LARS STRÖMAN: Segerdans på äldreboende i Karlskoga – men varför misslyckas så många andra?

Äldreomsorgen är Sveriges stora misslyckande i kampen mot covid 19. Att Torpdalen och en del andra boenden lyckats hålla smittan utanför stärker närmast det intrycket. Torpdalen är som ett eko av det slagord som spreds av USA:s förre president Barack Obama: Yes we can!

Vårdbiträdet Åsa Karlström, vid Torpdalen, säger till SVT:

– För vår del har vi haft en bra ledning måste jag säga. Från dag ett. Det har aldrig varit att vi inte vet vad vi ska göra. Vi har haft riktlinjer från dag ett som har bytts när det har varit ändringar.

Hon talar också om stöd från chefen och uppmuntran.

Denna röra är naturligtvis en nackdel om personal och ledning ska kämpa gemensamt mot ett virus som dödar.

I Laxå har äldreomsorgen präglats av strider om arbetstider. På ett boende i Hallsberg har det också varit interna strider – och dessutom konkreta uppgifter om att någon chef har satt meddelarfriheten åt sidan. Även i Örebro gjorde kommunledningen en minst sagt märklig tolkning av meddelarfriheten. Denna röra är naturligtvis en nackdel om personal och ledning ska kämpa gemensamt mot ett virus som dödar.

I december beslöt regeringen att tillsätta en ny utredning om en äldreomsorgslag. Det där är en typisk politisk reaktion. Vi ser ett problem, till exempel att över 12000 personer har avlidit i en smittsam sjukdom. Då spanar regering och riksdag efter de verktyg som den är van vid att hantera, nämligen lagstiftning.

Torpdalen har klarat pandemin utmärkt, med nuvarande lagstiftning.

Låt oss inte ironisera i onödan. Visst kan det behövas en lag som tydligare reglerar exempelvis att äldre på särskilda boenden har rätt att träffa en läkare. Men samtidigt: Torpdalen har klarat pandemin utmärkt, med nuvarande lagstiftning. Många boenden har klarat den betydligt sämre. Tur och otur kan naturligtvis spela en viss roll. Men lyssna framför allt på vad vårdbiträdet Åsa Karlström säger: En bra ledning. Och riktlinjer redan från början om vad som gäller.

Det vi ska åstadkomma är att 150 000 anställda på särskilda boenden ska känna som Åsa Karlström. Och vi ska nog glömma tanken att vi snart återgår till läget före coronapandemin. Varje vecka och varje dag måste de som ansvarar på särskilda boenden tänka på smittrisken på ett helt annat sätt än tidigare, både i år och kommande år. Det blir det nya normalläget. Segerdansen i Karlskoga är ett budskap till hela Sverige.