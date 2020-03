LARS STRÖMAN: Nazister vill göra revolution med hjälp av coronaviruset

Regeringen och olika myndigheter manövrerar nu i en svår situation. Det var ju inte så att opinionsbildare eller politiker stod i kö för att varna för en pandemi i januari. Men nu är det rätt många som vet precis hur saker och ting ligger till och vad som borde ha gjorts. Ofta glada amatörer som struntar högaktningsfullt i att det finns personer där ute som arbetat med smittskydd på heltid i årtionden.

Och visst är det lätt att hitta ett klipp där experten A eller B gjorde ett uttalande för en månad sedan som visat sig vara fel i dag.

Men även experterna famlar i någon mån. Det är inte tvärsäkert hur saker och ting kommer att utvecklas. Och visst är det lätt att hitta ett klipp där experten A eller B gjorde ett uttalande för en månad sedan som visat sig vara fel i dag.

Nazistiska nordiska Motståndsrörelsen hoppas att det ska bli så kaotiskt som möjligt. Dess ledare, Simon Lindberg säger sig följa det som händer "med stor förväntansfullhet".

"Jag kan inte låta bli att tänka på och hålla tummarna för att detta kanske kan bli precis det vi behöver för att få till en verklig nationell resning och ett stärkande av revolutionära politiska krafter, så att vi på riktigt ska kunna ställa allt till rätta!"

Kommunism och nazism. Två ideologier som båda vill avskaffa demokratin och upplösa samhällets institutioner.

Han vill alltså använda coronaepidemin för att undergräva förtroendet för samhällets institutioner. Det påminner inte så lite om Sovjetledaren Lenins teorier om att skapa en "revolutionär situation", det vill säga att skapa så mycket elände i ett samhälle att det tvingar fram en revolution. Kommunism och nazism. Två ideologier som båda vill avskaffa demokratin och upplösa samhällets institutioner.

En tredje gruppering som verkar i den riktningen är Islamiska staten. Terrordådens syfte är att tvinga fram en repression som får västvärldens muslimer att "inse" att de aldrig kan leva fredligt tillsammans med en kristen majoritet.

Dessa tre rörelser skulle aldrig någonsin erkänna att de har något gemensamt. Men visst har de det!

Sverigedemokraternas Mattias Karlsson skrev så sent som 2018 på Facebook att "våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död." Det är samma ödesmättade retorik som vi historiskt har hört från kommunister och nazister. Alltså från just revolutionära rörelser som vill störta institutionerna. "Seger eller död". Vad innebär det? Att allt annat än Sverigedemokraternas politik innebär "död"!

Här har de demokratiska partierna något att förhålla sig till när de agerar i coronapandemins spår.

Att föra kritiska resonemang är en sak. Ett sådant utrymme måste finnas, även i en svår situation som denna. Men att delta i en populistisk skrikkör gör skada. Än så länge skulle jag säga att de demokratiska partierna klarar provet. Men frestelsen kommer att vara stor att skrika. Och visst har det funnits oroande tendenser, till exempel när KD-ledaren Ebba Busch Thor gnällde över att epidemiologen Anders Tegnell gjorde kort besök i Somalia. Det var direkt tramsigt!

Det är fullt möjligt att driva en ansvarsfull och kritisk debatt som samtidigt slår vakt om de institutioner som antidemokratiska rörelser vill slå sönder.

Myndigheter kommer att göra fel! Regeringen kommer att göra fel! Men det finns mellanting mellan att skrika ut populistiska slagord och att vara tyst. Fler skrikande röster passar nämligen de antidemokratiska rörelserna alldeles utmärkt. Det är fullt möjligt att driva en ansvarsfull och kritisk debatt som samtidigt slår vakt om de institutioner som antidemokratiska rörelser vill slå sönder.