örebro, 10.13.39, Bo Käller, Hällefors, 6.09.27, Mats Kärf, Örebro, 6.08.55, Mattias Köld, IFK Mora, 6.14.15.

Sandra Lagerholm, Karlslunds IF, 9.24.53, Claes Lagerström, Garphyttans IF, 5.16.29, Eric Lagerström, do, 5.16.28, Tommy Laggar, Örebro, 10.53.01, Barbro Landin, Hallsberg, 11.07.56, Erik Larsson, Kumla, 9.21.06, Krister Larsson, Fjugesta, 10.00.25, John Larsson, Örebro, 8.52.00, Patrik Larsson, Pålsboda, 9.16.32, Oscar Leijon, Örebro, 8.18.23, Daniel Lerner, do, 6.41.20, Dan Lidström, Skanska IF, 6.07.45, Robert Lindberg, Örebro, 7.30.51, Bo Lindh, Zinkgruvans IF, 6.21.15, Maria Lindh, Örebro, 10.44.25, Thomas Lindh, do, 10.44.25, Rikard Lindmark, Sköllersta, 8.38.54, Kristina Lindqvist, Karlslunds IF, 5.53.11, Kenny Lindström, Axa Sports Club, 7.56.46, Pierre Ljudén, PP Klassiker, 9.16.30, Patrik Ljungstedt, Örebro, 8.26.22, Henrik Losander, Karlskoga, 9.13.39, Johan Lundberg, Örebro, 8.52.00, Marcus Lundell, Karlslunds IF, 7.04.08, Mattias Lundgren, Karlskoga, 6.39.02, Magnus Lundh, Karlslunds IF, 5.50.37, David Lundström, Garphyttan, 6.38.36, Göran Lundström, Rörbäcksnäs IS, 6.13.06, Hanna Lunå, Fjugesta, 8.58.14, Cassandra Lusth, Örebro, 8.28.01, Kent Lusth, do, 8.28.03, Staffan Löthgren, Karlskoga, 8.44.26, Thomas Lövgren, Örebro, 9.34.31, Anna Lööw, do, 8.45.23.

Andreas Magnusson, Kumla, 6.34.21, Niklas Magnusson, Karlslunds IF, 7.22.13, Fredrik Martinson, Arboga, 6.52.11, Mikael Melander, Axa Sports Club, 8.28.54, Gunnar Melin, Frövi, 7.57.01, Tommy Mjörnerud, Götlunda IF, 6.24.35, Per Moen, Arboga, 7.22.54, Håkan Mossberg, Kopparbergs IF, 7.27.38, Urban Mossberg, Karlslunds IF, 8.31.30, Alwa Mossberg, Fellingsbro, 10.42.47.

Johan Naeslund, Sköllersta, 8.18.02, Thomas Nederman, Örebro, 6.48.12, Bengt Nettelbladt, Norabygdens SK, 6.12.36, Camilla Nilsson, Nora, 11.00.55, Bengt Nilsson, Östansjö SK, 6.39.45, Lennart Nilsson, Vintrosa, 6.47.48, Emilia Nilsson, Åsbro, 12.24.33, Linnea Nilsson, Östansjö SK, 8.11.48, Ida Nilsson, Karlslunds IF, 5.50.35, Peter Nolåkers, do, 7.29.17, Linda Nord, Örebro, 9.06.16, Emil Nordlander, Karlslunds IF, 7.39.19, Hjalmar Nordquist, Kopparbergs IF, 7.42.51, Kerstin Norman, Berber IS, 7.15.03, Agnes Nylin, Karlslunds IF, 6.48.48, Mats Nylin, do, 7.00.08, Anders Nyströmer, Brohyttans IF, 5.30.28.

Mats Olson, Östansjö, 6.05.20, Jan Olsson, Örebro, 8.33.22, Mikael Oskarsson, Hovsta IF, 9.23.51, Claes Otterbeck, Örebro AIK, 7.06.30.

Anna Karin Pantzar, Karlslunds IF, 9.10.24, Andreas Pantzar, Axa Sports Club, 5.13.29, Anders Parkow, Örebro, 6.23.03, Carina Paulsson, Arboga, 7.56.47, Michael Persson, Kumla, 10.10.05, Fredrik Persson, Garphyttans IF, 11.45.47, Filip Persson, Karl Hedin IF, 6.49.29, Josefin Persson, Kumla, 9.07.30, Anders Persson, Karl Hedin IF, 8.37.21, Magnus Persson, Bankeryds SMK, 6.35.32, Per-Åke Persson, Storådalens SK, 5.58.52, Krister Petersson, Kumla, 7.31.00, Bob Pettersson, Motala, 7.09.27, Patrik Pettersson, Örebro, 8.28.07, Elin Pettersson, do, 11.33.50, Mats Pettersson, Karlskoga, 10.35.20, Marcus Pihlquist, Örebro, 8.01.56.

Jimmy Ramström, Kumla, 5.51.57, Maria Renntun, Örebro, 9.44.49, Maria Ribbenmalm, do, 8.26.12, Daniel Rosenholm, Karl Hedin IF, 7.24.22, Gunnar Rudfält, Hällefors, 8.49.27, Erik Rögardt, Rörbäcksnäs IS, 9.10.02, Maria Rögardt, do, 9.11.38, Charlotte Röhfors, Atlas Copco IF, 9.11.07, Stefan Röstlund, Karlslunds IF SF, 5.28.45.

Karin Saarela, Åbord LK, 6.35.34, Emil Samuelsson, Hällefors SK, 6.06.57, Henrik Sandberg, Karlslunds IF, 5.53.35, Johnny Sandström, Berber IS, 8.04.01, Björn Seger, Örebro, 6.11.39, Magnus Simonsson, Arboga, 7.43.59, Linus Sjöberg, Arboga, 5.23.07, Björn Sjöberg, Örebro, 9.48.30, Kristoffer Sjöberg, do, 10.11.18, Henrik Sjövall, Karlslunds IF, 5.50.11, Thomas Skagerlund, Örebro, 11.54.59, Jacob Sköldmark, Örebro, 9.16.54, Patrik Stensson, Karlslunds IF , 10.58.41, Martin Stjernfeldt, Örebro, 8.13.53, Hampus Ström, Dick Tiger Runners, 9.08.34, Sofie Strömberg, Felingsbro, 10.42.46, Fredrik Sundin, Örebro, 6.46.12, Torgny Sundkvist, Hällefors SK, 6.03.21, Madelene Sundström, Nora, 11.00.55, Robert Sunnhed, Örebro, 5.35.51, Anders Svedlund, Arboga, 7.11.32, Daniel Svensk, Örebro, 8.55.08, Lennie Svensson, Granbergsdals IF, 5.36.06, Björn Svensson, Sågakärret SPT, 8.19.15, Lars Svensson, Örebro, 10.04.42, Andreas Söderling, Karl Hedin IF, 4.55.49, Christopher Söderlund, Löa SK, 10.08.05, Håkan Söderman, Axa Sports Club, 12.34.48, Rebecka Sölvenäs, Örebro, 6.51.33.

Andreas Tengberg, Örebro, 5.46.23, Örjan Thorén, Jämtkraft IF, 6.02.39, Torbjörn Thorén, Örebro, 6.54.20, Monica Tiger, Karlskoga, 10.28.34, Jennifer Toft, Örebro, 9.29.32.

Simon Undemar, Örebro, 7.30.59, Oskar Unoson, Kumla, 7.15.38.

Mika Valjus, Örebro, 7.37.07, Andreas Vennerstrand, Örebro, 8.26.10, Robert Vestman, Almby IK, 5.20.08, Sebastian Vidström, Kumla, 12.21.52, Magdalena Viksten, Vintrosa, 9.52.59.

Jan-Erik Werner, Almby IK, 6.45.09, Febe Westling, Örebro, 10.54.02, Martin Widlund, Glanshammar, 8.19.18, Anders Wigefjord, Brohyttans IF, 10.09.35, Mahtilda Wigefjord, do, 10.09.37, Örjan Wilander, Örebro, 6.40.47, Peter Wilén, Rörbäcksnäs IS, 5.57.14, Bodil Wilhelmsson, Fellingsbro, 8.35.49.

Thomas Åkesson, Karlslunds IF, 9.37.21, Nils-Olov Åsman, do, 7.32.53.

Mikael Örnéus, Karlslunds IF, 7.25.22, Martin Östebo, Örebro, 7.19.00, Soile Östin, Karlskoga, 8.40.59, Mikael Östlind, Örebro, 12.14.10.