Läraren Pernilla efterlyser mer personal till Sköllersta skola: ”Vi har inget spelrum”

I 20 år har Pernilla Moberg Israelsson arbetat som lärare för elever i årskurs fyra till sex på Sköllersta skola.

– Jag trivs bra, men vi har ont om folk. Under vårterminen var det bortåt 240 timmar som vi ej fick vikarier för. Vi har fått täcka upp för varandra, vilket inte ger någon tid för återhämtning eller god undervisning för eleverna.

Höstterminen inleddes också med många timmar utan vikarie.

– Hittills den här terminen är vi redan upp i 300 timmar där vi inte fått in vikarier, säger Pernilla.

Hon visar upp en kalender där hon har fyllt i hur många lektioner som de har fått vikarie för och inte. Den senaste veckan var flera lärare sjuka och ingen vikarie fanns att tillgå.

– Vi har en del äldre lärare som är pensionerade som går in ibland. Under coronaperioden har de varken fått eller velat gå in alls. Vi är helt enkelt för få lärare och fritidspersonal idag. Vi har inget spelrum, säger Pernilla uppgivet.

Hon berättar att i vissa klasser får hon arbeta själv, utan någon resurs fast det finns elever som är i behov av extra stöd.

– Ett exempel, vi kan kalla honom Kalle, behöver förberedelse. Men det finns ingen tid för förberedelse för Kalle eftersom jag är rastvakt och går direkt från rastvakt till lektion. Vi vet vad eleverna behöver för extra stöd, men vi ges inte förutsättningar att klara det.

Pernilla berättar att hon och andra lärare sedan ett år tillbaka är rastvakt varje dag och även har fått schemalagd tid på fritids, utöver lärarjobbet.

– Jag älskar att vara lärare. Men den här samvetsstressen att inte hinna med gör mig och mina kollegor ledsna. Vi vill ju göra ett så bra jobb som möjligt för barnen, säger Pernilla.

Hon har varit i kontakt med både skolledningen och Lärarförbundet.

– Men det händer ingenting. Det vi inte behöver mer av i skolan är fler möten och handledning. Det vi behöver är mer personal, säger Pernilla Moberg Israelsson.

På det senaste Bildningsnämndsmötet togs sjukfrånvaron och vikariesituationen upp bland skolorna i Hallsbergs kommun.

– Det har varit en hög frånvaro under pandemin. Det är dock ett bättre läge nu än tidigare. Vi får se hur det blir när fler är vaccinerade. Vi följer det här dagligen, säger Catharina Lindvall Scharmer, skolchef och förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun.

Hur ser ni på att det inte har funnits någon vikarie under många timmar?

– Jag vet att det har varit ansträngt på Sköllersta skola. Det har flyttats runt med personal och det har varit extra tufft under den här hösten. Det har varit svårt att få tag på vikarier för de har inte kunnat eller velat gå in och jobba under pandemin.

Har ni någon vikariepool i kommunen?

– Vi har en vikariepool för förskolorna, men inte för skolorna. Jag vet att det har diskuterats en del tidigare kring vikariepool inom skolan.

Finns det planer på att ge skolorna mer resurser?

– Vi har en resursmodell enligt elevantal på skolan. Det ses över varje år. Varje skola har en egen vikariepott. När det inte är pandemi är det uträknat utefter elevantalet. Lärarstudenter och pensionärer kan gå in som timvikarier. Sedan kan två skolor gå ihop och dela på vikarier. Man får vara kreativ. Vi försöker hitta alla vägar vi kan.

Enligt Catharina Lindvall-Scharmer, söker Hallsbergs kommun nu efter fler vikarier.

– Ja, vi ansöker om fler vikarier till Sköllersta skola. Vi förstår att det har varit tufft. På en liten enhet är det mer sårbart, säger Catharina Lindvall-Scharmer.