Lars Ströman: Örebro saboterar arbetet med smittskydd – när äldre tvingas byta hemtjänst

Personer med hemtjänst som har valt företaget Betjäna staden har mitt i coronakrisen fått veta att företaget inte längre kommer att anlitas av kommunen.

Det spelar ingen roll hur bra den omsorg som företaget erbjuder är.

Det spelar ingen roll hur nöjda de är. Det spelar ingen roll hur bra den omsorg som företaget erbjuder är. Och det spelar inte heller någon som helst roll att bytet innebär en risk när det gäller smittskydd. Betjäna staden ska bort! Det är en tondövhet som är häpnadsväckande.

Det formella skälet är att företaget har haft ekonomiska problem. Men ägarna har erbjudit sig att visa det preliminära bokslutet för 2019, som visar ett nollresultat. Det är dessutom världens enklaste grej att kolla sådana saker som att skatter och arbetsgivaravgifter har betalats i tid.

Privata företag som går med vinst gör alltså fel. Privata företag som inte går med vinst gör också fel. Det är inte lätt för en företagare att orientera i denna värld.

När statsminister Stefan Löfven tillträdde som statsminister 2014 skulle vinsterna i välfärden begränsas. Det var alltså fel med företag som utförde hemtjänst och gick alldeles för bra. Nu är det tydligen tvärtom som gäller. Privata företag som går med vinst gör alltså fel. Privata företag som inte går med vinst gör också fel. Det är inte lätt för en företagare att orientera i denna värld.

Det där kan vi tjafsa om någon gång i framtiden. Men om inte byråkraterna på Örebro kommun har upptäckt det ännu, så bör någon tala om för dem: Sverige befinner sig i ett pressat läge där varje enskilt beslut borde granskas utifrån ett smittskyddsperspektiv.

En person som har hemtjänst fyra gånger per dag via Betjäna staden får möta tolv personer på en månad.

En person som har hemtjänst i Örebro får till exempel stå ut med att 18 olika personer kommer under en period på två veckor, enligt de öppna jämförelser som finns. En person som har hemtjänst fyra gånger per dag via Betjäna staden får möta tolv personer på en månad. Dessutom innebär själva bytet en riskfaktor.

Den politiska ledningen för Örebro kommun borde nu ryta åt sina byråkrater: Låt Betjäna staden fortsätta att just betjäna staden. Tjafset om vad som är en lämplig vinstnivå kan vi ta i höst. Att göra bytet nu är rent sabotage mot dem som kämpar där ute för att begränsa smittspridningen bland riskgrupper.