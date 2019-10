Lärarnas Riksförbund: Sluta spara på skolan

Replik

I NA den 14 september påstod de tre styrande kommunalråden att Örebro de senaste åren gått från lagom till en plats där allt är möjligt. Visst är det bra med självförtroende, och visst är mycket möjligt, men åtminstone vad gäller skolan verkar Kenneth Handberg, Lennart Bondeson och Per-Åke Sörman snarast blunda för verkligheten. Bara i år skär man ner skolans budget med 72 miljoner, och med fortsatta besparingar de närmaste åre n kommer en redan ansträngd ekonomi att bli ännu sämre, med stor risk för ännu högre arbetsbelastning för alla lärare som redan i dag har svårt att hinna med alla sina arbetsuppgifter.

Jag vill tvärtemot kommunalråden påstå att det kommer att vara omöjligt för Örebro kommun att nå det uppsatta målet Topp 25 2025 ...

De nedskärningar S, C och KD gjort under 2018 och 2019 motsvarar flera tusen kr per elev, och har fått till följd att resultaten bland grundskoleeleverna istället för en nödvändig förbättring vänt nedåt. Av 13 resultatnyckeltal i SKL:s öppna jämförelser för elever i årskurs 9 har Örebro mellan 2017 och 2018 gått från gult till rött i 11 stycken, vilket innebär att man gått från att vara en genomsnittskommun till att vara bland de 25 procent med sämst skolresultat. Detta är naturligtvis pinsamt för en kommun där de styrande påstår att skolan är den högst prioriterade verksamheten. Särskilt som man också har ett politiskt mål att vara bland de 25 bästa skolkommunerna år 2025.

Jag vill tvärtemot kommunalråden påstå att det kommer att vara omöjligt för Örebro kommun att nå det uppsatta målet Topp 25 2025, om man tänker fortsätta med de kraftiga nedskärningar inom skolan man genomfört de senaste åren. Risken är istället att ännu fler elever inte ges chansen att tillägna sig de kunskaper som behövs för att avsluta grundskolan med behörighet att komma in på ett nationellt program på gymnasiet, eller att klara av att nå en gymnasieexamen.

Eftersom de tre kommunalråden hävdar att allt är möjligt utmanar jag dem att beskriva hur det skall gå till att nå det högt uppsatta målet till 2025 samtidigt som man gör stora nedskärningar i skolan. Jag tror att många elever, lärare och föräldrar undrar.

Svante Tideman

biträdande kommunombud,

Lärarnas Riksförbund