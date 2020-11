LARS STRÖMAN: Ett budskap från Trump som Sverige borde lyssna på!

Så även om Joe Biden nu återför USA till en politik för samarbete och gemensam säkerhet, borde Europa ta mer ansvar på två områden: Försvar och utrikespolitik.

På en presskonferens i Stockholm i augusti 2016 gav vice president Joe Biden ett tydligt budskap till Rysslands president Putin: Sveriges territorium är okränkbart. Men fem månader senare var Joe Biden en före detting. I Vita huset satte sig en president som hellre umgicks med diktatoriska ledare som Putin och Erdogan än med Europas demokratier.

På 30-talet fanns en rörelse i USA som kallades "America First" och som vände sig emot varje tanke på att USA skulle engagera sig i ett krig mot Hitlertyskland.

Trumps politik borde inte ha kommit som en blixt från klar himmel. För det är ingen nyhet att det i USA finns en strömning av isolationister som inte vill se att USA tar ansvar för världen utanför. På 30-talet fanns en rörelse i USA som kallades "America First" och som vände sig emot varje tanke på att USA skulle engagera sig i ett krig mot Hitlertyskland. En av de framträdande ledarna för denna rörelse var Charles Lindbergh, svenskättad flygare som blev världsberömd för sin soloflygning från New York till Paris 1927. Donald Trump gjorde "America First" till sitt slagord, trots kopplingarna mellan rörelsen på 30-talet och nazism.

Du kan vara säker på en sak: I både Berlin och Paris har Trumps budskap satt igång en rad tankar om hur EU ska utvecklas. Det kommer inte att försvinna för att Biden installeras i Vita huset.

Men EU har visat en oförmåga att omsätta den ekonomiska makten till politisk makt.

Den ekonomiska makten har Europa redan. EU är världens största handelsblock. När EU lagstiftar om livsmedelssäkerhet, konkurrensfrågor eller om säkerhet för nc-svarvar så spanar både företag och lagstiftare runt om i världen på vad EU sysslar med. Ofta gör de exakt som EU säger, för de vill sälja sina varor och tjänster till EU. Men EU har visat en oförmåga att omsätta den ekonomiska makten till politisk makt. Det gav Donald Trump ett onödigt stort spelutrymme när han väl fick makten i Vita huset.

Men i Stockholm agerar regeringar ungefär som om världen ser lika dan ut. En regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet agerar som om det är en självklarhet att USA ska ställa upp för Europa.

Vad är alternativen? 1. Gå med i Nato. 2. Sluta vara EU:s värsta nejsägare.