Lars Ströman: Sverigedemokraterna – det är demokratin dumbom!

Det är demokratin dumbom, var en titel på en bok som skrevs av den numera avlidne folkpartiledaren Per Ahlmark. Han var en vass kritiker av det fjäsk som funnits för kommunistiska diktaturer.

Och just inställningen till demokratin är det som borde innebära att kristdemokrater och moderater säger nej till samarbete med Sverigedemokraterna. Eller i varje fall att de presenterar en kravlista innan något organiserat samarbete kan komma ifråga.

När Jimmie Åkesson höll tal på Sverigedemokraternas landsdagar i Örebro så berättade han att han hade åkt till Budapest på konsert med the Scorpions, ett band som spelade en roll för kommunismens fall. Han pratade också om kampen för allmän rösträtt – givetvis utan att nämna att det var liberaler och socialdemokrater som var drivande.

Sverigedemokraterna känner stor sympati för just utvecklingen i Ungern.

Varför nämnde Jimmie Åkesson inte att i just Budapest ser vi en förändring i riktning mot diktatur och statlig propaganda med antisemitiska förtecken? Jo, för att Sverigedemokraterna känner stor sympati för just utvecklingen i Ungern. Det finns också en tydlig sympati för de auktoritära tendenser vi ser i Polen. När två länder säger nej till all invandring, så spelar det mindre roll för SD att de också monterar ner de demokratiska rättigheter som infördes efter kommunismens fall.

Sverigedemokraterna är jätteangelägna om demokrati och yttrandefrihet, så länge det gäller dem själva, men inte någon annan.

Sverigedemokraterna i Europaparlamentet röstar nej till att EU ska agera gemensamt mot desinformationskampanjer från Ryssland. En av Putins strategier är ju att utmåla Sverige som ett land i förfall. Det råkar stämma med Sverigedemokraternas världsbild.

Så Sverigedemokraterna putsar på fel ställe.

I en demokrati är det okej att kräva stopp för all invandring, restriktiva abortregler och nej till homoadoptioner. Men partiet fjäskar för länder som redan är eller tar steg mot att bli diktaturer. Så Sverigedemokraterna putsar på fel ställe. Det borde andra partier inse.