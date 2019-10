Lars Ströman: Fred på Nordirland räddas – men det blir dyrt för Storbritannien!

Till slut fick premiärminister Boris Johnson kalla fötter. Det var inte bara "hejsan hoppsan, nu lämnar vi EU". Premiärministern som egentligen ogillar detaljer, gav sig till slut in i en förhandling som var full av detaljer.

I synnerhet så gällde det att rädda freden på Nordirland – och se till att undvika gränskontroller mellan brittiska Nordirland och Republiken Irland. Det var en av förutsättningarna för att de militanta republikanerna skulle lägga ner sina vapen.

Nu har Storbritannien accepterat att Nordirland i allt väsentligt blir kvar i EU:s inre marknad. Nordirland ska i praktiken vara en del av EU:s tullunion. Så i många fall måste brittiska myndigheter se till att varor som ska skickas från Storbritannien till Nordirland uppfyller EU:s krav. Låter det krångligt? Ja, det är det.

Så Nordirland räddas kvar i den inre marknaden. Och dessutom kan det hända att Boris Johnson lovar bort någon miljard i statsstöd till Nordirland för att säkrat stöd från irländska unionister.

Men den brittiska ekonomin kommer att ta stryk. Financial Times refererar en undersökning gjord av ekonomer på Kings College och London School of Economics. Efter tio år utanför den inre marknaden, med restriktioner på invandring och med krångliga tulldeklarationer som ska fyllas i, kommer den brittiska ekonomin, enligt ekonomerna, att ha en BNP som är sju procent lägre än om landet hade varit kvar i EU. Det motsvarar ungefär 2000 kronor per månad och invånare, enligt tidningen.

Om nu det brittiska parlamentet godkänner överenskommelsen, så blir det en övergångsperiod – och förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. Ett avtal mellan EU och ett land utanför EU ska inte bara godkännas av 27 kvarvarande medlemsländerna. Det ska också ratificeras av ländernas parlament.

Frihandelsavtal mellan EU och länder utanför EU brukar schematiskt gå till så här: EU skriver avtalet. Sedan får det andra landet godkänna vad EU har bestämt. Nya överraskningar väntar för Boris Johnson!