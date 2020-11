Länstrafiken förlorar 100 miljoner på corona: ”Inga nedskärningar”

Länstrafiken uppmanar folk att försöka undvika kollektivtrafiken under pandemin.

Viruset hotar inte bara resenärerna, det slår även hårt mot Länstrafikens ekonomi.

– Det är klart att det är en mycket stor belastning för ekonomin i och med att vi upprätthåller all ordinarie trafik plus att vi förstärker en hel del på de avgångar där det behövs. Så vi har kvar alla kostnader plus lite mer därtill samtidigt som intäkterna minskar med ungefär 45 procent varje månad, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef vid Länstrafiken.

Eliasson beräknar att Länstrafiken i år kommer att förlora 100 miljoner kronor i intäkter till följd av smittan.

– Vi kommer att få en del riktade stöd från staten som täcker en tredjedel av vårt inkomstbortfall, säger han.

Hur ska ni täcka resten?

– Dels finns det riktade stöd till kollektivtrafiken och dels har regionerna fått generella stöd för all verksamhet som man kan fördela som man önskar. Så som ekonomin ser ut för nästa år så kommer vi att ha resurser att köra samma trafik som i år.

Det blir med andra ord inga nedskärningar?

– Nej, det blir inga nedskärningar nu.

I slutet av oktober gick Länstrafiken ut med en påminnelse om att försöka undvika fullsatta bussar och välja andra färdsätt. De nya lokala råd för Örebro län som regeringen kom med i tisdags har egentligen inte förändrat situationen. I samråd med smittskyddsläkaren Gunlög Rasmussen beslutade Länstrafiken att de råd som redan finns är tillräckligt skarpa.

– Det är inga förändringar när det gäller kollektivtrafiken. De nationella riktlinjerna som gällt under en längre tid är att man ska undvika kollektivtrafiken så länge man inte har andra alternativ. Och om man måste åka kollektivtrafik ska man undvika rusningstid och bara göra de resor som är absolut nödvändiga.

Har ni ändå märkt någon skillnad de senaste dagarna efter de nya lokala råden?

– Nej, det har vi inte gjort. Antalet fullsatta coronaanpassade bussar som rapporterats in är ganska oförändrat jämfört med hur det har sett ut tidigare. Måndag till onsdag den här veckan har det handlat om i snitt elva bussar per dag, säger Fredrik Eliasson.

I princip tillåts numera hälften så många resenärer i bussarna som innan pandemin bröt ut i våras.

