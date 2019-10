Lars Ströman: 850 personer i Örebro som slipper oroa sig för Iran och Saudiarabien

Det innebär att utsläppen av koldioxid minskar med 1560 ton. För övrigt förtjänar det att nämnas att utsläppen även minskar av en rad andra ämnen som är skadliga för vår hälsa. Men det är ju koldioxid och effekterna för klimatet som uppmärksammas mest.

... så ökar utrymmet för de personer som inte har något annat val än att ta bilen.

När fler personer väljer buss, tåg eller cykel som transportmöjligheter så ökar utrymmet för de personer som inte har något annat val än att ta bilen.

Om en del av de 850 personerna gör sig av med bilen, så blir det rejält klirr i hushållskassan. Räkna med ett par tusen kronor per månad. Det finns roligare saker att göra för de pengarna än att äga en bil som står still typ 90 eller 95 procent av dygnets timmar.

När Länstrafiken genomförde en liknande kampanj förra året, var det 600 bilister som fortsatte att resa kollektivt. Det är alltså 250 fler som har fortsatt att resa kollektivt i år.

Det är svårt att bortse från att bensinpriset kan ha en betydelse för den ökade viljan att fortsätta åka kollektivt. Priset låg på 14 kronor och 86 öre i snitt år 2018, enligt tidningen Teknikens Värld. I dag ligger priset strax under 16 kronor. Vid årsskiftet blir det en skattehöjning med 15 öre per liter för bensin och 10 öre per liter för diesel.

Och detta är bara en mild västanfläkt jämfört med vad som kommer att hända om det skulle bli ett regelrätt krig...

Den oro som utlösts av drönarattackerna mot saudiska oljeanläggningar har gett priserna ytterligare en skjuts uppåt. Och detta är bara en mild västanfläkt jämfört med vad som kommer att hända om det skulle bli ett regelrätt krig mellan de två regionala stormakterna i Mellanöstern.

Varje litet steg som tas mot mindre bensinförbrukning i Sverige minskar också vårt beroende av en marknad som i hög grad styrs av obehagliga regimer. Det borde råda bred enighet i Sverige om att vi ska sträva i den riktningen.

Nu vill Moderaterna sänka bensinpriset med en krona. Det fick Mikael Odenberg, tidigare Moderaternas ekonomiska talesperson att utbrista följande: "Det här är populism av värsta sort. Och så vinner inget parti långsiktigt förtroende. För övrigt trodde jag att det var skatten på arbete och inte på bensin som vi borde sänka”.

En träffsäker kommentar!

Mikael Odenberg var en av dem som låg bakom omvandlingen av Moderaterna inför regeringsskiftet 2006. Han var med och gjorde Moderaterna till ett regeringsdugligt parti.

Om vi ska göra Sveriges ekonomi mer konkurrenskraftig, är det en bra idé att gynna arbete. Nu har regeringen motvilligt gått med på att ta bort värnskatten. Ett sätt att gå vidare skulle kunna vara att sänka skatten för låg och medelinkomsttagare med ytterligare något jobbskatteavdrag, på kort sikt. På lång sikt skulle det behövas en mer omfattande skattereform, med till exempel avskaffade ränteavdrag, återinförande av fastighetsskatten och sänkt skatt på arbete.

Men Moderaterna föredrar alltså en politik som förlänger Sveriges beroende av otrevliga regimer, till exempel Putins Ryssland, mullornas Iran och den kungliga diktaturen i Saudiarabien. Hur känns det på en skala?

Under tiden som Moderaterna funderar över det kan vi andra göra en liten personlig insats genom att antingen köra bilar som går på andra bränslen eller genom att åka tåg, buss och cykel i stället för att ta bilen.