Lars Ströman: I Kumla och Örebro märks det när Afrika växer så det knakar

Titta exempelvis på de kläder du köper, på den där lilla deklarationen där det står ”made in...”

Eller så blir det en mer brutal erfarenhet. Ett företag som flyttar tillverkning till Etiopien eller Rwanda för att få tag i billig arbetskraft. I Dakar finns ett företag som sköter färdtjänsten i kommuner som Bengtsfors, Töreboda och Visby.

Minns du 60-talet, när det stod ”made in Hongkong” på billiga leksaksbilar? Minns du 80-talet när det stod ”made in Taiwan” på din första dator? Och minns du när Kina öppnade sin ekonomi och det ena företaget efter det andra flyttade sin tillverkning till ett land som tillämpade en rå statskapitalism som märkligt nog administrerades av Kinas kommunistiska parti.

2010 berättade NA om företaget Lagermetall i Örebro som utsågs till ett gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Företaget inledde samarbete med en tillverkare i Kina och etablerade dessutom ett säljkontor för att kunna sälja på den växande kinesiska marknaden.

När P4 Örebro rapporterade om in- och utvandring från länet under år 2011, så hade 56 personer från länet flyttat till Kina under året och 32 personer från Kina hade flyttat till Örebro län.

Alltså: Världen tränger sig på. Och det kommer den att göra även de kommande åren. Men på ett annat sätt. Fortfarande är Kina och Indien betydande ekonomier. Men titta på listan över världens mest snabbväxande ekonomier så ser vi en tydlig trend: Nu kommer Afrika!

I Rwanda tillverkas till exempel smarta telefoner. Märket heter Mara.

Det finns flera olika listor om hur länders tillväxt ser ut. Men en tung aktör är amerikanska Nasdaq, som bland annat äger Stockholmsbörsen. När Nasdaq granskade tillväxtläget i olika länder under förra året så visade det sig att fem av länderna på tio i topp-listan ligger i Afrika: Etiopien, Rwanda, Djibouti, Elfenbenskusten och Senegal. Hennes & Mauritz har till exempel börjat tillverka kläder i Etiopien. Men det fortsätter med annat. I Rwanda tillverkas till exempel smarta telefoner. Märket heter Mara.

Så första skedet börjar vi se nu. Det kommer att stå ”made in...” på kläder. Så småningom börjar återförsäljare märka att mobiltelefoner är billigare att tillverka i Rwanda än i Kina. Och när ekonomierna växer blir länderna i Afrika också intressanta som marknader.

I Kumla pågår ett utvecklingsarbete för nästa generations mobilnät. Ericsson var med och gav ut en rapport år 2018 som förutser att Afrika söder om Sahara kommer att bli den snabbast växande marknaden för mobilabonnemang under de kommande åren. År 2023 beräknas antalet abonnemang vara 900 miljoner. Datatrafiken över mobilnäten kommer att elvadubblas. Så det är inte svårt att räkna ut varför Ericsson intresserar sig för Afrika.

Somalia är kanske Afrikas mest utsatta och mest problemtyngda land. Men även där finns en växande mobilmarknad. Även för många fattiga människor är mobiltelefonen den effektivaste plånboken. Du får betalt via mobilen när du säljer din boskap. Du betalar med mobilen när du köper förnödenheter. När dina släktingar i Vivalla i Örebro skickar pengar, så kommer de via mobiltelefonen. Varför slösa tid med att bygga telefonledningar?

Relationen blir enklare att hantera om vi också kan säkra en demokratisk utveckling i de länder som svenska företag vill göra affärer i.

Exakt hur Afrikas växande ekonomi kommer att synas i Kumla, Askersund, Lindesberg eller Örebro är svårt att veta. Men två saker vet vi. 1. Det kommer att synas. 2. Relationen blir enklare att hantera om vi också kan säkra en demokratisk utveckling i de länder som svenska företag vill göra affärer i.