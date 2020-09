LARS STRÖMAN: Och så stänger Norge gränsen för Örebro län – igen!

Norge har omväxlande stängt och öppnat för Örebro län de senaste veckorna. Eller ska vi säga så här: den norska regeringen använder varje ursäkt den kan för att gynna den egna handeln. För norrmän reser gärna till Sverige för att handla. Stäng av med lite ojämna mellanrum så vänjer de sig av med det. Kanske, i alla fall.

Formellt grundas den norska inställningen på följande nyckeltal. Det ska vara färre än 20 personer per 100 000 invånare som registrerats som smittade av coronaviruset under två veckor. Det kan vi fixa på ett enkelt sätt: Vi minskar helt enkelt antalet personer som testar sig under en begränsad period. Lite längre köer och lite sjukfrånvaro bland dem som utför testerna i regionen, så fixar vi det norska nyckeltalet.

Dessutom råder ju inte stängda gränser inom Sverige. Personer från Västmanland, Stockholm, Värmland och Sörmland kan komma till Örebro. De kan gå på krogen. De kan träffa sina vänner och släktingar. De kan gå på bio. Och faktiskt: även människor som pratar så konstigt som skåningar och gotlänningar eller berättar dåliga vitsar som en göteborgare kan komma till Örebro utan några som helst begränsningar.

Det har gått över 20 år sedan Sverige hamnade i en mindre diplomatisk kris på grund av ett uttalande av den dåvarande näringsministern Björn Rosengren. Efter en tv-intervju sade han att Norge är den sista Sovjetstaten. Fast kameran råkade fortfarande vara påslagen. Jämförelsen mellan demokratin Norge och den blodiga sovjetiska diktaturen var naturligtvis djupt orättvis.

Men Norge är ett land som i högre grad än Sverige tror på politiska regleringar. Det är i det sammanhanget vi ska sätta de norska normerna för öppna eller stängda gränser mot svenska län.

För några år sedan chockhöjde Norge en rad tullar för att skydda sitt eget jordbruk. En svensk köttbit blev tre eller fyra gånger dyrare bara för att den skulle passera den norska tullen. Ost blev ungefär tre gånger dyrare. Fast fem år senare slöts ett avtal mellan Norge och EU som innebar att Norge sänkte sina tullar på en rad jordbruksvaror och EU öppnade sin marknad för norska produkter.

Norge har valt en modell där landet är med i EU, fast ändå inte. Varje ny EU-lag som gäller den inre marknaden måste införas i Norge. Det är ett villkor för att Norge ska få tillträde till EU:s inre marknad. Norge låter alltså EU lagstifta åt sig.

Norge påverkas av sin tro på regleringar. Finland påverkas av att landet haft en minst sagt komplicerad relation till grannen i öster.

Så det kan vara värt att påminna om att covid 19-strategier i olika länder är en spegel av traditioner, politiska överväganden med mera. Norge påverkas av sin tro på regleringar. Finland påverkas av att landet haft en minst sagt komplicerad relation till grannen i öster. Sverige påverkas av vår långa period av fred och en tilltro till våra myndigheter som sannolikt har varit lite för stor.

Men det norska flipp-floppandet ger inte någon charmerande bild av grannlandet.