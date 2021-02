LARS STRÖMAN: Till dig som tränger dig före i vaccinationskön – du själv blir en förlorare!

Kriser framkallar ofta både det bästa och det sämsta hos människor. Vi har till exempel olika nätverk som går ut och handlar för att människor i riskgrupper ska slippa utsätta sig för smitta. Människor träffas utomhus, när det är olämpligt att trängas inomhus.

På bara två dagar fick regionen avboka ett 80-tal tider för vaccinering.

Men så finns det också människor som bara tänker på sig själva i ett snävt perspektiv, till exempel genom att tränga sig före i vaccinationskön. På bara två dagar fick regionen avboka ett 80-tal tider för vaccinering. Sådant arbete tar tid och resurser från vården. Det borde inte ha kommit som någon överraskning att det finns personer som tränger sig före. Men nu är Region Örebro län på väg att skärpa sina kontroller.

Samtidigt får jag mejl och telefonsamtal från personer som inte kommer fram i kön, när de försöker boka vaccinationstid för sig själva eller sina anhöriga. Att tränga sig före i vaccinationskön är minst lika förkastligt som att busringa till SOS Alarm.

Jag har väl inte några stora förhoppningar att med denna text övertala någon rambotyp som använder alla medel för att tränga sig före i kön för att få vaccin mot covid 19. Men låt mig ändå göra ett försök.

Om du hör till dem som försöker tränga sig före kön, så är mitt budskap: Det kan mycket väl bli du själv som drabbas!

Och det där tredje skälet borde vara intressera dig – även om du är likgiltig för att andra människor dör eller blir svårt sjuka.

Så här ser det nämligen ut:

Prioriteringsordningen har, förenklat, tre syften: För det första att rädda liv. För det andra att hindra människor att bli svårt sjuka. För det tredje att avlasta sjukvården. Och det där tredje skälet borde vara intressera dig – även om du är likgiltig för att andra människor dör eller blir svårt sjuka.

Här finns några saker som skulle kunna hända med just dig: Du kan råka ut för en allvarlig olycka i trafiken som kräver intensivvård. Eller så druttar du omkull i skidbacken och behöver opereras. Eller så kanske du själv eller någon anhörig står i kö för en höftledsoperation eller något annat ingrepp. Då har du ett intresse att vi får in så få svårt sjuka covidpatienter som möjligt inom sjukvården, så att sjukvårdspersonalen kan fullfölja de planerade ingreppen.

Liten risk? Ja, det kanske inte är så stor risk att du krockar med bilen eller blir påkörd när du cyklar. Men det är inte heller så stor risk att du blir svårt sjuk av covid 19, eftersom du inte hör till någon av riskgrupperna.

Kan vi undvika att enda person läggs in på intensiven så är det alltså en halv miljon kronor som kan gå till annan vård i stället.

En intensivvårdsplats i Region Örebro län kostar i storleksordningen 60 000-65 000 kronor per dygn. Det bryr du dig förmodligen inte så mycket om. Men vårdresurser måste disponeras om på grund av covid 19. Priset per dygn på en intensivvårdsavdelning är en av flera mätare på hur mycket resurser det handlar om. Om en covidpatient ligger på intensiven i nio dagar (genomsnittstiden) är det över en halv miljon kronor. Kan vi undvika att enda person läggs in på intensiven så är det alltså en halv miljon kronor som kan gå till annan vård i stället.

Varför ska du då bry dig om detta?

Om du snor vaccinet från någon person från riskgrupperna (det är precis det du gör när du tränger dig före), så ökar risken för överbelastning av sjukvården. Och det vore väl snopet om det är du själv som drabbas av att du trängt dig före i kön.

Om du ramlar och slår dig illa vill du sannolikt bli omhändertagen av utvilad personal, snarare än sjukvårdspersonal som slitit ut sig och lider av covidutmattning.

Så tänk inte ens tanken att boka en tid för vaccinering innan det är din tur, även om det kräver lite tålamod.