LARS STRÖMAN: När det hettar till i Mellanöstern blir Sverige religiöst

Det har åter igen varit en orolig tid i Mellanöstern. Raketer från Gaza har tvingat in israelerna i skyddsrummen. De israeliska bomberna har dödat hundratals människor i Gaza. Därtill har inre stridigheter i Israel fått Israels president att varna för inbördeskrig.

Då hettar debatten till även i Sverige. Det finns en oroande tendens – det är den svartvita bilden som ska frammanas. Gärna en ondsint fiendebild. Jasså, du gillar inte att Israel bombar Gaza? Gillar du terrororganisationen Hamas, alltså? Eller: Jasså, du tycker att Israel ska få bomba Gaza. Stöder du ett apartheidsystem?

Tänk den tanken: Vår främsta nationella symbol, korset på flaggan, är ett avrättningsinstrument från Persien.

Korset på den svenska flaggan är symbolen för Jesus – en judisk man från Mellanöstern. Han satte sig upp mot den tidens religiösa etablissemang så till den milda grad att anhängarna av hans lära kom att betraktas som en egen religion. Han avrättades genom att spikas upp på ett kors. En avrättningsmetod som sannolikt uppstod i Persien. Tänk den tanken: Vår främsta nationella symbol, korset på flaggan, är ett avrättningsinstrument från Persien.

Så Mellanösterns historia är också vår historia. Kampen om makten över Jerusalem, de inre striderna mellan olika judiska grupperingar och den romerska ockupationen är en del av vårt kulturarv. Det är klart att det påverkar oss.

Under de första årtiondena efter staten Israels bildande var opinionen i Sverige på Israels sida. Det var den lilla nybyggarstaten som försvarade sig mot en arabvärld som i befolkning var många gånger större. Det fanns också en logik efter Förintelsen: Ett förföljt folk bildar en egen stat och slår tillbaka med järnhand om någon försöker mucka!

Men terroristerna lyckades med en sak: att få uppmärksamhet för den palestinska saken.

Efter segern i sexdagarskriget 1967 var Israel inte den där lilla tappert kämpande nybyggarstaten längre – utan det framträdde en allt tydligare bild av en ockupationsmakt. Någon "mjuk ockupation" finns inte! Det fanns ju ett palestinskt folk som också krävde att få bilda en stat. När palestinska terrorgrupper kapade flygplan och mördade israeliska idrottsmän vid OS i München 1972 väckte det med all rätt avsky – och sympati för Israel. Men terroristerna lyckades med en sak: att få uppmärksamhet för den palestinska saken.

I Mellanöstern finns det ett å ena sidan och ett å andra sidan. Här är några exempel:

Är det rätt av Israel att bomba Hamas? Å ena sidan: Israel har rätt att försvara sig mot angrepp. Å andra sidan: Det var aldrig någon bra idé att låsa in miljontals människor i något som mest liknar världens största fängelse. Det finns också exempel där Israel gått för hårt fram. Det är till exempel inte någon bra idé att gå till militärt angrepp mot ett hus där internationella medier verkar.

Ockupationen är allt annat än demokratisk. Miljoner människor som står under Israels kontroll saknar medborgerliga rättigheter.

Måste vi inte stå på demokratin Israels sida? Å ena sidan: Ja, vi måste absolut uppmärksamma att Israel är en demokrati. Bland annat förs inom landet en spänstig debatt om just Mellanösternkonflikten. Å andra sidan: Ockupationen är allt annat än demokratisk. Miljoner människor som står under Israels kontroll saknar medborgerliga rättigheter.

Är inte den palestinska myndigheten en diktatur? Å ena sidan: Ja, vi måste kräva att det hålls palestinska val och dessutom finns det en hel korruption och misskötsel som myndigheten borde ta itu med. Å andra sidan: Om vi kräver att det ska hållas val bland palestinierna måste vi också acceptera resultatet. Det är inte säkert att segraren framstår som sympatisk i våra ögon.

Är det inte den arabiska sidan som sagt nej till fred? Å ena sidan: När Israel bildades 1948 gick flera arabländer till angrepp. Sexdagarskriget 1967 var svar på en arabisk uppladdning – Israel gjorde ett förebyggande angrepp. Den palestinske ledaren Yasser Arafat sade nej till en förhandlingslösning som erbjöds av Israels dåvarande premiärminister Ehud Barak, under medling av USA:s president Clinton. Å andra sidan: Israel vägrade hårdnackat att prata med företrädare för palestinierna fram till slutet av 80-talet – och var faktiskt med och finansierade Hamas. En draksådd som Israel nu får skörda. Under Netanyahus regeringsperiod är det svårt att se några seriösa försök från Israel att gå palestinierna till mötes. Och glöm inte att de palestinska säkerhetsstyrkorna under många år varit ett skydd för Israels säkerhet.

Om du vill vara en sann Israelvän, så måste du också vara för Palestina.

Vem är det som har rätt? Å ena sidan: Om du vill vara en sann Israelvän, så måste du också vara för Palestina. För Israel riskerar sin status som sekulär demokrati om ockupationen fortsätter. Å andra sidan: Om du vill vara en sann Palestinavän, måste du också försvara Israels rätt till säkra gränser. En liten palestinsk stat riskerar att sväljas av auktoritära grannländer om den inte har gemensamma säkerhetsarrangemang med Israel. Så de båda fiendernas öden är intimt sammanvävda.