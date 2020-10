LARS STRÖMAN: Askersund, Laxå och Örebro kan bli brickor i kinesisk propaganda

Bakgrunden är följande. Det finns ett globalt förbund för klimat och energi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy) som kommuner eller borgmästare kan ansluta sig till. Tanken är att skapa en global allians av kommunpolitiker som åtar sig att vidta åtgärder för att lösa klimatkrisen.

Så långt är det inget konstigt. Det är genom lokala beslut som vi kan påverka trafikens utveckling, antalet laddstolpar, utveckling av kollektivtrafik med mera. Presidenter och premiärministrar kan skapa överenskommelser som Parisavtalet, men ska det bli något måste det föras ner till den lokala nivån.

Detta globala förbund för klimat och energi anger kommunerna Laxå, Askersund och Örebro som medlemmar. Det är alltså en icke statlig organisation. Svensk utrikespolitik bedrivs inte från Askersund, Laxå eller ens Örebro.

Redan när organisationen bildades 2016 fanns en handfull städer i Taiwan med. Då var deras nationalitetsbeteckning rätt och slätt "Taiwan". Men sedan ändrades städernas nationalitet till "Kina". Vi behöver inte tveka en sekund: Det har skett efter påtryckningar från Peking. Men efter några dagar bad organisationen om ursäkt och städerna i Taiwan får sitt hemland betecknat som "kinesiska Taipei", vilket även det är en tveksam beskrivning.

Kina försöker krossa demokratin i Hongkong med hjälp av säkerhetslagar. Taiwans utrikesminister Joseph Wu varnar för att Taiwan blir nästa mål.

Ett litet misstag, så kan en väpnad konflikt vara ett faktum.

Under Xi Jinpings ledning har förtrycket skärpts och Kina för en alltmer aggressiv utrikespolitik, vilket bland annat innefattar hotfulla uttalanden mot journalister och tidningar i Sverige (till exempel NA).

För Taiwan är detta inte bara ett ordkrig. Kina har gjort det till en rutin att skicka militära enheter för att kränka Taiwans territorium. Ett litet misstag, så kan en väpnad konflikt vara ett faktum. Kina bedriver dessutom omfattande desinformation och hackerattacker som riktar sig mot Taiwan. Så att beteckna en grupp städer som en del av Kina är inte någon oskyldig symbolfråga. Det är ett led i en krigföring som Kina bedriver mot en av Asiens bäst fungerande demokratier, med syfte att erövra landet och omvandla det till en lydstat under den kinesiska diktaturen.

Här om veckan släpptes en opinionsmätning som visar att Taiwans befolkning i allt högre grad identifierar sig som just taiwaneser. 62,6 procent betraktar sig som taiwaneser. 32,6 procent betraktar sig som både taiwaneser och kineser. Bara två procent identifierar sig enbart som kineser.

Friheten och demokratin är en väsentlig del av den taiwanesiska identiteten.

Folkrepubliken Kina har aldrig någonsin kontrollerat Taiwan.

Taiwan och Kina har visserligen en gemensam historia. Men den är kortare än vad många tror. Folkrepubliken Kina har aldrig någonsin kontrollerat Taiwan.

Hur gick det till när tre kommuner i Örebro län anslöt sig till det globala förbundet för energi och klimat? Det betraktades i varje fall inte som någon större politisk fråga. Men nu har det blivit det.