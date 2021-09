LARS STRÖMAN: Det krävs tydligen terrorhot för att myndigheter ska ingripa innan brottet begås

I det här skedet är det inte ens säkert att de tre åtalas. Men en sak kan vi vara säkra på: Polis och myndigheter kommer att hålla koll på vad de gör de kommande åren.

Då kan du räkna med att myndigheter trampar varandra på tårna ...

Men om du "bara" är en "vanlig gängkriminell" som "bara" kan dras in i en verksamhet som går ut på att skjuta någon på en gata i Örebro, så är läget ett annat. Då kan du räkna med att myndigheter trampar varandra på tårna, att eventuella ingripanden blir rätt taffliga och ofta kommer sent. Och en del förslag som presenteras i den vilda politiska debatten skulle leda till att myndigheter trampar varandra på tårna ännu mera.

Under natten mellan lördag och söndag skedde en rad rån i Örebro. Vilka rånarna är vet vi inte ännu. Men vi kan våga oss på att beskriva ett scenario. Rån är sannolikt inte det första brottet du ger dig på att utföra. Du rånar folk för att du vill ha snabba pengar. Och just det där behovet av snabba pengar är en viktig drivkraft för personer som dras in i de kriminella gängen. Det är sannolikt att det finns en koppling mellan narkotikamarknaden och den här typen av brott.

Att sätta fast gängledare blir alltså som att försöka tömma ett badkar genom att ösa med en tesked.

I SVT beskriver Mattias Forssten, lokalpolisområdeschef i Örebro, läget för narkotikamarknaden: När polisen satt fast kriminella genom att ta sig in i krypterade appar, så kommer nya aktörer för att fylla på.

Att sätta fast gängledare blir alltså som att försöka tömma ett badkar genom att ösa med en tesked. Du måste dra ur proppen. Alltså: Slå mot gatulangningen av narkotika.