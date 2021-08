Larm till SOS slår rekord

Många har ringt till SOS Alarm under sommaren. Normalt får SOS Alarm cirka 9 000 samtal per dygn. Men under sommaren har det kommit cirka 14 000 samtal per dygn. Det skriver SVT Örebro på sin hemsida.

– Den här sommaren har det varit extremt. Vi har fått ta emot rekordmånga samtal, säger Anders Klarström, informatör på SOS Alarm till SVT.

Många av larmen är dock falsklarm och felringningar.

– Det är besvärande och leder till att människor som verkligen behöver akut hjälp får svårare att komma fram, säger Anders Klarström.