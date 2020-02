Lars Ströman: Insats mot kriminella i Kumla – risk att vi fastnar i ett träsk av tillfälliga åtgärder

Den öppna narkotikahandeln vid Möllevången i Malmö har i stort sett upphört. För nu jagas de kriminella av polisen, för att få slut på skjutningar och sprängningar. Men hur blir det sen?

Släpper du uppmärksamheten om så bara för en kort tid, så kommer problemen tillbaka.

Nu ska polisen i Kumla ta fast kriminella som trakasserar kunder och affärsägare. Det kan vara bra. Fast det där måste pågå under en längre tid. Släpper du uppmärksamheten om så bara för en kort tid, så kommer problemen tillbaka.

Då är vi åter tillbaka på ruta ett när det gäller bekämpning av kriminalitet. Vi måste ha hållbara system som fungerar under lång tid. Ofta ett ganska trist och vardagsnära arbete.

Dyrt? Nej, inte alls. Det är betydligt dyrare att låta den där busen hållas, att låta de kriminella kretsarna dra in honom i grövre brottslighet ...

Vi måste få till stånd fungerande samarbeten. Om polisen skjutsar en ung buse hem till föräldrarna ska socialtjänsten i princip stå där redan när polisbilen rullar in. Dyrt? Nej, inte alls. Det är betydligt dyrare att låta den där busen hållas, att låta de kriminella kretsarna dra in honom i grövre brottslighet som i värsta fall kan sluta med att han blir utskickad för att spränga någonting i luften eller mörda någon.

Och de vill att alla myndigheter gör så mycket som möjligt i stället för att skyffla problemen mellan sig.

Både Kumlaborna och andra människor i Sverige är hjärtligt trötta på att höra chefer inom olika myndigheter prata "strukturerat samarbete". De vill se snabba insatser. Och de vill att alla myndigheter gör så mycket som möjligt i stället för att skyffla problemen mellan sig.

Så låt oss se en presskonferens där en företrädare för polisen framträder tillsammans med exempelvis kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S). Det de ska säga är: "Tidiga ingripanden. Tidiga ingripanden. Tidiga ingripanden. Och så vill vi se tidiga ingripanden och åter tidiga ingripanden".

Det råkar vara så att det finns två myndigheter som har 100 procent av ansvaret för att komma tillrätta med kriminalitet och missbruk bland ungdomar. Den ena är polisen. Den andra är socialtjänsten, det vill säga Kumla kommun.

1,3 miljoner kronor per år. För en enda person, alltså. Det är alternativkostnaden för att avstå från att ingripa mot unga kriminella på ett tidigt stadium.

I Kumla ligger landets kanske mest kända slutna riksanstalt. Att hålla någon i fängelse kostar i storleksordningen 3 500 kronor per dygn. 24 500 kronor per vecka. 100 000 kronor per månad. 1,3 miljoner kronor per år. För en enda person, alltså. Det är alternativkostnaden för att avstå från att ingripa mot unga kriminella på ett tidigt stadium. För att inte tala om det lidande brottsoffren drabbas av.