LARS STRÖMAN: När äldre dör på våra boenden måste Kina-politiken ifrågasättas

Det innebär att WHO-chefen Tedros Ghebreyesus inte är en del av lösningen. Han är snarare en del av problemet. I stället för att sakligt ta itu med en pandemi som berör snart sagt alla länder så ägnar han sig åt att åt fjäsk för en stormakt som genom sitt diktatoriska styre förvärrade krisen. Inför sina presskonferenser och uttalanden verkar han först fråga sig: "Vad ska jag säga nu för att glädja Kinas kommunistiska parti"?

Det var ingen hejd på hans hyllningar av hur Kina hade skött corona-krisen. Detta trots att alla visste att kinesiska myndigheter gjorde allt för att tysta ner vad som var på gång ...

Visst kan det vara så att en WHO-chef måste ta vissa diplomatiska hänsyn, även till en diktatur som Kina. Men Tedros Ghebreyesus verkar ha tappat alla hämningar.

Redan i krisens inledning bestämde sig WHO-chefen Tedros Ghebreyesus för att fjäska med Kina på ett sätt som nästan blev pinsamt. Det var ingen hejd på hans hyllningar av hur Kina hade skött corona-krisen. Detta trots att alla visste att kinesiska myndigheter gjorde allt för att tysta ner vad som var på gång i krisens inledningsskede. Detta är ingen hemlighet eller någon omstridd uppgift. Även officiella kinesiska medier medger numera att det var så det gick till.

Bruce Aylward, vice generalsekreterare i WHO, fick under en videointervju en fråga om WHO inte borde släppa in Taiwan. Han kunde ha svarat något om att "det kan jag inte kommentera". Men nej, först låtsades han som att han inte hört frågan. Sedan lade han på luren.

Nu hävdar Tedros Ghebreyesus att han är utsatt för rasistiska attacker från Taiwan. En helt bisarr anklagelse. Han borde vid det här laget ha annat att syssla med än att angripa ett land som inte ens är medlem i WHO.

Men när liberalen Tsai Ing-wen blev president i Taiwan så uteslöts Taiwan på Kinas begäran.

Taiwan är kanske det land i världen som är mest framgångsrikt i att bekämpa coronaviruset. Taiwan har försökt dela med sig av sina erfarenheter till just WHO. Men intresset från WHO har varit minst sagt svalt. Fram till 2016 hade Taiwan observatörsstatus i WHO under det i och för sig något märkliga namnet "kinesiska Taipei". Men när liberalen Tsai Ing-wen blev president i Taiwan så uteslöts Taiwan på Kinas begäran.

Ett Kina-politiken, det vill säga hållningen att Taiwan är en del av Kina, grundlades under en period då både Kina och och Taiwan var diktaturer. Men Taiwan demokratiserades under några år i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Så Taiwan har en president, utsedd i fria val. Kina är en stenhård kommunistisk diktatur. Och vi har tydligen FN-organ som helt oreflekterat dansar efter diktaturens pipa.

Men i dag dör människor på våra äldreboenden. Kinas ledning valde att förtiga vad som var på gång i stället för att varna omvärlden.

Ett Kina-politiken är i dag en pragmatisk politik. Vi ska inte reta stormakten som år 2019 köpte svenska prylar för 72 miljarder kronor. Men i dag dör människor på våra äldreboenden. Kinas ledning valde att förtiga vad som var på gång i stället för att varna omvärlden. WHO fryser ut det land som kanske är bäst i världen på att bekämpa pandemin. Då kan vi ställa oss frågan om ett Kina-politiken är hållbar.