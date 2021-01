LARS STRÖMAN: Belysning i Örebro – ingen vet någonting och ingen tar ansvar!

Till exempel: En kvinna utsattes för ett rån i Vivalla. Och ja, det finns ett samband mellan belysning och brott. Brottslighet minskar vid en belyst plats. Och det blir sannolikt enklare för offret att ge en beskrivning av förövarna.

... blir det genast aktivitet för att se till att belysningen fungerar, åtminstone provisoriskt.

Så när rånet uppmärksammas blir det genast aktivitet för att se till att belysningen fungerar, åtminstone provisoriskt.

Tidigare kom ett beslut att se till att belysningen på ett antal platser i centrala Örebro skulle fixas. Men varför den prioriteringen? Ur ett strikt säkerhetsperspektiv finns det mycket som talar för att Vivalla borde ha prioriterats högre.

Sedan uppmärksammar NA att en rad nybyggda lekparker står utan belysning.

– Vi kan vara ärliga och säga att arbetssätt mellan enheter inte har fungerat så bra, säger parkchefen Magnus Carlberg.

Åse Friberg, som är verksamhetschef på Tekniska förvaltningen, säger att "vi har processer och flöden som vi måste arbeta med". Känner du dig lugn nu, kära medborgare i Örebro?

Nu pågår bygget av det nya kulturkvarteret i Örebro. Låt oss anta att "någon" glömmer bort att det måste finnas värme och ventilation i lokalerna. "Någon annan" glömmer bort att det nog borde dras in vatten. Och när lokalen väl börjar användas så är det "någon" som missar att lokalerna bör städas regelbundet. Och så blir det diverse provisoriska lösningar. Vattendunkar bärs in. Provisoriska fläktelement ställs in. Nödstädning genomförs.

Ansvaret för eländet delas av många. Det har pågått i ett antal år, trots att det har funnits varningar.

Ovanstående skräckscenario kommer inte att inträffa. Men det förefaller som om gatubelysningen i Örebro har skötts ungefär på det sättet. Och låt oss vara ärliga, som parkchefen Magnus Carlberg, säger: Ansvaret för eländet delas av många. Det har pågått i ett antal år, trots att det har funnits varningar. Men vem törs kliva fram och säga "vi klantade oss".

Då finns det två frågor att ställa:

1. Vad är det för underhåll som kommunen slarvar med just nu? Hur kommer det att drabba verksamheten om fem eller tio år.

2. Vem tar ansvar för att röja upp i det elände som har skapats kring belysningen? "Processer och flöden" är inte något tillfredsställande svar.