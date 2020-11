LARS STRÖMAN: Krig i Etiopien kan lätt skapa flyktingvåg till Sverige

Etiopien har under årtionden varit ett nav som sprider oro omkring sig. Eritreaner är en av stora flyktinggrupperna i Sverige. Ett resultat av Etiopiens långvariga krig för att bevara ockupationen av just Eritrea.

Den relativt nye premiärministern Abiye Ahmed har väckt hopp om en demokratisering. Men just nu ser Etiopien ut att kastas in i ett inbördeskrig. Striderna i Etiopien har redan drabbat grannlandet Eritrea. Det finns potential att kriget även kan få följdverkningar i Sudan och Somalia. Så i ett av de känsligaste områdena i världen hotar ett nytt stort konventionellt krig. Det råkar också vara en region som under årtionden skapat stora flyktingströmmar till Sverige.

Sverige och Etiopien har historiskt haft nära relationer. Den svenske flygaren Gustaf von Rosen flög ambulansflyg när det fascistiska Italien angrep Etiopien på 30-talet. Gustaf von Rosen skulle senare bygga upp det etiopiska flygvapnet på uppdrag av kejsar Haile Selassie. Han fick överstes grad.

1974 störtades kejsarregimen. En serie kupper ledde till att den kommunistiske översten Mengistu Haile Mariam fick makten. Han skröt med att han bedrev röd terror mot oliktänkande och hela folkgrupper. Men de nära relationerna mellan Sverige och Etiopien fortsatte.

Hailie Selassie och överste Mengistu förenades i en sak: De representerade den härskarklass som dominerades av den amhariska folkgruppen. Så då bildades upprorsrörelser bland en rad andra folkgrupper. Och 1991 jagades Mengistu Haile Mariam ut ur landet av trupper från Eritrea och Tigray. Eritrea återupprättade sin status som självständig stat och i Addis Abeba etablerade sig Meles Zenawi från Tigray som ny premiärminister.

Nu var den amhariska dominansen bruten. Men någon demokrati blev Etiopien inte. 2011 fängslades de båda svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye, sedan de tagit sig in i landet med hjälp av den somaliska gerillarörelsen ONLF. De ville undersöka konsekvenserna av oljeexploateringen i Ogadenregionen.

Den andra april 2018 tillträdde Abiy Ahmed som Etiopiens premiärminster. Nu började det hända saker som väckte omvärldens hopp. Etiopiska medier som verkat i exil kunde åter öppna kontor i Addis Abeba. En segdragen gränstvist med Eritrea – som utlöste ett krig 1998-2000 – löstes. Den somaliska upprorsrörelsen ONLF lade ner den väpnade kampen och öppnade kontor i Addis Abeba.

Men i Tigray har Abiy Ahmeds politik väckt vrede. En gång var Tigrayfolkets befrielsefront kärnan i det styrande partiet i Etiopien. Nu har rörelsen brutit sig ut och gör uppror mot regeringen i Addis Abeba. Abiy Ahmed beskriver de etiopiska styrkornas insats i Tigray som en polisoperation. Men uppgifter om massakrer och flygbombningar motsäger den bilden. Han fick Nobels fredspris så sent som förra året.

Ett Etiopien i krig skapar ett drömläge för regionala maktspelare och även för internationella terroriströrelser.

Vad som händer i Etiopien är avgörande för hela Afrikas horn. Ett Etiopien som går i demokratisk riktning blir en spridare av stabilitet i grannländerna. Ett Etiopien i krig skapar ett drömläge för regionala maktspelare och även för internationella terroriströrelser.