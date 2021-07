LARS STRÖMAN: Hallå, alla pratar redan med alla i riksdagen!

Jag pratar gärna med alla. Särskilt dem som tycker väldigt annorlunda än jag. Jag får ofta mejl från personer som jag åtminstone kan ana sympatiserar med Sverigedemokraterna. Då och då svarar jag med att bjuda in till ett digitalt möte eller en fikastund. Den politiska dialogen är viktig.

Naturligtvis leder sådant till någon form av påverkan.

Jag har frågat Sverigedemokraterna i Örebro om de inte kan bjuda in mig på ett möte. Jag vill höra hur de resonerar för att det har ett värde för mig. Naturligtvis leder sådant till någon form av påverkan. Fast hur påverkar det? Det är svårare att säga. Det kan leda till att parterna finner att de har något gemensamt. Eller så kan det leda till att de upptäcker något som de inte kände till om den andre. Men visst, det kan också leda till konfrontation – att de står ännu längre ifrån varandra efter mötet.

Men oavsett resultat så har dialogen ett värde.

Den dialogen finns inbyggd i riksdagen. Det kan vara riksdagsledamöter som pratar med varandra på en fikastund. Det kan vara under sammanträden i utskotten där en rad detaljfrågor diskuteras. Och var och en kan se de debatter som förs mellan samtliga partier i kammaren. Så det där med att alla pratar med alla är en realitet – och har varit det hela tiden.

Så var det när de Miljöpartiet kom in i riksdagen som ett radikalt anti-EU-parti

Så var det när Sveriges kommunistiska parti hade sin lojalitet med Stalins Sovjetunionen. Så var det när de Miljöpartiet kom in i riksdagen som ett radikalt anti-EU-parti. Så var det när det konservativa partiet Kristdemokraterna kom in i riksdagen. Och så var det när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen.

Så ja, det är klart att alla ska prata med alla.

Men att bygga regeringsunderlag är en annan sak. Som den förre partiledaren Bengt Westerberg påpekat, har kravet att "prata med alla" en helt annan innebörd. Det handlar inte om "alla" utan det handlar om att göra uppgörelser med just Sverigedemokraterna.

En högerregering kommer inte att låta exempelvis Miljöpartiet eller Vänsterpartiet få något inflytande.

Under årtionden hade kommunisterna så gott som noll inflytande, exempelvis. En högerregering kommer inte att låta exempelvis Miljöpartiet eller Vänsterpartiet få något inflytande. Och det kan också bli svårt att hitta uppgörelser med Socialdemokraterna.

De som formade det svenska statsskicket tänkte tanken att det inte alltid kommer att finnas två stora block som dominerar, att det skulle kunna bli olika typer av udda allianser. Därför infördes regeln om att en statsminister kan bli vald även om han eller hon bara har stöd av ett fåtal jaröster – eller inga jaröster alls. Det viktiga är att mindre än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej.

Inom den ramen kan olika allianser formas. Och gissningsvis kommer partierna i nästa val att bli något mer försiktiga med att i förväg binda sig till den ena eller den andra alliansen. Men alla kommer inte att göra uppgörelser med alla.

Orsaken till att liberalt sinnade politiker vill hålla Sverigedemokraterna utanför handlar om sådant som demokrati, mänskliga rättigheter ...

Kommer sakfrågorna i skymundan på grund av att Sverigedemokraterna hålls borta från makten? Det sambandet nämns inte för något annat politiskt parti. Orsaken till att liberalt sinnade politiker vill hålla Sverigedemokraterna utanför handlar om sådant som demokrati, mänskliga rättigheter, antisemitism, asylrätt och internationellt samarbete. Är inte det sakfrågor?

Glöm inte heller att många av de avgörande reformerna som gjort Sverige starkt har skapats i ett mittfält kring Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Det är alltså inget nytt att dessa tre partier samverkar.

Centerpartiet inser detta – och strider med envishet för liberala värden. Moderaterna och Kristdemokraterna har bestämt sig för att de har mer gemensamt med Sverigedemokraterna än med Socialdemokraterna. Och Liberalerna sysslar med en märklig självutplåning.