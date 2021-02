LARS STRÖMAN: Hatattacker mot forskare är ett angrepp mot oss alla!

Detta är ytterst allvarligt. Vår förmåga att bekämpa den svåra pandemin skadas om forskare väljer att avstå från att just forska.

En möjlig slutsats av det är att skolor och förskolor bör hållas öppna.

Det fanns personer som inte gillade de resultat som Jonas F Ludvigsson kom fram till när han gjorde en studie om barn och covid 19. Av två miljoner barn var det bara två som fick intensivvård under den granskade perioden. En möjlig slutsats är att skolor och förskolor bör hållas öppna.

Både i Sverige och internationellt pågår nu studier på längden och tvären om covid 19. Det kan gälla risken för att smittas, effekten av munskydd, hur vaccinerna kan bli mer effektiva och så vidare och så vidare...

Problemet är att det är ett nytt virus, som dessutom nu kommer i olika muterade varianter. Det finns en rad obesvarade frågor. Men efterhand kommer ny kunskap. Till exempel: De patienter som behövde intensivvård under hösten vårdades under kortare tid än under våren.

Under en akut pandemi ska vacciner utvecklas, behandlingar förbättras och metoder för att hindra smittspridning utprovas.

Katja Fall, nybliven professor i klinisk epidemiologi, höll en föreläsning under Örebro universitets akademiska högtid i helgen. Hennes rubrik var: Att bygga skeppet medan man seglar. Under en akut pandemi ska vacciner utvecklas, behandlingar förbättras och metoder för att hindra smittspridning utprovas. Då måste forskare kunna forska. Ibland kommer resultaten att bli det förväntade. Ibland kommer resultaten att överraska. Då och då kommer forskare att vara oeniga.

Eller som Katja Fall uttryckte det under sin föreläsning:

– Eftertänksamt ifrågasättande och argumentation är avgörande i den växelverkan mellan tvivel och nyfikenhet som driver utvecklingen framåt och som till sist ofta leder fram till ett gemensamt samförstånd om kunskapsläget.

... på grund att ett antal knäppgökar har bestämt sig för att hota och trakassera ...

Nu har vi en forskare som väljer att avstå från att forska om covid 19 på grund att ett antal knäppgökar har bestämt sig för att hota och trakassera när resultaten inte stämmer överens med deras bild. Således lite lägre tempo i kampen för att få kunskap om hur viruset fungerar. Attackerna mot Jonas F Ludvigsson är inte bara riktade mot honom, utan mot oss alla!