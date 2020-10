LARS STRÖMAN: De "odödliga" gör revolt och sprider smittan

Ungdomar kan ibland ha en inställning som om de vore odödliga. Det är lite av de "odödligas" revolt som vi nu märker. På privata fester med sprit försämras omdömet. Och så finns det bland en del unga en inställning som är ungefär så här: "jag är inte i någon riskgrupp, så det är inte så noga med hur jag hanterar det här". Det resonemanget kan avfärdas som korkat, rakt av.

Vi skulle – teoretiskt sett – kunna upprätta särskilda boenden för unga vuxna, där de skulle kunna partaja ohämmat.

I ett samhälle där unga vuxna var avskärmade från alla andra, skulle det möjligen fungera. Vi skulle – teoretiskt sett – kunna upprätta särskilda boenden för unga vuxna, där de skulle kunna partaja ohämmat. Men då skulle också besöksförbud råda. Ingen som kommer ens i närheten av en riskgrupp skulle få komma in. Vi skulle också få sålla bland unga som vill delta i detta partajande. För även bland dem finns det riskgrupper, alltså personer med sämre förutsättningar att klara av en svår infektion. Under familjehögtider som jul, påsk och födelsedagar skulle de få fortsätta ha party med varandra – och ingen annan. Under sådana förutsättningar skulle resonemang som att "jag tillhör inte någon riskgrupp fungera". Annars fungerar det inte.

Även om det tidvis har varit glest med kunder, har shoppinggallerior kunnat hålla öppet. Vi kan resa kors och tvärs över landet med tåg.

Sveriges strategi var först utskälld. Sedan har den hyllats. Vi får nog vänta ett år eller två med att sammanfatta vad som lyckats och misslyckats. Men den svenska linjen har gett medborgarna en hög grad av eget ansvar. Även om det tidvis har varit glest med kunder, har shoppinggallerior kunnat hålla öppet. Vi har kunnat resa kors och tvärs över landet med tåg, när andra länder haft utegångsförbud.

Det fungerade när pandemins brutalitet blev tydlig i våras. Men fungerar det när vissa grupper internt bestämmer sig för att ropa "faran över", trots att Folkhälsomyndigheten säger något annat?

Ska vi behålla vår relativa frihet? Eller ska Sverige göra drastiska nedstängningar? Det bestäms av de unga vuxna som tror att de är odödliga.