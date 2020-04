Lärkans förskolegård blir så mycket dyrare – politiska oppositionen är kritisk

En större förskola krävs i Hällefors då barnantalet ökat. Politikerna har i enighet redan beslutat bygga ut Lärkan som får ytterligare fem avdelningar. Nu visar det sig att iordningställandet av förskolans utemiljö blir väsentligt mycket dyrare än beräknat. I budget avsattes 1,5 miljoner kronor men det behövs ytterligare 2,6 miljoner. Med kringkostnader beräknas slutsumman bli över 4 miljoner kronor. Orsaken högre anbud än väntat.

– Ibland går inte upphandlingen som man tänkt sig, säger Annalena Järnberg (S) som hänvisar till barnperspektivet och inte förordar en ny upphandling.

– Inte alls säkert att priset blir bättre. Dessutom fördröjs processen och förskolans gård blir inte klar till hösten. Innebär barn på en byggarbetsplats och det vill jag inte ta ansvar för, säger Järnberg.

– Att allt blev så mycket dyrare är inte bra, men många faktorer spelar roll. Man kan inte på förhand veta vilka aktörer som vill och kan buda. Nu är barnperspektivet viktigast för oss, säger Johan Stolpen (V).

Samtliga oppositionspartier – M, C, SD, GL – är kritiska, frågar hur något kunde gå så fel. Att fördyringen dessutom innebär att effektiviseringar krävs, det vill säga besparingar motsvarande 1 miljon kronor, får oppositionen att skaka på huvudet.

– Under budgetkonferensen så sent som förra veckan talar vi om förskolans utmaningar, vikten av att få in fler pedagoger och minska antalet barn i grupperna, att utveckla verksamheten. Nu detta. Den här ekvationen går inte ihop för mig. Gör om och gör rätt, säger Vivianne Pettersson.

Lars-Göran Zetterlund (C) anser situationen liknar en knipa, vill varken säga ja eller nej till mera pengar, utan väljer att lägga ett särskilt yttrande till protokollet för att visa sitt missnöje.

– Barnens utemiljö är självklart oerhört viktig och måste fungera i höst, säger Zetterlund och framhåller att något är fel i ledning och styrning.

S och V har majoritet i kommunfullmäktige och kunde driva igenom beslutet att utöka budgeten, men med en opposition som reserverar sig.

►Läs även: Förskolans lokaler byggs i fabrik – i höst kan Lärkan ha ytterligare ...