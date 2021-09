LARS STRÖMAN: De tre IS-kvinnorna – Moderaternas skrikpolitik blir ett hot mot Sveriges säkerhet

Låt oss först titta vad som har hänt. Tre kvinnor och sex barn har kommit till Sverige. Kvinnorna har betalat sina flygbiljetter själva. De togs emot av en rad olika myndigheter. Två av kvinnorna anhölls, det vill säga de låstes in.

Då antyder han alltså att ingen myndighet borde tagit emot dem.

Det var dessa myndighetspersoner som Moderaternas Johan Forsell kallade en "välkomstkommitté"? Då antyder han alltså att ingen myndighet borde tagit emot dem. Polisen borde inte ha varit där! För vi vill ju inte ha någon "välkomstkommitté" för terrorsympatisörer! Så vad är Moderaternas alternativ?

Ja, då skulle alltså de kurdiska styrkorna i Syrien slänga ut de tre kvinnorna och deras barn. De tre kvinnorna hade sannolikt på egen hand sökt sig till något EU-land. Var hade de då tagit sig in? Via Turkiet? Eller hade det blivit via Italien? Eller via Ryssland? Har de tillgång till svenska pass, så hade de tagit sig fram genom olika gränskontroller. Hade de inte haft tillgång till svenska pass hade de sannolikt köpt falska handlingar för att ta sig fram – kanske med felaktiga namn i passen.

De hade i värsta fall tagit sig till Sverige utan någon myndighet hade en aning om det.

I bästa fall hade europeiska och svenska myndigheter fått ett hum om att de var på väg – och vilka resvägar de skulle välja, men troligen inte. Hade de stoppats vid gränsen till Sverige? Svar: Kanske, kanske inte. De hade i värsta fall tagit sig till Sverige utan att någon myndighet hade en aning om det. Eller så hade de valt att vistas under polisens radar i något annat europeiskt land. Riskfritt för Sverige? Absolut inte!

Detta är alltså konsekvensen av Moderaternas linje, för att slå vakt om Sveriges säkerhet.

Och även om de skulle friges har såväl polis som socialtjänst möjlighet att hålla koll på vad de gör.

Dessbättre är det nu inte skrikiga moderata företrädare som bestämmer. De tre kvinnorna har nu kommit till Sverige. Två av dem blev omedelbart inlåsta. Och även om de skulle friges har såväl polis som socialtjänst möjlighet att hålla koll på vad de gör. Rimligtvis sker det nu en skyndsam utredning om omhändertagande av deras barn. De tre kvinnorna bör också få ett kristallklart besked av våra myndigheter:

– Du har frivilligt anslutit dig till en mördarsekt. Vi kommer att ha vrålkoll på vad du gör. Förhoppningsvis kommer du nu på bättre tankar. Men det är du som måste visa det, i så fall.