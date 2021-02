LARS STRÖMAN: Okej, Kinas ambassadör, törs du anta denna utmaning?

Kina försöker bygga ut sin diktatur till andra länder, det vill säga skrämma till tystnad om att Taiwan är en väl fungerande demokrati, om den i Kina fängslade svenske bokförläggaren Gui Minhai och om hur Kina låser in miljontals muslimer i Xinjiang i koncentrationsläger.

Och för varje gång ordet nämns blir den kinesiska diktaturens företrädare i Sverige alltmer röd av ilska i ansiktet.

Bakgrunden till det mejl som kom i måndags är den intervju vi publicerade i helgen med chefen för Taiwans delegation i Sverige. Kinas ambassad retar sig på att jag betecknar Vincent Yao som Taiwans ambassadör i Sverige, givetvis med förklaringen att han formellt inte har den statusen. Det är nästan så att jag frestas säga: Ambassadör, ambassadör, ambassadör.... Och för varje gång ordet nämns blir den kinesiska diktaturens företrädare i Sverige alltmer röd av ilska i ansiktet.

Han fick in en debattartikel i Dagens Industri med absurda anklagelser mot svenskt rättsväsende.

Men det borde han inte bli. Kinas ambassadör Gui Congyou borde efter några år i Sverige veta att vi är stolta över att ha världens äldsta tryckfrihetsförordning. Det är en frihet som han själv gärna utnyttjar. I november skrev han en debattartikel i Dagens Industri där han uppmanade Sverige att släppa in Huawei i det svenska 5G-nätet. 2019 satte Kinas ambassad in en helsidesannons i Dagens Nyheter som kritiserade demokratirörelsen i Hongkong. Och ambassadören fick in en debattartikel i Dagens Industri med absurda anklagelser mot svenskt rättsväsende.

I mejlet som kom till NA i måndags uppmanas vi att publicera delar av innehållet och ha en dialog med ambassaden om detta.

Jag skulle kunna svara med en offentlig utmaning till Kinas ambassad. Okej, låt oss göra något ömsesidigt. Vi publicerar en text där Kinas ambassad får berätta om sin syn på Taiwan, Hongkong, Gui Minhai och massarresteringarna i Xinjiang. Och då publicerar någon av partitidningarna i Kina en artikel av mig om hur jag ser på Taiwan, Hongkong, Gui Minhai och massarresteringarna i Xinjiang.

Men det är inte lagligt i Kina att publicera en text som försvarar Taiwans demokrati eller manar till stöd för demokratirörelsen i Hongkong.

Nej, det funkar naturligtvis inte. Det råkar vara så att det är lagligt i Sverige att publicera den kinesiska regimens synpunkter. Men det är inte lagligt i Kina att publicera en text som försvarar Taiwans demokrati eller manar till stöd för demokratirörelsen i Hongkong.

Sverige har alltid haft relationer med diktaturer av olika slag. Vi har handlat med dem. Vi har tagit emot deras regeringsföreträdare. De har i svensk press fått framföra sina synpunkter och även kritik mot svenska medier och svenska institutioner trots att motsvarande kritik är förbjuden i Kina och andra diktaturer. Det kan vi leva med.

Men när en diktatur försöker skrämma till tystnad även i Sverige har en gräns överskridits. Då borde det få följder för de mellanstatliga relationerna. Gui Congyou borde få ett meddelande från den svenska regeringen att han är "icke önskvärd" i Sverige.

70 procent av de tillfrågade i Sverige svarade att de hade en negativ bild av Kina.

Det borde vara en ambassadörs uppgift att ge människor en positiv bild av hemlandet. För drygt ett år sedan gjorde Pew Research center en mätning i 32 länder om bilden av Kina. 70 procent av de tillfrågade i Sverige svarade att de hade en negativ bild av Kina. Bara i ett land, Japan, var andelen negativa högre (85 procent).