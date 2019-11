Lars Ströman: Tänk dig att bli inlåst på obestämd tid, utan att veta varför

Något straff utdöms egentligen inte. Men i praktiken får du fängelse på obestämd tid. Formellt är det inte ett fängelse, utan snarare ett förvar.

Du berövas din frihet. Och det är inte ens säkert att du får veta vad det är du har gjort som ligger dig till last.

Men effekten är densamma. Du berövas din frihet. Och det är inte ens säkert att du får veta vad det är du har gjort som ligger dig till last. För fick du reda på det så skulle detaljer om Sveriges samarbete med främmande underrättelsetjänster avslöjas. Så avgörande delar av bevisningen kan vara hemlig.

Är det så vi ska forma den svenska rättsstaten?

Sex personer med kopplingar till religiös extremism ska i princip utvisas. Men det går inte eftersom de då skulle kunna utsättas för dödsstraff eller tortyr. De har släppts från förvar och därmed så är de fria att röra sig, men med en skyldighet att hålla kontakt med polisen.

Nu ropas hej vilt på hårdare åtgärder från statens sida. Men de som ropar högljutt borde besinna sig. Detta är nämligen ingen enkel fråga.

Att någon annan stat har planer på att hänga dem eller fästa elektroder vid deras könsorgan, spelar då ingen roll för oss.

Hade Sverige varit en diktatur som till exempel Egypten eller Syrien, så hade saken varit precis så enkel som gaphalsarna nu gör gällande: Då är det bara att låsa in dem, på obestämd tid. Eller föralldel, utvisa dem i alla fall. Att någon annan stat har planer på att hänga dem eller fästa elektroder vid deras könsorgan, spelar då ingen roll för oss. Men båda dessa alternativ är djupt problematiska.

Den enkla lösningen, för oss som rättsstat, vore en snabb demokratisering av deras respektive hemländer. Men någon sådan finns inte i sikte. Att hålla dem i förvar kan bli liktydigt med livstids fängelse – utan att det ens finns någon anklagelse om brott.

Redan på 70-talet fick Sverige en särskild utlänningslag som gav regeringen rätt att utvisa personer som av Säkerhetspolisen ansågs vara säkerhetsrisker. Det skedde mot bakgrund av bland annat en flygplanskapning av ett plan mellan Göteborg och Stockholm som genomfördes av kroatiska terrorister 1972.

Nu finns en spärr mot utvisningar till länder där personen riskerar tortyr eller dödsstraff.

Lagen reformerades sedan. Nu finns en spärr mot utvisningar till länder där personen riskerar tortyr eller dödsstraff. Om Migrationsöverdomstolen anser att det finns ett hinder mot utvisning, får regeringen inte köra över domstolen. Då blir det ett utvisningsbeslut som så att säga ligger och skaver.

När Sveriges Radio undersökte hur lagen har tillämpats så visade det sig att regeringen i 100 procent av fallen gjorde som Säpo ville, det vill säga fattade beslut om utvisning. 2001 genomfördes en utvisning av två egyptiska medborgare, i samarbete med CIA. De utsattes för tortyr i hemlandet. Det blev en riktigt pinsam affär för den dåvarande regeringen. Det blev skadestånd, kritik från justitieombudsmannen och en av de utvisade fick uppehållstillstånd i Sverige några år senare.

Om vi öppnar för låsa in personer under lång tid utan en fällande dom. Ja, då har vi tummat på just den rättsstat som vi vill försvara.

Vi ska bekämpa terrorism för att vi slår vakt om rättsstaten och demokratin. Om vi öppnar för att låsa in personer under lång tid utan en fällande dom. Ja, då har vi tummat på just den rättsstat som vi vill försvara.

Vi har alltså sex personer som kommer från andra länder. De står för idéer är avskyvärda. De har sannolikt haft kontakter som gör att de kan framstå som säkerhetshot.

Lagen om särskilt utlänningskontroll gäller just utländska medborgare. Men det finns rätt många där ute som skulle kunna låsas in i förebyggande syfte, så att säga. Personer kopplade till högerextremism. Berusad man som redan dömts flera gånger för att ha misshandlat kvinnor. Sexbrottslingar som avtjänat sina straff, men som kan tänkas göra det igen. Eller varför inte ledarskribenter som någon tycker har dåligt omdöme?

För en rättsstat är brottsbekämpning en fråga som kantas av svåra avvägningar.

För en diktatur är det enkelt att bekämpa brott. För en rättsstat är brottsbekämpning en fråga som kantas av svåra avvägningar. Hanteringen av de sex personerna kan diskuteras. Men den diskussion som nu pågår präglas av en häpnadsväckande brist på eftertanke.