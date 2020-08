LARS STRÖMAN: Teknisk knockout i match om restaurangutbildning – men matchen fortsätter

Nu kommer sannolikt justitieombudsmannen att granska det berömda mejlet där Schnürer bad medarbetarna att inte prata med media: "Dialog via media är ingen bra modell, risken för fel- och övertolkning via journalister är t ex stor..." Så ska chefer i offentlig förvaltning aldrig yttra sig! Det råkar vara så att anställda i offentlig tjänst har en långtgående rätt att prata med medier. De kan även lämna sekretessbelagda uppgifter anonymt till medier. Så ser Sveriges statsskick ut.

Beslutet om var verksamheten ska ligga skjuts upp. Fast ändå inte. För redan den 9 september ska det tas ett inriktningsbeslut.

Universitetsledningen tillsätter en utredning som egentligen är en politisk pamflett för att flytta utbildningen från Grythyttan till Örebro, men som hoppar över de riktigt svåra frågorna (ekonomi och regionalpolitiska följder). Sedan tillsätts ett "utvecklingsprojekt" för att utveckla och säkra verksamheten, under ledning av statsvetaren Agneta Blom. Det projektet ska vara "platsoberoende".

Det är uppenbart att universitetsledningen sett sig nödsakad backa ett steg. Men det är inte direkt någon förtroendechock som erbjuds.

Och vi måste få se riktiga utredningar, snarare än politiska pamfletter.

Möjligen skulle "inriktningsbeslutet" den 9 september kunna innebära en förändring. Men det krävs något av en tvärvändning. Det krävs att universitetsledningen säger öppet att "vi klantade oss", möjligen i ett något mer inlindat språkbruk. Och vi måste få se riktiga utredningar, snarare än politiska pamfletter.

Låt oss också reda ut begreppen, när nu universitetet talar om "inriktningsbeslut" i september och ett "beslut" år 2021. Låt oss påpeka att beslutet om var utbildningen ska ligga fattas av regeringen, inte av universitetsledningen.